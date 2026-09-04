Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt steuert zu Wochenschluss auf eine freundliche Eröffnung zu. Gestützt wird das Sentiment von den freundlichen Vorgaben aus den USA, wo die Börsen von der Hoffnung auf eine ausbleibende Leitzinserhöhung getrieben wurden. Bis zum alles entscheidenden US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag werden die Anleger aber wohl eher auf der Bremse stehen. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,28% auf 14'435 Punkte - Dow Jones: +1,18% auf 53'686 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +1,40% auf 26'584 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +1,31% auf 65'055 Punkte - Rohöl Brent: -0,03% auf 95,49 USD - Rohöl WTI: +0,14% auf 91,43 USD - Gold: -0,17% auf 4466,44 USD pro Unze - Bitcoin: 80'737 USD (+3,85% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Amrize: Management-Käufe über 1,04 Mio Fr. (30'000 Aktien) - Nestlé sieht Potenzial für Cailler-Verkauf auch im Ausland - Swiss Life platziert Hybridanleihe in Höhe von 600 Millionen Euro - Aevis: Platzierung von 1 Mio Aktien zu 12,40 Fr. bei institution. Investor Keine Verwässerung für Aktionäre durch Aktienplatzierung - Villars H1: Umsatz 29,54 Mio Fr. (VJ 30,1 Mio) Reinergebnis 0,72 Mio Fr. (VJ 1,3 Mio) 2026: Rechnen mit Umsatzrückgang Massnahmen zur Eindämmung der Betriebskosten ergriffen Auch bei Jahresergebnis ist Rückgang zu erwarten PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland DE: AUFTRAGSEINGANG INDUSTRIE JULI +2,5% GG VORMONAT (PROGNOSE +0,3) AUFTRAGSEINGANG INDUSTRIE JULI +13,1% GG VORJAHR (PROGNOSE +10,5) DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9392 (Vorabend*: 0,9386) - USD/CHF: 0,8077 (Vorabend*: 0,8068) - EUR/USD: 1,1628 (Vorabend*: 1,1634) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,22% auf 14'395 Punkte - SMIM (Vortag): +0,07% auf 3'098 Punkte - SPI (Vortag): +0,20% auf 20'224 Punkte - DAX (Vortag): +0,63% auf 26'003 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,07% auf 8'286 Punkte

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