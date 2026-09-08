Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag deutlich schwächer in den Handel starten. Belastet wird der Leitindex SMI wie bereits am Vortag vor allem von Novartis nach einem weiteren Forschungsrückschlag. Auch die hohen Energiepreise und die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten dämpfen die Stimmung. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,84% auf 14'160 Punkte - Dow Jones: -0,51% auf 53'414 Punkte (Freitag) - Nasdaq Comp: -0,29% auf 26'507 Punkte (Freitag) - Nikkei 225: -1,55% auf 65'370 Punkte - Rohöl Brent: +1,32% auf 98,26 USD - Rohöl WTI: +2,46% auf 93,73 USD - Gold: -0,03% auf 4403,66 USD pro Unze - Bitcoin: 78'413 USD (-1,62% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis verfehlt mit Del-desiran in Studie zu Muskelkrankheit Hauptziel bestätigt Umsatzziel von 5 bis 6 Prozent Wachstum 2025-2030 vorbörsliche Indikation -5,2% - Sandoz bestätigt Ziele 2028 peilt bis 2030 Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich an peilt bis 2023 Core-EBITDA-Marge von 25 bis 27% an will bis 2035 Nettoumsatz mehr als verdoppeln - Marge von über 30% strebt bis 2040 über 100 Biosimilars im Portfolio an investiert 300 Mio USD in neue Fabrik in Slowenien vorbörsliche Indikation +1,9% - Oerlikon gibt neue Finanzziele bis 2030 aus Bis 2030 Ummsatz von mehr als 2 Mrd Fr. erwartet Bis 2030 op. EBITDA-Marge von mehr als 20% erwartet Bis 2030 ROCE von mehr als 10% erwartet Bis 2030 jährl. organisches Umsatzwachstum von rund 6% erwartet vorbörsliche Indikation +2,3% - Ascom erhält Grossauftrag von norwegischer Gesundheitsbehörde HSØ Wert des Auftrags 80 Mio Fr. über sieben Jahre - Newron nimmt weitere 5,5 Millionen Euro aus Finanzierungsrunde ein PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - EFV/SNB: Bund stockt Anleihen 0,875%/2041 und 0,5%/2058 auf Ausland: - DE: Exporte Juli -0,8% gg Vormonat (Prognose 0,3) Importe Juli -5,7% gg Vormonat (Prognose -1,0) Handelsbilanzsaldo Juli 21,3 Mrd Euro (Prognose 15,8) DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9408 (Vorabend*: 0,9410) - USD/CHF: 0,8094 (Vorabend*: 0,8096) - EUR/USD: 1,1623 (Vorabend*: 1,1623) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,81% auf 14'279 Punkte - SMIM (Vortag): -0,47% auf 3'062 Punkte - SPI (Vortag): -0,69% auf 20'067 Punkte - DAX (Vortag): -0,15% auf 26'007 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,33% auf 8'306 Punkte

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