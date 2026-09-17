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17.09.2026 08:48:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG
Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag eine festere Eröffnung ab. 
Damit würde der Leitindex SMI seine bislang überwiegend freundliche Tendenz in 
dieser Woche weiter fortsetzen. Hauptthema am Markt bleibt die US-Zinspolitik, 
nachdem die Notenbank Fed am Vorabend wie erwartet die Leitzinsen um 25 
Basispunkte angehoben hat.

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: +0,48% auf 13'935 Punkte
- Dow Jones:              -1,21% auf 51'462 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            -0,01% auf 25'978 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             +0,27% auf 64'098 Punkte

- Rohöl Brent:            -1,65% auf 104,07 USD
- Rohöl WTI:              -1,61% auf 100,76 USD
- Gold:                   +1,00% auf 4306,24 USD pro Unze
- Bitcoin:                76'514 USD (+0,87% in den letzten 24h)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Helvetia Baloise H1: Underlying Gewinn 631,6 Mio Fr.
                       IFRS-Gewinn 84,6 Mio Fr.
                       Combined Ratio 92,0%
                       Fast 50% des Synergie- und Effizienziels realisiert
                 2026: SST-Quote von etwa 270% bestätigt starke
                       Prognose für Synergien bis Ende 2026 auf 60% erhöht
            2026-2028: Ziel für EK-Rendite bei 16-18% bestätigt
            Integration schreitet gut voran
            Integrationskosten an unterer Hälfte der Spanne von 500-600 Mio
            Integr. des Schweizer Versicherungsgeschäfts rechtl abgeschl.
            Sehen Synergie- und Effizienzgewinne weiter bei 650 Mio Fr.
            mit Veränderungen in Führungsetage wegen Fusion
            GL-Mitglieder Michael Müller und Alexander Bockelmann scheiden aus
            Sandra Hürlimann als Chief Technology&Transformation Officer
            vorbörsliche Indikation +1,8%

- Roche: Lunsumio erreicht in Phase-III-STudie CELESTIMO gesteckte Ziele
         vorbörsliche Indikation +1,0%

- Adecco-Tochter Akkodis mit neuem Chef in Deutschland und Österreich

- Aevis H1: Umsatz 675,49 Mio. (VJ 621,3 Mio.)
            EBITDAR 112,11 Mio Fr. (VJ 104,3 Mio)
            EBITDAR-Marge 20,5% (VJ 19,1%)
            EBITDA 60,69 Mio Fr. (VJ 56,7 Mio)
            Reinergebnis 7,51 Mio Fr. (VJ 5,1 Mio)
          
         Hoteltochter MRH blickt zuversichtlich auf zweite Jahreshälfte
         SMN sieht solide Basis für weitere Entwicklung in H2 2026 und 2027

- MCH H1: Umsatz 248,8 Mio Fr. (VJ 222,4 Mio)
          Reinergebnis 18,6 Mio Fr. (VJ 5,3 Mio)
          EBITDA 34,3 Mio Fr. (VJ 18,9 Mio)
    2026: Sollten im Q4 auf Normalkurs zurückkehren

- SFS: Stabile Dividendenzahlungen von 35-50% des Reingewinns angepeilt
       Capex-Ziel liegt bei 4-6% des Netto-Umsatzes
       Mittelfrist-Ziele bestätigt, 3-6% Umsatzwachstum, 12-15% adj. EBIT-Marge

- Dormakaba testet mit Partnern autonome Roboter für Zugangskontrolle
- Infracore ergänzt Angebot für Spitalimmobilien Wetzikon und verlängert Frist
- Mindmaze bringt Lösung für häusliche Neurorehabilitation bis Ende 2026

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz: BAZG: Exporte August zum VM nominal -17,2%, real -8,6% (saisonberein.)
               Exporteinbruch wegen Chemie-Pharma - Maschinen etc. im Plus 
               Importe August zum VM nominal -11,6%, real -3,1% (saisonberein.)
               Handelsbilanzüberschuss August 5,61 Mrd Fr. (saisonberein.)
                              
Ausland:
- USA: Fed hebt Leitzinsen um 25 Basispunkte auf 3,75-4% an; Votum 12-0
       Projektionen singalisieren weitere Leitzinserhöhung im Jahr 2026

 
DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9459 (Vorabend*: 0,9463)
- USD/CHF: 0,8242 (Vorabend*: 0,8249)
- EUR/USD: 1,1476 (Vorabend*: 1,1472)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              +0,43% auf 13'869 Punkte
- SMIM (Vortag):             +0,44% auf 3'020 Punkte
- SPI (Vortag):              +0,52% auf 19'557 Punkte
- DAX (Vortag):              +0,53% auf 25'538 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           +0,62% auf 8'141 Punkte

awp-robot/to/jb

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’602.62 16.51 SX7BOU
Short 14’764.30 13.80 S4BDQU
Short 15’326.57 8.81 SPNB2U
SMI-Kurs: 13’890.40 17.09.2026 13:26:26
Long 13’319.80 19.53 SLBIBU
Long 13’014.99 13.73 SE2BZU
Long 12’465.04 8.89 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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