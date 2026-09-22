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SMI 13’957 1.2%  SPI 19’760 1.3%  Dow 52’049 0.7%  DAX 25’575 1.1%  Euro 0.9409 -0.1%  EStoxx50 6’318 1.3%  Gold 4’321 -0.5%  Bitcoin 70’080 -1.3%  Dollar 0.8209 0.0%  Öl 101.9 1.5% 
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22.09.2026 08:48:43

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag freundlich in den Handel starten 
und an die Vortagesgewinne anknüpfen. Die 14'000er-Marke ist für den SMI damit 
in Griffweite. Rückenwind kommt vor allem von der Wall Street, wo insbesondere 
Technologie- und Halbleiterwerte am Montag kräftig zugelegt haben. Auch die 
asiatischen Börsen notieren am Dienstag mehrheitlich im Plus.

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: +0,28% auf 13'995 Punkte
- Dow Jones:              +0,71% auf 52'049 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            +2,26% auf 27'122 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             geschlossen wegen Feiertag

- Rohöl Brent:            +1,70% auf 102,05 USD
- Rohöl WTI:              -2,21% auf 93,65 USD
- Gold:                   -0,63% auf 4316,14 USD pro Unze
- Bitcoin:                85'557 USD (+4,87% in den letzten 24h)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Roche erzielt mit Abnehm/Diabetes-Wirkstoff positive Studienergebnisse
        Phase-II-Studie mit Enicepatide bei Typ-2-Diabetes/Übergewicht positiv
        erhält EU-Zulassung für Augenmittel Susvimo 
        vorbörsliche Indikation +0,4%

- UBS wehrt sich in Positionspapier erneut gegen zu strenge Kapitalregeln
     Kosten extremer Regulierung schaden demnach Schweizer Wirtschaft
     50/50-Mehrheitsvorschlag schützt Steuerzahlende so gut wie BR-Vorschlag
     AT1-Anleihen sind ein sehr wirksames Frühinterventionsinstrument
      
- Helvetia Baloise lanciert VivaFlex für flexible Altersvorsorge
- Nestlé führt Russland-Geschäft trotz Zwangsverwaltung normal weiter
- SGS begibt Anleihe über 650 Millionen Euro
      
- Newron H1: Reinergebnis -16,4 Mio EUR (VJ -0,073 Mio)
             Flüssige Mittel 32,9 Mio EUR (Ende 2025: 28,9 Mio)
       2026: Gut aufgestellt, um Evenamide bis ins Jahr 2027 voranzutreiben

- Mobilezone verkauft jusit-Handys neu auch über Apfelkiste       
- Sensirion bringt neue Sensor-Module für Luftqualitätsmessung auf den Markt

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
-
 
DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9412 (Vorabend*: 0,9416)
- USD/CHF: 0,8212 (Vorabend*: 0,8213)
- EUR/USD: 1,1460 (Vorabend*: 1,1465)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              +1,23% auf 13'957 Punkte
- SMIM (Vortag):             +1,32% auf 3'098 Punkte
- SPI (Vortag):              +1,26% auf 19'760 Punkte
- DAX (Vortag):              +1,07% auf 25'575 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           +0,92% auf 8'139 Punkte

awp-robot/rw/to

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Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.

Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’510.80 19.84 S2B9EU
Short 14’821.19 13.72 SL4BRU
Short 15’354.52 8.95 BSUC2U
SMI-Kurs: 13’956.58 21.09.2026 17:31:39
Long 13’392.32 19.56 SJBMDU
Long 13’097.00 13.86 S5BOUU
Long 12’547.09 8.95 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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