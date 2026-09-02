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02.09.2026 08:48:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch im Minus erwartet. Anhaltende 
Inflationssorgen hatten am Vorabend bereits die US-Börsen belastet. Hintergrund 
ist der weiter gestiegene Ölpreis angesichts einer erneuten Zuspitzung der Lage 
im Nahen Osten. Dies liess auch wieder die Anleiherenditen steigen. Während 
hierzulande der Kalender recht ausgedünnt ist, richtet sich der Blick ab 
Nachmittag auf die USA. So steht mit dem ADP-Bericht der erste Fingerzeig für 
den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Ende der Woche an.

VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: -0,31% auf 14'290 Punkte
- Dow Jones:              -0,79% auf 52'767 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            -1,03% auf 26'100 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             -2,95% auf 64'263 Punkte

- Rohöl Brent:            +1,18% auf 95,80 USD
- Rohöl WTI:              +0,79% auf 90,96 USD
- Gold:                   -0,13% auf 4323,74 USD pro Unze
- Bitcoin:                77'430 USD (-1,84% in den letzten 24h)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Nestlé: verkauft Mainstream-Vitamin- und Mineralstoffgeschäft für 1,0 Mrd USD
          schliesst Verkauf VMS-Sparte an Yellow Wood bis spätestens 2027 ab
     CEO: Verkauf weiterer wichtiger Schritt in der Transformation
          vorbörsliche Indikation -0,2%

- Fundamenta H1: Mietertrag 21,91 Mio Fr. (VJ 21 Mio)
                 Neubewertung 10,78 Mio Fr. (VJ 20,4 Mio)
                 Reinergebnis 23,84 Mio Fr. (VJ 28,9 Mio)
                 EBIT 32,96 Mio Fr. (VJ 39,7 Mio)
                 Leerstandsquote 1,4% (H1: 1,3%)
              2026: Netto-Soll-Mietertrag von 44,9 Mio Fr.
                   Leerstandsquote von > 1,75% angepeilt
                   Reingewinn/Aktie ohne Neubewertungen bei >0,60 Fr. erwartet
              H2: Zuversichtlich weitere Abschlüsse zu vollziehen

- Infracore: bietet 55 Millionen Fr. für Immobilien des Spitals Wetzikon
             will Fertigstellung des Erweiterungsbaus des GZO finanzieren
             will GZO Mietvertrag über 30 Jahre mit Verlängerungsoption anbieten
             Sanierung von GZO ohne zusätzliches Kapital der Aktionärsgemeinden

- Perrot Duval: Kapitalerhöhung um 200 Mio Fr gegen Sacheinlage geplant
                Frank Guemara soll neuer Verwaltungsratspräsident werden
                Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage um 200 Mio Fr.

- Vaudoise H1: Umsatz 1167,7 Mio Fr. (VJ 1096,7 Mio)
               Reinergebnis 82,9 Mio Fr. (VJ 80,5 Mio) 
               Combined Ratio 96,1% (VJ 97,4%)
               Eigenkapital 2775,6 Mio Fr. (VJ 2655,5 Mio) 
         2026: Wachstumsperspektiven im Nichtlebengeschäft bestätigt
         Procimmo wirkt sich auf Ergebnis und Eigenkap. der Gruppe im H2 aus
         VRP-Philippe Hebeisen geht - VR Cédric Moret soll neuer VRP werden

- BioVersys: FDA gewährt Fast-Track Designation-Status für BV100
- Castle Private Equity H1: Reinverlust 8,16 Mio USD (VJ Gewinn 71'000 USD)
- Galenica übernimmt Bären Apotheke Zytglogge in Bern

- Montana Aerospace: VRP Michael Tojner amtet neu als Executive Chairman
                     ernennt Christian Preslmayr zum Chief Operating Officer

- Newron schliesst Rekrutierung für Phase-III-Studie mit Evenamide ab

NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS
- 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:

Ausland:

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Basilea: Basilea Pharmaceutica meldet Anteil von 7,576%/14,961%
- DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 15,192%/7,711%
- Gurit: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,231%
- Infracore: Cohen & Steers meldet Anteil von <3%

PRESSE MITTWOCH
- Alpiq-VRP: Staat und Betreiber müssen sich Gösgen-Risiko teilen (NZZ)
- Trump-Preispolitik bremst neues Krebsmedikament in der Schweiz (TA)

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Mittwoch:
- Fundamenta: MK Ergebnis H1 (9.45 Uhr)

Donnerstag:
- Romande Energie: Ergebnis H1
- Villars: Ergebnis H1

Freitag: 
- keine Termine

ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
Schweiz:
- BFS: Nominallohnentwicklung 2026 (Schätzung nach H1, Donnerstag)
       Landesindex der Konsumentenpreise August (Donnerstag)
- Seco: BIP Q2 (Donnerstag)
- BFS: Logiernächte Juli (Freitag)

Ausland:
- US: ADP Beschäftigung 8/26 (14.15 Uhr)
      Auftragseingang Industrie 7/26 (16.00 Uhr)
      Auftragseingang langlebige Güter 7/26 (endgültig, 16.00 Uhr)
      EIA-Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr)
      Beige Book (20.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 18.09. (Triple Witching)

  SIX-Indexanpassungen per 21.09.
- SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom
- SLI: Keine Anpassungen
- SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz

  Übernahmeangebote etc.: 
- Polypeptide: Samsung Bio. bietet 44,31 Fr./Aktie (Angebotsfrist 15.09.-12.10.)

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): 
- Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.)

  Suspendierungen (bis auf Weiteres): 
- Leclanché

EX-DIVIDENDE DATEN
-

DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9409 (Vorabend*: 0,9408)
- USD/CHF: 0,8128 (Vorabend*: 0,8117)
- EUR/USD: 1,1577 (Vorabend*: 1,1591)
*21.00 Uhr

INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              +0,34% auf 14'335 Punkte
- SMIM (Vortag):             -0,26% auf 3'096 Punkte
- SPI (Vortag):              +0,19% auf 20'150 Punkte
- DAX (Vortag):              -1,10% auf 25'970 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           -0,39% auf 8'302 Punkte

awp-robot/cg/ra

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

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Short 14’906.20 19.98 SXBVXU
Short 15’228.72 13.74 SDBWJU
Short 15’795.06 8.87 SG5BQU
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Long 13’757.66 19.84 SYB31U
Long 13’448.72 13.94 SHB7NU
Long 12’856.36 8.87 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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