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02.10.2026 08:42:36
Morning Briefing - Markt Schweiz
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt versucht sich zum Wochenausklang am Freitag an einer Stabilisierung. Stützen kann sich der SMI dabei auf eine Erholung der Wall Street im späten Handel. Insgesamt würden sich Händler aber vor dem am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht zurückhalten, heisst es am Markt. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,16% auf 13'645 Punkte - Dow Jones: +0,04% auf 50'927 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +0,04% auf 26'872 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -1,11% auf 68'190 Punkte - Rohöl Brent: -0,61% auf 101,69 USD - Rohöl WTI: -0,76% auf 92,16 USD - Gold: +0,12% auf 4183,79 USD pro Unze - Bitcoin: 85'996 USD (+2,25% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé: Von Russland übernommene westliche Firmen können laut Putin zurückgegeben werden - Partners Group plant Umbrella-Fonds für Global Value Sicav - Sandoz: US-Staaten beantragen Genehmigung für 400-Millionen-Vergleich - Julius Bär startet Aktienrückkaufprogramm über 600 Millionen Fr. überarbeitet Ausschüttungspolitik mit Dividendenquote von 40-60% - Schindler könnte bei Kone/TK-Elevator-Verkäufen zugreifen - SGS: übernimmt Prescient Security in den USA Prescient Security hat über 350 Mitarbeitende strebt bis 2027 zu 2023 zusätzliche Einnahmen von mind. 200 Mio. Fr an - Swiss Re: Fitch bestätigt Rating mit "AA-" rpt "AA-" - Ausblick stabil - Addex ernennt Jean-Philippe Rocher zum Head of Pharmaceutical Development - Burkhalter übernimmt Plasco mit 25 Mitarbeitenden und 6,5 Mio Umsatz - Clariant bestätigt Abschluss Verkauf Stahl-Gruppe - Erlös von 220 Mio Fr. - HBM Healthcare H1: Reingewinn rund 177 Mio Fr. erwartet (VJ 96 Mio) - Polypeptide lädt zur ao GV am 26. Oktober 2026 wegen Samsung-Übernahme ein - Wisekey vollzieht Umzug auf Britische Jungferninseln PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9334 (Vorabend*: 0,9343) - USD/CHF: 0,8292 (Vorabend*: 0,8317) - EUR/USD: 1,1257 (Vorabend*: 1,1234) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -1,50% auf 13'623 Punkte - SMIM (Vortag): -1,24% auf 3'038 Punkte - SPI (Vortag): -1,43% auf 19'331 Punkte - DAX (Vortag): -1,03% auf 24'939 Punkte - CAC 40 (Vortag): -1,62% auf 7'835 Punkte
awp-robot/cg/tp
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