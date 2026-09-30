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SMI 14’014 0.7%  SPI 19’844 0.6%  Dow 51’350 -0.3%  DAX 25’552 0.6%  Euro 0.9459 0.0%  EStoxx50 6’348 0.4%  Gold 4’201 0.4%  Bitcoin 69’296 -0.8%  Dollar 0.8330 -0.1%  Öl 102.6 0.0% 
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30.09.2026 08:42:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag: 

STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch und letzten Handelstag des dritten 
Quartals freundlich erwartet. Sowohl der Dow Jones als auch die Nasdaq hatten 
sich nach Börsenschluss in Europa noch erholt, in Japan steht der Nikkei klar im
Plus. Sorgen bereiten indes die immer weiter steigenden Anleiherenditen und auch
die weiter hohen Ölpreise. "Die Lage ist und bleibt fragil", sagte ein 
Börsianer. Am Nachmittag rücken dann erste Daten vom US-Arbeitsmarkt in den 
Fokus.

 
VORGABEN (07.53 Uhr)
- SMI vorbörslich bei IG: +0,53% auf 13'987 Punkte
- Dow Jones:              -0,26% auf 51'350 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            -0,09% auf 26'798 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             +1,86% auf 66'700 Punkte

- Rohöl Brent:            +0,82% auf 103,43 USD
- Rohöl WTI:              +0,34% auf 89,68 USD
- Gold:                   -0,13% auf 4177,57 USD pro Unze
- Bitcoin:                83'440 USD (+0,47% in den letzten 24h)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- ABB kooperiert mit Novenco bei Lüftungssystemen 
  vorbörsliche Indikation +0,4%

- Galderma präsentiert 3-Jahres-Daten zu Nemluvio bei atopischer Dermatitis
            vorbörsliche Indikation +0,8%

- Lonza: nominiert Pearl Huang als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
         Angelica Kohlmann und Christoph Mäder treten nicht zur Wiederwahl an
         vorbörsliche Indikation +0,4%

- Roche: FDA nimmt Zulassungsantrag für Fenebrutinib bei MS an
         Fenebrutinib erhält Priority Review für RMS und PPMS
         vorbörsliche Indikation +0,2%

- Swiss Life startet angekündigtes Aktienrückkaufprogramm 
  vorbörsliche Indikation +0,3%

- Ams Osram kauft Wandelanleihe 2020 - 2027 teilweise zurück
  vorbörsliche Indikation +0,7%

- DKSH schliesst exkl. Partnersch. mit Ferrara für Asien/Pazifik
        vorbörsliche Indikation +0,4%

- EPH: Gläubiger stimmen Änderungen bei einer von vier Anleihen zu
      
- Evonext H1: Reinergebnis -0,6 Mio Fr. (VJ -0,4 Mio)
              Flüssige Mittel in Höhe von 5,5 Mio Fr. (Ende 2025: 5,9 Mio)
              will Ascend-Transaktion bis Ende 2026 abschliessen 

- Georg Fischer ernennt Robert Downie zum US-Vertriebschef 
  vorbörsliche Indikation +0,4%

- Leonteq: Fitch bestätigt Rating mit "BBB-" - Ausblick stabil
  vorbörsliche Indikation +0,2%

- Matador H1: Gesamtergebnis def. bei 5,04 Mio Fr.
              Definitives Ergebnis von 3,73 Mio Fr.
              NAV per Ende Juni 3,07 Fr. je Aktie
        2026: Rechnen mit weiterer positiver Wertentwicklung im Portfolio
        
- Rieter: Thomas Oetterli tritt per 31.10 als CEO zurück
          Thomas Oetterli wird VRP-Posten ebenfalls niederlegen
          Daniel Lippuner wird neuer CEO, Carl Illi wird VRP
         vorbörsliche Indikation +0,2%

- Santhera H1: Gesamtumsatz 48,3 Mio Fr. (VJ 24,0 Mio)
               Produktumsatz 17,2 Mio Fr. (VJ 11,6 Mio)
               Reinergebnis -6,6 Mio Fr. (VJ -35,4 Mio)
               Flüssige Mittel 41,8 Mio Fr. (Ende 2025: 22,4 Mio)
         2026: Weiter Gesamtumsatz von 80 bis 90 Mio Fr. erwartet

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:

Ausland:

 
DEVISEN (08.02 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9455 (Vorabend*: 0,9454)
- USD/CHF: 0,8340 (Vorabend*: 0,8335)
- EUR/USD: 1,1337 (Vorabend*: 1,1342)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              -0,22% auf 13'912 Punkte
- SMIM (Vortag):             -0,33% auf 3'097 Punkte
- SPI (Vortag):              -0,19% auf 19'722 Punkte
- DAX (Vortag):              +0,10% auf 25'399 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           -0,53% auf 8'036 Punkte

awp-robot/hr/ys

In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’497.97 19.64 S2B9EU
Short 14’809.54 13.67 S3PBUU
Short 15’342.45 8.97 BSUBQU
SMI-Kurs: 14’013.75 30.09.2026 09:10:42
Long 13’368.27 19.92 SPB9EU
Long 13’062.30 13.94 SU3B7U
Long 12’509.72 9.00 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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