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SMI 13’880 0.7%  SPI 19’659 0.7%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’541 0.9%  Euro 0.9447 0.1%  EStoxx50 6’308 1.2%  Gold 4’356 -0.5%  Bitcoin 67’659 1.3%  Dollar 0.8227 0.0%  Öl 101.4 -2.4% 
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21.09.2026 08:42:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag fester in die neue Börsenwoche 
starten. Damit würde sich der Leitindex SMI nach dem sehr schwachen 
Wochenschluss am Freitag zumindest etwas stabilisieren.

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: +0,50% auf 13'855 Punkte
- Dow Jones:              -0,18% auf 51'683 Punkte (Freitag)
- Nasdaq Comp:            +0,39% auf 26'523 Punkte (Freitag)
- Nikkei 225:             geschlossen wegen Feiertag

- Rohöl Brent:            -1,95% auf 101,83 USD
- Rohöl WTI:              -2,13% auf 98,15 USD
- Gold:                   -0,66% auf 4351,23 USD pro Unze
- Bitcoin:                81'614 USD (+5,28% seit Freitagmorgen)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Kühne+Nagel vertieft Zusammenarbeit mit Amazon
    Insider: Umsatzpotenzial von mehreren Milliarden USD für Kühne+Nagel 
    Amazon erhält Kaufoption auf bestehende Kühne+Nagel-Aktien
    vorbörsliche Indikation +4,7%

- Novartis: EU-Behörde empfiehlt Cosentyx bei Schulter-Hüft-Rheuma
- UBS-Chef Ermotti hält Kapital-Kompromiss für "verkraftbar" (Inti NZZ)
    
- Adecco: Moody's bestätigt "Baa1"-Kreditrating - senkt Ausblick auf "negativ"
- Arbonia verkauft ehemaliges Corporate Center für rund 21 Mio Fr.
- Cosmo: Studie zeigt verbesserte Darmkrebs-Früherkennung 
   vorbörsliche Indikation +2,8%

- GF ernennt Lorraine Frega zur Chefin von Building Flow Solutions
- HBM-Portfoliogesellschaft Electra nimmt mit IPO 350 Mio US-Dollar ein
- Peach Property kauft Hybridanleihe für 4,65 Millionen Franken zurück 
- Wisekey plant Zentrum für Post-Quanten-Halbleiter im Jura

- Curatis H1: Umsatz 7,9 Mio Fr. (VJ 5,2 Mio)
              Flüssige Mittel 3,6 Mio Fr. (2025: 1,9 Mio)
              Verlust 0,4 Mio Fr (VJ -1,2 Mio)
        2026: Umsatzwachstum von etwa 40% prognostiziert
              Umsatz von rund 15 Mio Fr. erwartet
              Break-even-Ergebnis angestrebt
 

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz: -

Ausland: -

 
DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9448 (Freitagabend*: 0,9441)
- USD/CHF: 0,8234 (Freitagabend*: 0,8221)
- EUR/USD: 1,1475 (Freitagabend*: 1,1483)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Freitag):              -1,15% auf 13'787 Punkte
- SMIM (Freitag):             -0,23% auf 3'057 Punkte
- SPI (Freitag):              -0,91% auf 19'515 Punkte
- DAX (Freitag):              -1,60% auf 25'304 Punkte
- CAC 40 (Freitag):           -1,49% auf 8'065 Punkte

awp-robot/rw/mk

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

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Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’412.95 19.37 SBBCXU
Short 14’675.59 14.00 SJUBNU
Short 15’240.48 9.00 S7BCRU
SMI-Kurs: 13’880.41 21.09.2026 10:22:26
Long 13’283.40 19.98 SOB7MU
Long 12’985.21 13.93 SDFBZU
Long 12’436.02 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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