Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt versucht am Freitag seine seit Tagen gedrückte Stimmung trotz negativer Vorgaben abzuschütteln. Er wird allerdings nur minimal im Plus erwartet. Erneut sind die Vorgaben der Wall Street und aus Asien negativ. Weiter steigende Ölpreise - Brent kletterte in der Nacht erstmals seit Mai wieder über die Marke von 108 Dollar - schüren Inflations- und damit Zinssorgen. Den letzten Hinweis auf eine mögliche Leitzinserhöhung durch Fed-Chef Kevin Warsh wird es nun am Nachmittag geben. Die Daten zur US-Inflation für August stehen auf der Agenda. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,11% auf 13'755 Punkte - Dow Jones: -0,60% auf 52'064 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -0,65% auf 26'082 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -1,94% auf 64'006 Punkte - Rohöl Brent: -1,63% auf 105,88 USD - Rohöl WTI: -1,33% auf 101,12 USD - Gold: +0,80% auf 4351,85 USD pro Unze - Bitcoin: 77'256 USD (-1,27% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé erhöht Kakaoeinkauf in Brasilien - Flughafen Zürich: Passagierzahl August 3,33 Mio (+1,8% gg VJ) Kommerzumsatz August 58,9 Mio Fr. (+2,0% gg VJ) - Avolta eröffnet erstes Hybridkonzept am Flughafen Brasília - DKSH: Vertriebspartnerschaft für Australien und Partnerschaft in Kambodscha - Elma holt sich Finanzierung über 5 Millionen Franken bei Investoren - Kudelski integriert Nagra Venturi mit Microsoft Azure für Streaming-Sicherheit - Leclanché erhält endgültige Fristverlängerung für Geschäftsbericht 2025 - Stadler Rail schliesst langfristigen Servicevertrag in Austin ab PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: - GB: Industrieproduktion Juli +0,2% gg Vormonat (Prognose -0,2) Industrieproduktion Juli +0,6% gg Vorjahr (Prognose +0,2) BIP Juli +0,4% gg VQ (Prognose +0,0) - US: Destillatebestände +2,1 Mio Barrel (Prog -0,6) gg Vorwoche auf 106,3 Benzinbestände +1,3 Mio Barrel (Prog -1,0) gg Vorwoche auf 206,9 Rohölbestände -0,4 Mio Barrel (Prog -1,2) gg Vorwoche auf 424,1 DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9440 (Vorabend*: 0,9440) - USD/CHF: 0,8130 (Vorabend*: 0,8129) - EUR/USD: 1,1610 (Vorabend*: 1,1613) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,47% auf 13'740 Punkte - SMIM (Vortag): -0,49% auf 3'030 Punkte - SPI (Vortag): -0,51% auf 19'410 Punkte - DAX (Vortag): -0,84% auf 25'361 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,49% auf 8'117 Punkte

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