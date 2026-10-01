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01.10.2026 08:42:36
Morning Briefing - Markt Schweiz
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte gemäss den vorbörslichen Notierungen am Donnerstag mit höheren Kursen ins Schlussquartal starten. Nach drei Tagen mit sinkenden Kursen zeichnet sich damit eine erste Erholung ab. Der Markt befinde sich weiterhin im Spannungsfeld von Inflations- und Zinssorgen, die Grundstimmung bleibe aber tendenziell positiv, heisst es dazu in Marktkreisen. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,33% auf 13'785 Punkte - Dow Jones: -0,86% auf 50'906 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +0,24% auf 26'861 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +3,35% auf 68'987 Punkte - Rohöl Brent: -6,07% auf 97,25 USD - Rohöl WTI: -1,08% auf 89,44 USD - Gold: +0,66% auf 4184,64 USD pro Unze - Bitcoin: 84'128 USD (+1,25% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Ausführliche Giredestrant-Daten in Fachjournal publiziert präsentiert auf Fachkongress EURETINA neue Daten zum Augenmitel Vabysmo - UBS-Aktionär Artisan Partners fordert Wegzug der Grossbank aus der Schweiz - Kühne+Nagel eröffnen Chennai Tech Centre - Logitech-Chefin erwartet weiter Chipmangel: "KI frisst meine Chips" (Wall Street Journal) - Sika: Weiter Einsparungen mit Programm bis 2028 von 150 bis 200 Mio Fr. erw. Wollen Umsatz zugekaufter Akkim innerhalb von fünf Jahren verdoppeln will mit Klebstoffsystemen und Innovation wachsen Sind mit "Fast Forward"-Programm auf Kurs - DSM Firmenich schliesst Aktienrückkaufprogramm über 540 Mio Euro ab - EEII H1: Reinergebnis -0,55 Mio Fr. (VJ -0,33 Mio) - Georg Fischer: schliesst Verkauf der Precicast Group an CPP ab erzielt Barerlös von 215 Mio Fr. durch Precicast-Verkauf vorbörsliche Indikation +0,4% - Leclanché: verpasst letzte Frist für Geschäftsbericht Auftragsbestand bleibt stark und ist zuletzt gewachsen sucht kurzfristig Finanzierung - Gespräche mit Kunden u. Investoren - LLB Schweiz stärkt Private Banking in der Ostschweiz/schafft Kompetenzzentrum - Wisekey H1: Umsatz 11,4 Mio USD (VJ 5,3 Mio) Reinergebnis -36,4 Mio USD (VJ -22,3 Mio) 2026: Umsatzwachstum von 50% bis 100% bestätigt - WKB ernennt Fabrice Constantin zum CFO gründet neue Division Vermögensverwaltung und institutionelle Kunden PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ständerat will doppeltes Mehr von Volk und Ständen beim EU-Paket Ausland: DEVISEN (08.41 Uhr) - EUR/CHF: 0,9478 (Vorabend*: 0,9467) - USD/CHF: 0,8382 (Vorabend*: 0,8355) - EUR/USD: 1,1308 (Vorabend*: 1,1331) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,59% auf 13'830 Punkte - SMIM (Vortag): -0,66% auf 3'076 Punkte - SPI (Vortag): -0,56% auf 19'612 Punkte - DAX (Vortag): -0,79% auf 25'199 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,89% auf 7'965 Punkte
awp-robot/cg/tp
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Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Minus. Die Wall Street bewegt sich auf rotem Terrain. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.