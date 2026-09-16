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SMI 13’854 0.3%  SPI 19’536 0.4%  Dow 52’093 -0.6%  DAX 25’446 0.2%  Euro 0.9454 0.1%  EStoxx50 6’261 0.4%  Gold 4’325 0.7%  Bitcoin 61’988 0.1%  Dollar 0.8187 0.0%  Öl 107.8 -0.9% 
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16.09.2026 08:42:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG
Am Schweizer Aktienmarkt deuten die vorbörslichen Indikationen am Mittwoch eine 
wenig veränderte Eröffnung an. Grössere Ausschläge dürften im Tagesverlauf eher 
nicht zu erwarten sein, sind sich Händler einig. Vor dem Zinsentscheid der 
US-Notenbank Fed am heutigen Mittwochabend nach Börsenschluss dürften sich 
Investoren nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: +0,08% auf 13'820 Punkte
- Dow Jones:              -0,63% auf 52'093 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            -0,78% auf 25'982 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             +0,59% auf 63'857 Punkte

- Rohöl Brent:            -0,54% auf 108,16 USD
- Rohöl WTI:              -1,06% auf 104,71 USD
- Gold:                   +0,74% auf 4325,85 USD pro Unze
- Bitcoin:                75'829 USD (-2,03% in den letzten 24h)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Galderma: Restylane Volyme zeigt hohe Wirksamkeit bei Schläfenkorrektur
            präsentiert positive Studiendaten zu Restylane Volyme aus China
           vorbörsliche Indikation +0,1%

- Kuehne+Nagel weitet Pharma-Logistikkapazitäten am Flughafen Frankfurt aus

- UBS-Regulierung: Mehrheit der FDP-Ständeräte will laut SRF Rückweisung an Bund
                   vorbörsliche Indikation +0,7%

- Cicor gewinnt neuen Kunden aus Europas Top 20 Verteidigungsunternehmen
        Grossauftrag umfasst potenzielles Gesamtvolumen von 30 Mio EUR
         
- Dormakaba übernimmt britische Technologiefirma Alliants Limited
            Legen keine Details zu finanziellen Konditionen offen
            Abschluss Transaktion wohl noch dieses Jahr
            Alliants beschäftigt mehr als 100 Angestellte
            vorbörsliche Indikation +0,1%

- R&S H1: Reinergebnis 22,4 Mio Fr. (VJ 28,8 Mio)
       2026: Umsatz weiter von 410-420 Mio Fr. erwartet
             EBITDA-Marge weiter innerhalb der Guidance von 19-21%

- SFS bestätigt Ausblick 2026
      Weiter Umsatzwachstum in LW von 3-6% erw. (inkl. Konsolidierungseffekt)
      2026: Weiter normalisierte EBIT-Marge von 12-15% erwartet
      vorbörsliche Indikation +0,1%

- Adecco führt KI-Lösung Agentforce weltweit ein
- Avolta platziert Anleihe über 350 Millionen Euro mit 5,25 Prozent Zins
- DSM-Firmenich baut Kapazitäten in Indonesien aus
- SHL: Mediton/Medishur-Kauf kostet nachträglich weitere 0,8 Mio USD

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz: -

Ausland:
- GB: Konsumentenpreise August +0,5 % gg VM (Prognose +0,5)
      Konsumentenpreise August +3,1% gg VJ (Prognose +3,1)

 
DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9451 (Vorabend*: 0,9448)
- USD/CHF: 0,8185 (Vorabend*: 0,8186)
- EUR/USD: 1,1547 (Vorabend*: 1,1542)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              -0,50% auf 13'809 Punkte
- SMIM (Vortag):             -0,33% auf 3'007 Punkte
- SPI (Vortag):              -0,43% auf 19'455 Punkte
- DAX (Vortag):              -0,15% auf 25'402 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           -0,34% auf 8'090 Punkte

awp-robot/ys/ra

In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

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Short 15’187.33 8.95 SDBWJU
SMI-Kurs: 13’853.79 16.09.2026 09:55:30
Long 13’227.39 19.83 S2BJ7U
Long 12’913.21 13.74 SI7B8U
Long 12’367.24 8.93 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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