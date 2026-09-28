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SMI 13’946 0.3%  SPI 19’771 0.3%  Dow 51’829 0.9%  DAX 25’409 0.6%  Euro 0.9446 0.1%  EStoxx50 6’303 0.5%  Gold 4’165 -2.8%  Bitcoin 69’028 -1.5%  Dollar 0.8305 0.2%  Öl 106.6 2.2% 
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28.09.2026 08:42:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag: 

STIMMUNG
Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich gemäss vorbörslichen Indikationen eine 
etwas festere Eröffnung ab. Der Leitindex SMI unternimmt damit einen neuen 
Anlauf für die Rückeroberung der Marke bei 14'000 Punkten, was am Freitag nur 
kurzzeitig gelungen ist. Die Stimmung an den Börsen bleibt derweil zu Beginn 
einer international mit Konjunkturdaten reich befrachteten Woche fragil, nachdem
US-Präsident Trump den neuen Vorschlag Irans zur Wiederöffnung der Strasse von 
Hormus am Wochenende abgelehnt hat.

 
VORGABEN (08.05 Uhr)
- SMI vorbörslich bei IG: +0,24% auf 13'971 Punkte
- Dow Jones:              +0,93% auf 51'829 Punkte (Freitag)
- Nasdaq Comp:            +0,48% auf 27'069 Punkte (Freitag)
- Nikkei 225:             -0,17% auf 66'250 Punkte

- Rohöl Brent:            +3,06% auf 107,51 USD
- Rohöl WTI:              +2,05% auf 94,30 USD
- Gold:                   -2,37% auf 4185,51 USD pro Unze
- Bitcoin:                82'917 USD (-1,53% seit Freitagmorgen)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Roche: FDA lässt Gazyva (Obinutuzumab) für Behandlung Nierenerkrankung INS zu
         vorbörsliche Indikation +0,3%

- UBS: Immofonds UBS (CH) Mixed Urban plant Kapitalerhöhung um rund 183 Mio Fr.

- Addex Q2: Flüssige Mittel 0,8 Mio Fr. (Q1: 0,9 Mio)
            Reinergebnis -1,75 Mio Fr. (VJ -1,96 Mio)

- Calida startet Aktienrückkaufprogramm von bis zu 2% des Aktienkapitals
         erhöht Ausschüttungsquote auf 40 bis 60% des Konzernergebnisses
          
- HBM erhöht Beteiligung an Adarx durch Investition von 15,3 Mio USD beim IPO
      hält nach Adarx-IPO 1,2 Prozent der Anteile im Wert von 25,4 Mio USD

- Wisekey ändert Schreibweise des Namens in "WISeQey"
          Neues Tickersymbol an der SIX "WQEY" ab 5. Oktober
          Umzug auf Britische Jungferninseln effektiv ab 2. Oktober
          Operatives Hauptquartier und Management bleibt in der Schweiz

- Burckhardt erhält Auftrag für zwei Hochgeschwindigkeits-Kompressoren von MTU
- DKSH erweitert Partnerschaft mit Grünenthal um Abkommen für Asien-Pazifik
- Newron: US-Rekrutierungsstopp für Studie zu Evenamide bleibt

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:
- 

Ausland:

 
DEVISEN (08.04 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9451 (Freitagabend*: 0,9440)
- USD/CHF: 0,8298 (Freitagabend*: 0,8281)
- EUR/USD: 1,1389 (Freitagabend*: 1,1400)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Freitag):              +0,29% auf 13'946 Punkte
- SMIM (Freitag):             +0,47% auf 3'114 Punkte
- SPI (Freitag):              +0,33% auf 19'771 Punkte
- DAX (Freitag):              +0,56% auf 25'409 Punkte
- CAC 40 (Freitag):           -0,04% auf 8'078 Punkte

awp-robot/ys/cf

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’505.10 19.59 SSBLXU
Short 14’787.06 13.98 SNBHTU
Short 15’348.48 8.91 BSUBQU
SMI-Kurs: 13’945.71 25.09.2026 17:30:53
Long 13’363.14 19.72 SPB9EU
Long 13’057.28 13.77 SU3B7U
Long 12’504.91 8.94 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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