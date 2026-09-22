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22.09.2026 08:48:43
Morning Briefing - Markt Schweiz
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag freundlich in den Handel starten und an die Vortagesgewinne anknüpfen. Die 14'000er-Marke ist für den SMI damit in Griffweite. Rückenwind kommt vor allem von der Wall Street, wo insbesondere Technologie- und Halbleiterwerte am Montag kräftig zugelegt haben. Auch die asiatischen Börsen notieren am Dienstag mehrheitlich im Plus. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,28% auf 13'995 Punkte - Dow Jones: +0,71% auf 52'049 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +2,26% auf 27'122 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: geschlossen wegen Feiertag - Rohöl Brent: +1,70% auf 102,05 USD - Rohöl WTI: -2,21% auf 93,65 USD - Gold: -0,63% auf 4316,14 USD pro Unze - Bitcoin: 85'557 USD (+4,87% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erzielt mit Abnehm/Diabetes-Wirkstoff positive Studienergebnisse Phase-II-Studie mit Enicepatide bei Typ-2-Diabetes/Übergewicht positiv erhält EU-Zulassung für Augenmittel Susvimo vorbörsliche Indikation +0,4% - UBS wehrt sich in Positionspapier erneut gegen zu strenge Kapitalregeln Kosten extremer Regulierung schaden demnach Schweizer Wirtschaft 50/50-Mehrheitsvorschlag schützt Steuerzahlende so gut wie BR-Vorschlag AT1-Anleihen sind ein sehr wirksames Frühinterventionsinstrument - Helvetia Baloise lanciert VivaFlex für flexible Altersvorsorge - Nestlé führt Russland-Geschäft trotz Zwangsverwaltung normal weiter - SGS begibt Anleihe über 650 Millionen Euro - Newron H1: Reinergebnis -16,4 Mio EUR (VJ -0,073 Mio) Flüssige Mittel 32,9 Mio EUR (Ende 2025: 28,9 Mio) 2026: Gut aufgestellt, um Evenamide bis ins Jahr 2027 voranzutreiben - Mobilezone verkauft jusit-Handys neu auch über Apfelkiste - Sensirion bringt neue Sensor-Module für Luftqualitätsmessung auf den Markt PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9412 (Vorabend*: 0,9416) - USD/CHF: 0,8212 (Vorabend*: 0,8213) - EUR/USD: 1,1460 (Vorabend*: 1,1465) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +1,23% auf 13'957 Punkte - SMIM (Vortag): +1,32% auf 3'098 Punkte - SPI (Vortag): +1,26% auf 19'760 Punkte - DAX (Vortag): +1,07% auf 25'575 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,92% auf 8'139 Punkte
awp-robot/rw/to
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