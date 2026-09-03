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03.09.2026 09:03:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag leicht freundlich starten. Die 
Wall Street als auch die Börsen in Asien hatten moderate Gewinne verbucht, 
gestützt von relativ stabilen Ölpreisen. Im Tagesverlauf rücken hierzulande die 
Inflation für August sowie das BIP für das zweite Quartal in den Blick. Danach 
richtet sich die Aufmerksamkeit auf Einkaufsmanagerindizes in Europa und den USA
sowie letzte Hinweise auf den grossen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag.

VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: +0,05% auf 14'370 Punkte
- Dow Jones:              +0,56% auf 53'062 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            +0,45% auf 26'218 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             -0,09% auf 64'269 Punkte

- Rohöl Brent:            -1,29% auf 94,40 USD
- Rohöl WTI:              -1,11% auf 90,00 USD
- Gold:                   +0,81% auf 4422,96 USD pro Unze
- Bitcoin:                77'722 USD (+0,13% in den letzten 24h)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Holcim eröffnet erste Produktionslinie für kalzinierten Ton in Tschechien 

- Sika schliesst Übernahme von Akkim ab

- Matador H1: Ergebnis 3,73 Mio Fr. (VJ 1,62 Mio Fr)
              Werte des Private-Equity-Portfolios 3,96 Mio Fr (VJ 2,98 Mio Fr)
        2026: Signifikant positive Cashflows in den kommenden Quartalen erw.
              Aufnahme in den SPI und SPI Extra per 21. September 2026

- Romande Energie H1: Umsatz 407,16 Mio Fr. (AWP-Konsens: 406 Mio)
                      EBIT 46,34 Mio Fr. (AWP-Konsens: 33 Mio)
                      Reinergebnis 47,22 Mio Fr. (AWP-Konsens: 50 Mio)
                2026: Starke H1-Resultate deuten auf "intakte" Businesstrends
                      H2 ist gewöhnlicherweise saisonal schwächer

- Barry Callebaut startet erste Partnerschaft für klimafreundliche Milch 
- Bossard Gruppe: Andreas Jaeger wird am 1. März 2027 neuer CFO

- Burkhalter stärkt Marktposition im Bereich Gebäudeautomation durch Zukauf
              
- Dormakaba erhält grünes Licht für Opting-out durch Übernahmekommission

- Edisun schliesst Kapitalerhöhung über 440 Millionen Franken ab

- Infracore/Aevis: Gemeinden stimmen Thurmed-Angebot für Spital Wetzikon zu 
       Sachwalter: Thurmed als Partnerin wohl beste Lösung für Gläubiger

- Vaudoise-Tochter Procimmo hat Baubewilligung für Vouvry

NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS
- Glencore erhöht Fremdfinanzierung bei kanadischer Abcourt Mines

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:

Ausland:
- US: Rohölbestände -4,5 Mio Barrel (Prog -0,4) gg Vorwoche auf 424,5
      Destillatebestände +0,8 Mio Barrel (Prog -0,8) gg Vorwoche auf 104,2
      Benzinbestände -1,2 Mio Barrel (Prog -1,8) gg Vorwoche auf 205,7

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,054%
- Mindmaze: Thomas Andreas Bieri-Eugster meldet Anteil von 5,137%
- PSP Swiss Property: Swiss Finance & Property meldet neu Anteil von 3,042%
- Straumann: Blackrock meldet Anteil von 5,033%
- Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,037%

PRESSE DONNERSTAG
- Kritik an Raiffeisen wegen Informationen über Stellenabbau (CH Media)

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Donnerstag:
- Villars: Ergebnis H1 (nachbörslich)

Freitag: 
- keine Termine

Montag:
- Swiss Re: Branchentagung Rendez-Vous Monte Carlo (MK 14.15 Uhr)
- Burkhalter: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)

ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
Schweiz:
- BFS: Nominallohnentwicklung 2026 (Schätzung nach H1, 08.30 Uhr)
       Landesindex der Konsumentenpreise August (08.30 Uhr)
- Seco: BIP Q2 (09.00 Uhr)
- BFS: Logiernächte Juli (Freitag)
- Seco: Arbeitsmarktdaten August (Montag)

Ausland:
- FR: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröff., 09.50 Uhr)
- DE: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröff., 09.55 Uhr)
      IWH-Konjunkturerwartungen Herbst 2026 (11.00 Uhr)
- ZO: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröff., 10.00 Uhr)
      Erzeugerpreise 7/26 (11.00 Uhr)
- GB: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröff., 10.30 Uhr)
- US: Handelsbilanz 7/26 (14.30 Uhr)
      Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr)
      S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröff., 15.45 Uhr)
      ISM Services Index 8/26 (16.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 18.09. (Triple Witching)

  SIX-Indexanpassungen per 21.09.
- SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom
- SLI: Keine Anpassungen
- SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz

  Übernahmeangebote etc.: 
- Polypeptide: Samsung Bio. bietet 44,31 Fr./Aktie (Angebotsfrist 15.09.-12.10.)

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): 
- Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.)

  Suspendierungen (bis auf Weiteres): 
- Leclanché

EX-DIVIDENDE DATEN
-

DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9395 (Vorabend*: 0,9423)
- USD/CHF: 0,8095 (Vorabend*: 0,8133)
- EUR/USD: 1,1605 (Vorabend*: 1,1585)
*21.00 Uhr

INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              +0,20% auf 14'363 Punkte
- SMIM (Vortag):             +0,00% auf 3'096 Punkte
- SPI (Vortag):              +0,17% auf 20'184 Punkte
- DAX (Vortag):              -0,50% auf 25'839 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           -0,26% auf 8'281 Punkte

awp-robot/cg/ls

In eigener Sache

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Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

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Short 14’965.22 19.54 SRQBMU
Short 15’262.08 13.88 S4BTCU
Short 15’850.68 8.81 SQRBDU
SMI-Kurs: 14’360.73 03.09.2026 16:32:34
Long 13’794.54 19.95 S1BOXU
Long 13’451.31 13.55 SHB7NU
Long 12’908.41 8.98 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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