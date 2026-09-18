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18.09.2026 08:42:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Freitag nach einer insgesamt freundlichen 
Woche auf einen schwächeren Abschluss zu. Anleger bleiben kritisch wegen der 
Situation im Nahen Osten und der Öl- und Gasversorgung, auch wenn der Ölpreis 
über Nacht nochmals etwas nachgab. Dazu ist heute noch grosser Verfallstag - 
"Hexensabbat".

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: -0,30% auf 13'905 Punkte
- Dow Jones:              +0,61% auf 51'778 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            +1,69% auf 26'418 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             +1,66% auf 65'200 Punkte

- Rohöl Brent:            -1,90% auf 102,83 USD
- Rohöl WTI:              -1,62% auf 100,26 USD
- Gold:                   +1,23% auf 4394,57 USD pro Unze
- Bitcoin:                77'536 USD (+1,31% in den letzten 24h)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Nestlé: Putin stellt russische Nestlé-Beteiligungen unter Fremdverwaltung
          prüft nach russischer Fremdverwaltung Lage und Optionen
          will Geschäftsbetrieb in Russland aufrechterhalten
          vorbörsliche Indikation -0,2%

- Roche eröffnet neues Forschungszentrum in Boston
          vorbörsliche Indikation -0,3%

- Sandoz: erhält Zulassung für generisches Semaglutid in Kanada
          Kanadischer GLP-1-Markt hat Volumen von 2,6 Mrd. USD
          Zulassung hat keinen Einfluss auf 2026er Guidance
          
- Sandoz: schliesst Kooperation mit Mabxience für Emicizumab-Biosimilar ab
          erweitert Biosimilar-Pipeline auf 40 Assets durch neue Vereinbarung
          vorbörsliche Indikation +3,0%

- UBS-Präsident Kelleher: Können mit WAK-S-Vorschlag leben 
          vorbörsliche Indikation -0,3%

- Huber+Suhner: Mittelfristig Umsatz über 1 Mrd CHF und EBIT-Marge von 9-12%
                Jährliche Dividenden von 40 bis 50% des Reingewinns angestrebt
          2026: Bestätigt mind. 10% Wachstum, EBIT-Marge 10,5-12,0%
                vorbörsliche Indikation -1,0%

- Allreal kürt Siegerprojekt für Wohnüberbauung in Zumikon - Baueingabe im 2028

- Leonteq: Grossaktionär Rainer-Marc Frey baut Anteil auf knapp 30 Prozent aus
           Raiffeisen steigt komplett aus - Fokus auf operativer Zusammenarbeit 
           vorbörsliche Indikation +3,9%

- SHL-Aktionäre stimmen für Einführung von Opting-out-Regel

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:
- DE: Erzeugerpreise August 1,1% gg Vormonat (Prognose 0,6) 
      Erzeugerpreise August 4,6% gg Vorjahr(Prognose 3,9) 

Ausland:

 
DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9466 (Vorabend*: 0,9465)
- USD/CHF: 0,8244 (Vorabend*: 0,8248)
- EUR/USD: 1,1481 (Vorabend*: 1,1475)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              +0,57% auf 13'947 Punkte
- SMIM (Vortag):             +1,45% auf 3'064 Punkte
- SPI (Vortag):              +0,70% auf 19'695 Punkte
- DAX (Vortag):              +0,70% auf 25'717 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           +0,57% auf 8'187 Punkte

awp-robot/cg

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Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’602.62 17.56 S6CB3U
Short 14’828.92 13.60 S3PBUU
Short 15’362.46 8.95 BSUC2U
SMI-Kurs: 13’947.31 17.09.2026 17:31:18
Long 13’388.43 19.81 SJBMDU
Long 13’075.68 13.73 S2B8UU
Long 12’525.70 8.95 BSUFMU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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