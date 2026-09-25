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25.09.2026 08:42:36
Morning Briefing - Markt Schweiz
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich ein versöhnlicher Wochenausklang ab. Damit steuert der Leitindex SMI auf eine erneut positive Wochenbilanz zu. Während die Vorgaben der Wall Street eher zurückhaltend sind, präsentieren sich die asiatischen Börsen mehrheitlich freundlich. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,68% auf 14'000 Punkte - Dow Jones: -0,31% auf 51'350 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +0,01% auf 26'939 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +1,30% auf 66'366 Punkte - Rohöl Brent: -0,87% auf 105,67 USD - Rohöl WTI: -1,71% auf 92,99 USD - Gold: -0,04% auf 4276,92 USD pro Unze - Bitcoin: 83'959 USD (-0,23% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé: Leanne Geale tritt Ende Jahr als Group General Counsel zurück ernennt Manuela Bernasconi per Anfang 2027 zur Chefjuristin stellt Teekapselsystem "Special.T" ein - Schindler holt André Becker ab 1. Januar als Personalchef in Konzernleitung - DKSH schliesst Vertriebsabkommen mit Openway Foods für Neuseeland - Addex erhält weltweite Rechte an GABAB PAM-Portfolio von Indivior zurück will nun strategische Optionen prüfen plant Weiterentwicklung des GABAB PAM-Portfolios - Huber+Suhner: plant Übernahme von Bahnkommunikation von Motion Applied Connected Intelligence beschäftigt etwa 45 Mitarbeitende vorbörsliche Indikation +1,3% - Infracore: GZO verfolgt ergänztes Angebot für Spital Wetzikon nicht weiter Gläubiger des Spitals entscheiden Ende Oktober über Sanierung PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: GFK-Konsumklima FÜR Okt -30,6 Pkt (Prognose -27,2); gg -26,8 VM DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9436 (Vorabend*: 0,9420) - USD/CHF: 0,8290 (Vorabend*: 0,8282) - EUR/USD: 1,1383 (Vorabend*: 1,1373) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,11% auf 13'906 Punkte - SMIM (Vortag): -0,69% auf 3'099 Punkte - SPI (Vortag): -0,24% auf 19'706 Punkte - DAX (Vortag): -0,57% auf 25'267 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,52% auf 8'081 Punkte
awp-robot/to/jb
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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