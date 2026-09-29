Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag gemäss vorbörslichen Indikationen leicht fester in den Handel starten. Trotz anhaltend hoher Ölpreise und gestiegener US-Renditen zeigt sich der SMI damit wie schon am Vortag robust. Für zusätzliche Impulse sorgt eine deutlich belebte Nachrichtenlage bei den hiesigen Unternehmen. VORGABEN (07.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei IG: +0,13% auf 13'976 Punkte - Dow Jones: -0,67% auf 51'482 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -0,92% auf 26'820 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -1,26% auf 65'027 Punkte - Rohöl Brent: +1,95% auf 107,33 USD - Rohöl WTI: +1,81% auf 94,28 USD - Gold: +0,24% auf 4125,11 USD pro Unze - Bitcoin: 82'987 USD (+0,06% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nespresso nimmt kompostierbare Papierkapseln vom Markt vorbörsliche Indikation +0,1% - Sandoz eröffnet hochvolumiges Biosimilar-Produktionszentrum in Lendava vorbörsliche Indikation +0,2% - Julius Bär bestätigt Abschluss des Finma-Enforcementverfahrens anerkennt die Schlussfolgerungen des Finma-Verfahrens Mindestanforderung an CET1-Kapitalquote reduziert sich um 500 Mio hält an ihren Mittelfristzielen fest Antrag auf Aktienrückkaufprogramm bei Finma eingereicht Finma: Bär hat in schwerer Weise gegen Bestimmungen verstossen Ziehen 10 Mio Fr. Gewinn von Julius Bär ein Insbesondere wurden Anforderungen an Risikomanagement nicht erfüllt Verfahren gegen drei ehemalige BärMitarbeitende eröffnet Verfahren war fünftes Enforcementverfahren gegen Bär seit 2017 Julius Bär-Verfahren zu russischen PEP ebenfalls abgeschlossen Julius Bär muss zusätzliche Eigenmittel von 250 Mio Fr. halten - Lindt & Sprüngli passt Ausblick für Umsatzwachstum 2026 Organisches Umsatzwachstum 0-2% (bisher 4-6%) EBIT-Margenverbesserung um 20-40 Basispunkte bestätigt extreme Hitze wirkte negativ auf die Umsätze in Europa Preissensibilität auf Konsumentenseite weitere Gründe 2027: Positives Volumenwachstum erwartet 2028: bestätigt mittel- bis langfristige Ziele ab 2028 EBIT-Margensteigerung um 20-40 BP p.a. bestätigt Mittelfristziele mit 6-8% Umsatzwachstum bestätigt vorbörsliche Indikation -5,4% - Stadler ernennt Philipp Brunner zum neuen CEO Bruner übernimmt von Markus Bernsteiner per 01. Januar 2027 Bisheriger CEO will sich auf VR-Mandate konzentrieren vorbörsliche Indikation +0,1% - BCV: Moody's bestätigt Rating von 'Aa2' - Ausblick 'stabil' ernennt Denys Papeil zum Leiter der Division Services - Valartis-Vizepräsident Philipp LeibundGut tritt per sofort aus VR zurück - Ypsomed erweitert mit ten23 health integriertes Angebot für YpsoDose und Ten23 Halth nehmen neue Montagekapazität für YpsoDose in Betrieb vorbörsliche Indikation +0,6% PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: DEVISEN (07.57 Uhr) - EUR/CHF: 0,9469 (Vorabend*: 0,9458) - USD/CHF: 0,8337 (Vorabend*: 0,8319) - EUR/USD: 1,1358 (Vorabend*: 1,1369) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,02% auf 13'943 Punkte - SMIM (Vortag): -0,23% auf 3'107 Punkte - SPI (Vortag): -0,06% auf 19'759 Punkte - DAX (Vortag): -0,13% auf 25'374 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,01% auf 8'078 Punkte

awp-robot/hr/to/ls