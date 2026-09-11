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11.09.2026 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt versucht am Freitag seine seit Tagen gedrückte 
Stimmung trotz negativer Vorgaben abzuschütteln. Er wird allerdings nur minimal 
im Plus erwartet. Erneut sind die Vorgaben der Wall Street und aus Asien 
negativ. Weiter steigende Ölpreise - Brent kletterte in der Nacht erstmals
seit Mai wieder über die Marke von 108 Dollar - schüren Inflations- und damit 
Zinssorgen. Den letzten Hinweis auf eine mögliche Leitzinserhöhung durch 
Fed-Chef Kevin Warsh wird es nun am Nachmittag geben. Die Daten zur US-Inflation
für August stehen auf der Agenda.

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: +0,11% auf 13'755 Punkte
- Dow Jones:              -0,60% auf 52'064 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            -0,65% auf 26'082 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             -1,94% auf 64'006 Punkte

- Rohöl Brent:            -1,63% auf 105,88 USD
- Rohöl WTI:              -1,33% auf 101,12 USD
- Gold:                   +0,80% auf 4351,85 USD pro Unze
- Bitcoin:                77'256 USD (-1,27% in den letzten 24h)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Nestlé erhöht Kakaoeinkauf in Brasilien

- Flughafen Zürich: Passagierzahl August 3,33 Mio (+1,8% gg VJ)
                    Kommerzumsatz August 58,9 Mio Fr. (+2,0% gg VJ)

- Avolta eröffnet erstes Hybridkonzept am Flughafen Brasília
- DKSH: Vertriebspartnerschaft für Australien und Partnerschaft in Kambodscha
- Elma holt sich Finanzierung über 5 Millionen Franken bei Investoren
- Kudelski integriert Nagra Venturi mit Microsoft Azure für Streaming-Sicherheit
- Leclanché erhält endgültige Fristverlängerung für Geschäftsbericht 2025
- Stadler Rail schliesst langfristigen Servicevertrag in Austin ab

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:

Ausland:
- GB: Industrieproduktion Juli +0,2% gg Vormonat (Prognose -0,2)
      Industrieproduktion Juli +0,6% gg Vorjahr (Prognose +0,2)
      BIP Juli +0,4% gg VQ (Prognose +0,0) 
- US: Destillatebestände +2,1 Mio Barrel (Prog -0,6) gg Vorwoche auf 106,3
      Benzinbestände +1,3 Mio Barrel (Prog -1,0) gg Vorwoche auf 206,9
      Rohölbestände -0,4 Mio Barrel (Prog -1,2) gg Vorwoche auf 424,1

 
DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9440 (Vorabend*: 0,9440)
- USD/CHF: 0,8130 (Vorabend*: 0,8129)
- EUR/USD: 1,1610 (Vorabend*: 1,1613)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              -0,47% auf 13'740 Punkte
- SMIM (Vortag):             -0,49% auf 3'030 Punkte
- SPI (Vortag):              -0,51% auf 19'410 Punkte
- DAX (Vortag):              -0,84% auf 25'361 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           -0,49% auf 8'117 Punkte

awp-robot/ra/mk

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’655.78 13.95 S4IBZU
Short 15’213.76 8.89 SRBCQU
SMI-Kurs: 13’831.54 11.09.2026 13:50:40
Long 13’232.37 19.22 SNBW3U
Long 12’951.84 13.81 SXEBDU
Long 12’405.16 8.98 S0EBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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