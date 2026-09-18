Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Freitag nach einer insgesamt freundlichen Woche auf einen schwächeren Abschluss zu. Anleger bleiben kritisch wegen der Situation im Nahen Osten und der Öl- und Gasversorgung, auch wenn der Ölpreis über Nacht nochmals etwas nachgab. Dazu ist heute noch grosser Verfallstag - "Hexensabbat". VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,30% auf 13'905 Punkte - Dow Jones: +0,61% auf 51'778 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +1,69% auf 26'418 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +1,66% auf 65'200 Punkte - Rohöl Brent: -1,90% auf 102,83 USD - Rohöl WTI: -1,62% auf 100,26 USD - Gold: +1,23% auf 4394,57 USD pro Unze - Bitcoin: 77'536 USD (+1,31% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé: Putin stellt russische Nestlé-Beteiligungen unter Fremdverwaltung prüft nach russischer Fremdverwaltung Lage und Optionen will Geschäftsbetrieb in Russland aufrechterhalten vorbörsliche Indikation -0,2% - Roche eröffnet neues Forschungszentrum in Boston vorbörsliche Indikation -0,3% - Sandoz: erhält Zulassung für generisches Semaglutid in Kanada Kanadischer GLP-1-Markt hat Volumen von 2,6 Mrd. USD Zulassung hat keinen Einfluss auf 2026er Guidance - Sandoz: schliesst Kooperation mit Mabxience für Emicizumab-Biosimilar ab erweitert Biosimilar-Pipeline auf 40 Assets durch neue Vereinbarung vorbörsliche Indikation +3,0% - UBS-Präsident Kelleher: Können mit WAK-S-Vorschlag leben vorbörsliche Indikation -0,3% - Huber+Suhner: Mittelfristig Umsatz über 1 Mrd CHF und EBIT-Marge von 9-12% Jährliche Dividenden von 40 bis 50% des Reingewinns angestrebt 2026: Bestätigt mind. 10% Wachstum, EBIT-Marge 10,5-12,0% vorbörsliche Indikation -1,0% - Allreal kürt Siegerprojekt für Wohnüberbauung in Zumikon - Baueingabe im 2028 - Leonteq: Grossaktionär Rainer-Marc Frey baut Anteil auf knapp 30 Prozent aus Raiffeisen steigt komplett aus - Fokus auf operativer Zusammenarbeit vorbörsliche Indikation +3,9% - SHL-Aktionäre stimmen für Einführung von Opting-out-Regel PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - DE: Erzeugerpreise August 1,1% gg Vormonat (Prognose 0,6) Erzeugerpreise August 4,6% gg Vorjahr(Prognose 3,9) Ausland: DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9466 (Vorabend*: 0,9465) - USD/CHF: 0,8244 (Vorabend*: 0,8248) - EUR/USD: 1,1481 (Vorabend*: 1,1475) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,57% auf 13'947 Punkte - SMIM (Vortag): +1,45% auf 3'064 Punkte - SPI (Vortag): +0,70% auf 19'695 Punkte - DAX (Vortag): +0,70% auf 25'717 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,57% auf 8'187 Punkte

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