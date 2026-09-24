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24.09.2026 08:45:36
Morning Briefing - Markt Schweiz
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt könnte am Donnerstag gemäss vorbörslichen Vorgaben mit leichten Verlusten in den Handel starten. So haben wieder höhere Ölpreise und der kräftige Renditeanstieg bei US-Staatsanleihen die Inflations- und Zinssorgen zurück in den Vordergrund gerückt. VORGABEN (07.43 Uhr) - SMI vorbörslich bei IG: -0,45% auf 13'866 Punkte - Dow Jones: -0,68% auf 51'512 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -1,13% auf 26'936 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +1,31% auf 65'869 Punkte - Rohöl Brent: -0,61% auf 102,45 USD - Rohöl WTI: -0,66% auf 91,55 USD - Gold: -0,05% auf 4285,50 USD pro Unze - Bitcoin: 84'100 USD (-3,08% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Fitch bestätigt Rating 'AA' mit Ausblick 'stabil' - Hiag: Bewährtes Geschäftsmodell wird konsequent weitergeführt Steigende Mieteinnahmen sollen nachhaltige Dividendenpolitik sichern - Leclanché meldet Insolvenzantrag für deutsche Tochtergesellschaften an sucht kurzfristige Finanzierung zur Sicherung des Geschäftsbetriebs - V-Zug: Oliver Riemenschneider tritt 2027 als Verwaltungsratspräsident ab Carsten Liesener als Nachfolger vorgeschlagen - Xlife H1: Umsatz 0,5 Mio Fr. (VJ 0,4 Mio) Ergebnis je Aktie -29,1 Fr. (VJ -0,5 Fr.) Bilanzsumme 346,8 Mio. Fr. (VJ: 536,3 Mio.) Ereignisreiches Halbjahr mit strategischen Meilensteinen 2026: Gut positioniert, um wissenschaftliche Innovation voranzutreiben - Accelleron erhält Aufträge für über 100 ACCX300-L-Turbolader in vier Monaten - Cembra verlegt Hauptsitz im Herbst 2027 von Zürich nach Baden - EPH H1: Reinergebnis +11,7 Mio EUR (VJ +4,7 Mio) - R&S: Rahmenvertrag mit Nextwind für Windenergieprojekte unterzeichnet - SHL: Gegen Unternehmen wird Antrag auf Sammelklage-Zulassung eingereicht PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - USA: Destillatebestände -0,4 Mio Barrel (Prog -0,7) gg Vorwoche auf 107,4 Benzinbestände -1,7 Mio Barrel (Prog +0,5) gg Vorwoche auf 206,0 Rohölbestände +3,0 Mio Barrel (Prog -0,7) gg Vorwoche auf 426,4 DEVISEN (07.41 Uhr) - EUR/CHF: 0,9383 (Vorabend*: 0,9388) - USD/CHF: 0,8243 (Vorabend*: 0,8245) - EUR/USD: 1,1383 (Vorabend*: 1,1387) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,23% auf 13'922 Punkte - SMIM (Vortag): -0,54% auf 3'121 Punkte - SPI (Vortag): -0,25% auf 19'754 Punkte - DAX (Vortag): -0,66% auf 25'411 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,39% auf 8'123 Punkte
awp-robot/ys/tp
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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