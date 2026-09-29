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SMI 13’943 0.0%  SPI 19’759 -0.1%  Dow 51’482 -0.7%  DAX 25’374 -0.1%  Euro 0.9467 0.1%  EStoxx50 6’301 0.0%  Gold 4’145 0.7%  Bitcoin 69’848 0.6%  Dollar 0.8329 0.1%  Öl 107.0 1.6% 
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29.09.2026 08:42:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag: 

STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag gemäss vorbörslichen Indikationen 
leicht fester in den Handel starten. Trotz anhaltend hoher Ölpreise und 
gestiegener US-Renditen zeigt sich der SMI damit wie schon am Vortag robust. Für
zusätzliche Impulse sorgt eine deutlich belebte Nachrichtenlage bei den hiesigen
Unternehmen.

 
VORGABEN (07.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei IG: +0,13% auf 13'976 Punkte
- Dow Jones:              -0,67% auf 51'482 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            -0,92% auf 26'820 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             -1,26% auf 65'027 Punkte

- Rohöl Brent:            +1,95% auf 107,33 USD
- Rohöl WTI:              +1,81% auf 94,28 USD
- Gold:                   +0,24% auf 4125,11 USD pro Unze
- Bitcoin:                82'987 USD (+0,06% in den letzten 24h)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Nespresso nimmt kompostierbare Papierkapseln vom Markt 
  vorbörsliche Indikation +0,1%

- Sandoz eröffnet hochvolumiges Biosimilar-Produktionszentrum in Lendava
          vorbörsliche Indikation +0,2%

- Julius Bär bestätigt Abschluss des Finma-Enforcementverfahrens
             anerkennt die Schlussfolgerungen des Finma-Verfahrens
             Mindestanforderung an CET1-Kapitalquote reduziert sich um 500 Mio
             hält an ihren Mittelfristzielen fest
             Antrag auf Aktienrückkaufprogramm bei Finma eingereicht
 Finma: Bär hat in schwerer Weise gegen Bestimmungen verstossen
        Ziehen 10 Mio Fr. Gewinn von Julius Bär ein
        Insbesondere wurden Anforderungen an Risikomanagement nicht erfüllt
        Verfahren gegen drei ehemalige BärMitarbeitende eröffnet
        Verfahren war fünftes Enforcementverfahren gegen Bär seit 2017
        Julius Bär-Verfahren zu russischen PEP ebenfalls abgeschlossen
        Julius Bär muss zusätzliche Eigenmittel von 250 Mio Fr. halten
  
- Lindt & Sprüngli passt Ausblick für Umsatzwachstum 2026
                   Organisches Umsatzwachstum 0-2% (bisher 4-6%)
                   EBIT-Margenverbesserung um 20-40 Basispunkte bestätigt
                   extreme Hitze wirkte negativ auf die Umsätze in Europa
                   Preissensibilität auf Konsumentenseite weitere Gründe 
             2027: Positives Volumenwachstum erwartet
             2028: bestätigt mittel- bis langfristige Ziele ab 2028
                   EBIT-Margensteigerung um 20-40 BP p.a. bestätigt
                   Mittelfristziele mit 6-8% Umsatzwachstum bestätigt
                  vorbörsliche Indikation -5,4%

- Stadler ernennt Philipp Brunner zum neuen CEO
          Bruner übernimmt von Markus Bernsteiner per 01. Januar 2027
          Bisheriger CEO will sich auf VR-Mandate konzentrieren
          vorbörsliche Indikation +0,1%

- BCV: Moody's bestätigt Rating von 'Aa2' - Ausblick 'stabil' 
       ernennt Denys Papeil zum Leiter der Division Services 

- Valartis-Vizepräsident Philipp LeibundGut tritt per sofort aus VR zurück

- Ypsomed erweitert mit ten23 health integriertes Angebot für YpsoDose
           und Ten23 Halth nehmen neue Montagekapazität für YpsoDose in Betrieb
           vorbörsliche Indikation +0,6%

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:

Ausland:

 
DEVISEN (07.57 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9469 (Vorabend*: 0,9458)
- USD/CHF: 0,8337 (Vorabend*: 0,8319)
- EUR/USD: 1,1358 (Vorabend*: 1,1369)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              -0,02% auf 13'943 Punkte
- SMIM (Vortag):             -0,23% auf 3'107 Punkte
- SPI (Vortag):              -0,06% auf 19'759 Punkte
- DAX (Vortag):              -0,13% auf 25'374 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           +0,01% auf 8'078 Punkte

awp-robot/hr/to/ls

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’557.01 19.64 SRB97U
Short 14’845.85 13.95 SGBJ3U
Short 15’406.43 8.94 SIBJOU
SMI-Kurs: 13’942.91 28.09.2026 17:30:29
Long 13’401.34 19.37 S1B77U
Long 13’105.81 13.74 S5BOUU
Long 12’555.54 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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