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05.10.2026 08:42:36
Morning Briefing - Markt Schweiz
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag wenig verändert in die neue Handelswoche starten. Zwar war das Barometer am vergangenen Freitag fester ins Wochenende gegangen, die Wochenbilanz blieb angesichts der insgesamt schwachen Woche aber negativ. Die Vorgaben der Wall Street sollten laut Händlern tendenziell stützen. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,01% auf 13'660 Punkte - Dow Jones: +0,49% auf 51'177 Punkte (Freitag) - Nasdaq Comp: +1,19% auf 27'191 Punkte (Freitag) - Nikkei 225: +2,37% auf 69'928 Punkte - Rohöl Brent: -0,67% auf 101,57 USD - Rohöl WTI: -1,13% auf 90,08 USD - Gold: +0,17% auf 4150,15 USD pro Unze - Bitcoin: 85'834 USD (-0,21% seit Freitagmorgen) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swisscom und Sunrise wehren 2026 rund 150 Millionen Spam-Anrufe ab - Aktien von Wiseqey-Tochter Wisesat.space brechen bei Nasdaq-Debüt um 27% ein PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9275 (Freitagabend*: 0,9325) - USD/CHF: 0,8298 (Freitagabend*: 0,8287) - EUR/USD: 1,1177 (Freitagabend*: 1,1252) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Freitag): +0,28% auf 13'661 Punkte - SMIM (Freitag): +0,45% auf 3'052 Punkte - SPI (Freitag): +0,34% auf 19'397 Punkte - DAX (Freitag): +1,17% auf 25'231 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,79% auf 7'897 Punkte
awp-robot/to/cf/uh
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