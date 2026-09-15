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15.09.2026 08:51:36
Morning Briefing - Markt Schweiz
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
STIMMUNG Die Schweizer Börse dürfte am Dienstag verhalten in den Handel starten. Neben der Eskalation im Nahen Osten, steigenden Ölpreisen trüben auch KI-Sorgen die Stimmung. Die Investoren dürften sich aber auch wegen der am Mittwoch anstehenden US-Zinsentscheidung zurückhalten. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,08% auf 13'890 Punkte - Dow Jones: -0,29% auf 52'421 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -0,56% auf 26'186 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +0,19% auf 63'612 Punkte - Rohöl Brent: +1,81% auf 107,59 USD - Rohöl WTI: +1,86% auf 103,28 USD - Gold: -0,17% auf 4291,30 USD pro Unze - Bitcoin: 77'398 USD (-0,19% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sandoz platziert Anleihe über 500 Millionen Euro mit 12 Jahren Laufzeit - SMG: Mobiliar reduziert Beteiligung von 19,3 auf 11,8 Prozent TX Group erhöht Anteil auf 34,9 von 31,4 Prozent erwirbt selber 1,0 Prozent der eigenen Aktien - Centiel macht mit Ausbau vorwärts und übernimmt Produktionsanlage im Tessin PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland - CN: AUG RETAIL SALES +0.4% Y/Y VS MEDIAN +0.8% Y/Y AUG INDUSTRIAL OUTPUT +5.2% Y/Y VS MEDIAN +4.8% Y/Y AUG UNEMPLOYMENT RATE +5.3% VS JUL +5.2% FR: VERBRAUCHERPREISE HVPI AUGUST 0,7% GG VM (PROG 0,8) - 2. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE HVPI AUGUST 2,6% GG VJ (PROG 2,7) - 2. SCHÄTZUNG DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9430 (Vorabend*: 0,9434) - USD/CHF: 0,8179 (Vorabend*: 0,8163) - EUR/USD: 1,1529 (Vorabend*: 1,1557) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,75% auf 13'879 Punkte - SMIM (Vortag): -0,56% auf 3'017 Punkte - SPI (Vortag): +0,43% auf 19'539 Punkte - DAX (Vortag): -0,50% auf 25'441 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,76% auf 8'118 Punkte
awp-robot/to/ys
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