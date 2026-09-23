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23.09.2026 08:42:36
Morning Briefing - Markt Schweiz
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
STIMMUNG Gestützt auf verhaltene Hoffnungen im Nahostkonflikt und tiefere Ölpreise wird der Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch mit moderaten Gewinnen erwartet. Derweil zeichnen die Vorgaben sowohl aus den USA als auch Asien ein gemischtes Bild. Derweil präsentiert sich die heutige Agenda eher dünn gefüllt. Auch grosse Konjunkturdaten stehen nicht an. VORGABEN (07.47 Uhr) - SMI vorbörslich bei IG: +0,12% auf 13'981 Punkte - Dow Jones: -0,36% auf 51'864 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +0,45% auf 27'244 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: geschlossen wegen Feiertag - Rohöl Brent: -0,77% auf 98,49 USD - Rohöl WTI: -1,34% auf 89,31 USD - Gold: -0,21% auf 4346,33 USD pro Unze - Bitcoin: 86'728 USD (+1,86% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Galderma präsentiert 19 Abstracts am EADV-Kongress 2026 in Wien zeigt Langzeitdaten zu Nemolizumab bei atopischer Dermatitis vorbörsliche Indikation +0,2% - Roche: schlägt Christophe Weber für Wahl in den Verwaltungsrat 2027 vor erreicht mit Sefaxersen in Phase III Studie gesteckte Ziele Sefaxersen senkt Proteinurie bei IgA-Nephropathie (IgAN) deutlich vorbörsliche Indikation +1,2% - Pharmakonzerne fordern Kurswechsel bei Gesundheitsinvestitionen - Zurich beruft Alex Wells als CEO U.S. per sofort in Konzernleitung vorbörsliche Indikation +0,2% - Avolta erweitert Gastronomieangebot an drei Flughäfen in Hawaii vorbörsliche Indikation +0,2% - EFG erzielt endgültige Einigung im Rechtsstreit mit PIFSS Einigung ist wichtiger Meilenstein bei Regelung von Altlasten Einigung belastet Nettogewinn im H2 zusätzlich mit rund 5 Mio Fr. vorbörsliche Indikation +1,7% - LLB startet 2027 neue Strategie "Elevate" für Wachstum und Innovation strebt jährlichen Netto-Neugeldzufluss von 3% und CET1-Ratio von 18% an - Groupe Minoteries findet einen Käufer für den Standort Zollbrück (BE) Auflösung Rückstellung verbessert H1-Ergebnis deutlich - Peach Property H1: FFO 8,9 Mio EUR (VJ 9,4 Mio) Reinergebnis -3,6 Mio EUR (VJ -9,6 Mio) Treiben Verkauf Non-Strategic Portfolios konsequent voran 2026: Weiter FFO von 17-19 Mio Fr. angestrebt Nettomieteinnahmen im Strat. Portfolio +6,0% erw. - DocMorris: Gericht verhandelt über Konkurrent dm-med - LUKB: Stefan Studer folgt auf Daniel Salzmann als CEO PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DEVISEN (08.00 Uhr) - EUR/CHF: 0,9389 (Vorabend*: 0,9396) - USD/CHF: 0,8216 (Vorabend*: 0,8212) - EUR/USD: 1,1427 (Vorabend*: 1,1442) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,02% auf 13'953 Punkte - SMIM (Vortag): +1,29% auf 3'138 Punkte - SPI (Vortag): +0,22% auf 19'804 Punkte - DAX (Vortag): +0,02% auf 25'579 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,20% auf 8'155 Punkte
awp-robot/hr/mk
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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Der heimische Aktienmarkt kann am Mittwoch zulegen, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.