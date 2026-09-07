Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt steuert gemäss den vorbörslichen Indikationen auf einen deutlich leichteren Start in die neue Woche zu. Vor allem die Novartis-Valoren stehen unter Abgabedruck. Der Pharmakonzerns ist mit einem Test für ein Medikament der nächsten Generation zur Schlaganfallprävention gescheitert. Davor hatten die US-Börsen am Freitag ebenfalls etwas leichter geschlossen, nachdem die offiziellen Arbeitsmarktdaten für August überraschend stark ausgefallen waren. Das gab Zinserhöhungssorgen neue Nahrung und trieb vor allem am kurzen Ende des Anleihemarkts die Renditen nach oben. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,77% auf 14'285 Punkte - Dow Jones: -0,51% auf 53'414 Punkte (Freitag) - Nasdaq Comp: -0,29% auf 26'507 Punkte (Freitag) - Nikkei 225: +2,04% auf 66'347 Punkte - Rohöl Brent: +1,32% auf 97,55 USD - Rohöl WTI: +1,27% auf 92,62 USD - Gold: -0,74% auf 4396,26 USD pro Unze - Bitcoin: 79'700 USD (-1,30% seit Freitagmorgen) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Phase-III-Studie zu Herzmedikament verfehlt Ziel vorbörsliche Indikation -4,2% - Swiss Re warnt vor wachsenden Risiken im Rückversicherungsmarkt vorbörsliche Indikation +0,4% - UBS: Management-Verkäufe über 7,78 Mio Fr. (175'000 Aktien) vorbörsliche Indikation -0,2% - Zurich: AM Best bekräftigt Finanzstärkeratings vorbörsliche Indikation -0,2% - Burkhalter H1: Umsatz 591,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 598,5 Mio) EBIT 31,07 Mio Fr. (AWP-Konsens: 30,9 Mio) Reinergebnis 25,92 Mio Fr. (AWP-Konsens: 25,1 Mio) Gewinn pro Aktie 2,44 Fr. (VJ 2,26 Fr.) 2026: Moderat höherer Gewinn pro Aktie erwartet - R&S: CEO Eduardo Terzi geht per sofort CFO Matthias Weibel übernimmt CEO-Aufgaben ad interim Unterschiedliche Auffassungen zu Organisation etc. Grund für CEO-Abgang - Aevis-Tochter Swiss Medical Network mit mehr Umsatz und höherer Profitabilität PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: Gesamtproduktion Juli -1,1% gg Vormonat (Prognose 0,2) Gesamtproduktion Juli -1,6 % gg Vorjahr (Prognose 0,0) DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9411 (Freitagabend*: 0,9407) - USD/CHF: 0,8100 (Freitagabend*: 0,8102) - EUR/USD: 1,1618 (Freitagabend*: 1,1610) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Freitag): +0,01% auf 14'396 Punkte - SMIM (Freitag): -0,67% auf 3'077 Punkte - SPI (Freitag): -0,09% auf 20'206 Punkte - DAX (Freitag): +0,17% auf 26'046 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,09% auf 8'279 Punkte

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