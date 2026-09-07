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07.09.2026 08:42:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt steuert gemäss den vorbörslichen Indikationen auf 
einen deutlich leichteren Start in die neue Woche zu. Vor allem die 
Novartis-Valoren stehen unter Abgabedruck. Der Pharmakonzerns ist mit einem Test
für ein Medikament der nächsten Generation zur Schlaganfallprävention 
gescheitert. Davor hatten die US-Börsen am Freitag ebenfalls etwas leichter 
geschlossen, nachdem die offiziellen Arbeitsmarktdaten für August überraschend 
stark ausgefallen waren. Das gab Zinserhöhungssorgen neue Nahrung und trieb vor 
allem am kurzen Ende des Anleihemarkts die Renditen nach oben.

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: -0,77% auf 14'285 Punkte
- Dow Jones:              -0,51% auf 53'414 Punkte (Freitag)
- Nasdaq Comp:            -0,29% auf 26'507 Punkte (Freitag)
- Nikkei 225:             +2,04% auf 66'347 Punkte

- Rohöl Brent:            +1,32% auf 97,55 USD
- Rohöl WTI:              +1,27% auf 92,62 USD
- Gold:                   -0,74% auf 4396,26 USD pro Unze
- Bitcoin:                79'700 USD (-1,30% seit Freitagmorgen)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Novartis: Phase-III-Studie zu Herzmedikament verfehlt Ziel
            vorbörsliche Indikation -4,2%

- Swiss Re warnt vor wachsenden Risiken im Rückversicherungsmarkt
  vorbörsliche Indikation +0,4%

- UBS: Management-Verkäufe über 7,78 Mio Fr. (175'000 Aktien)
      vorbörsliche Indikation -0,2%

- Zurich: AM Best bekräftigt Finanzstärkeratings
  vorbörsliche Indikation -0,2%

- Burkhalter H1: Umsatz 591,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 598,5 Mio)
                 EBIT 31,07 Mio Fr. (AWP-Konsens: 30,9 Mio)                 
                 Reinergebnis 25,92 Mio Fr. (AWP-Konsens: 25,1 Mio)
                 Gewinn pro Aktie 2,44 Fr. (VJ 2,26 Fr.)
           2026: Moderat höherer Gewinn pro Aktie erwartet
              
- R&S: CEO Eduardo Terzi geht per sofort
       CFO Matthias Weibel übernimmt CEO-Aufgaben ad interim
       Unterschiedliche Auffassungen zu Organisation etc. Grund für CEO-Abgang

- Aevis-Tochter Swiss Medical Network mit mehr Umsatz und höherer Profitabilität

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:
-

Ausland:
- DE: Gesamtproduktion Juli -1,1% gg Vormonat (Prognose 0,2)
      Gesamtproduktion Juli -1,6 % gg Vorjahr (Prognose 0,0)

 
DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9411 (Freitagabend*: 0,9407)
- USD/CHF: 0,8100 (Freitagabend*: 0,8102)
- EUR/USD: 1,1618 (Freitagabend*: 1,1610)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Freitag):              +0,01% auf 14'396 Punkte
- SMIM (Freitag):             -0,67% auf 3'077 Punkte
- SPI (Freitag):              -0,09% auf 20'206 Punkte
- DAX (Freitag):              +0,17% auf 26'046 Punkte
- CAC 40 (Freitag):           -0,09% auf 8'279 Punkte

awp-robot/to/cg

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

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Short 15’286.85 13.84 S7BCRU
Short 15’849.12 8.94 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’230.94 07.09.2026 09:08:25
Long 13’795.87 19.72 S1BOXU
Long 13’486.87 13.84 STBJYU
Long 12’909.65 8.91 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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