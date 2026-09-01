Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag wenig verändert in den Handel starten. Damit zeichnet sich ein verhaltener Auftakt in den saisonal eher schwachen Börsenmonat September ab. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,12% auf 14'270 Punkte - Dow Jones: -0,70% auf 53'186 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -0,12% auf 26'371 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: unverändert auf 66'312 Punkte - Rohöl Brent: +0,78% auf 91,20 USD - Rohöl WTI: +0,97% auf 86,59 USD - Gold: -0,34% auf 4433,91 USD pro Unze - Bitcoin: 78'890 USD (+1,03% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erreicht mit Remibrutinib positive Studienresultate in Phase 3 plant Zulassungseinreichung für Remibrutinib bei schubförmiger MS - Partners Group H1: Geschäftsertrag 1121 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1127 Mio) Management Fees 905 Mio Fr. (AWP-Konsens: 918 Mio) Performance Fees 216 Mio Fr. (AWP-Konsens: 207 Mio) Reinergebnis 502 Mio Fr. (AWP-Konsens: 537 Mio) EBITDA 706 Mio Fr. (AWP-Konsens: 711 Mio) 2026: Weiterhin Kapitalzusagen von 26 bis 32 Mrd USD erwartet Performance Fees von 20-25% der Gesamteinnahmen erwartet CEO David Layton tritt aus Geschäfstleitung zurück, wird CIO Roberto Cagnati und Juri Jenkner werden Co-CEOs per 1.1.2027 - Swiss Life H1: Reinergebnis 649 Mio Fr. (AWP-Konsens: 630 Mio) Fee-Ergebnis 430 Mio Fr. (AWP-Konsens: 406 Mio) Prämienvolumen 12,3 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 12'456 Mio) Betriebsergebnis 967 Mio Fr. (AWP-Konsens: 928 Mio) Fee-Erträge 1,34 Mrd Fr. (VJ 1271 Mio) SST-Ratio rund 215% (AWP-Konsens: 213%) Verwaltete Vermögen TPAM 157,59 Mrd Fr. (Q1: 148 Mrd) TPAM-Nettoneugeld 7249 Mio Fr. (VJ 13'192 Mio) Abbau von rund 600 Stellen bis Ende 2028 Neues AK_Rpckkaufprogramm mit Volumen von 250 Mio Fr. Programm Swiss Life 2027 gut auf Kurs - DKSH erweitert Partnerschaft mit Novasina auf Malaysia - Dormakaba 2025/26: Umsatz 2792,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2796 Mio) EBITDA adj. 449 Mio Fr. (AWP-Konsens: 450 Mio) Reinergebnis 185,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 196 Mio) Dividende nach Split 0,95 Fr. (AWP-Konsens: 0,97 Fr.) EBITDA-Marge adj. 16,1% (AWP-Konsens: 16,0%) Org. Wachstum 3,0% (AWP-Konsens: 3,1%) 2026/27: organisches Umsatzwachstum von mehr als 3 Prozent (IFRS) operative Gewinnmarge über 11 Prozent erwartet bereinigte operative Cashflow-Marge von 10,5-11,5% erw. Umstellung auf IFRS als primären Rechnungslegungsstandard Reduziert Verwaltungsrat von 10 auf 8 Mitglieder VR Läber und Regelski treten nicht zur Wiederwahl an Unterzeichnet Sale-and-Leaseback-Vereinbarung für Hauptsitz Rümlang Verkauft Hauptsitz für über 80 Millionen Fr. an Schroders ImmoPLUS Vereinfacht Eigentümerstruktur Übernehmen Anteil Familie Mankel zu Preis von 2,13 Mrd Fr. wollen grössere Flexibilität bei Liquiditätsmanagement Einfachere, transparentere Eigentümerstruktur für Investoren etc. - Huber+Suhner schliesst Akquisition von Ingun ab - Peach Property H1: Nettomieteinnahmen like-for-like +5,1% auf 42,3 Mio EUR Adjusted EBITDA bei rund 30 Mio EUR erwartet (VJ 23,8 Mio) Haben dank Verkäufen Kredite von rund 170 Mio EUR getilgt Bestätigt 2026-Prognose Startet Rückkaufangebot für Hybridanleihe über bis zu 10 Mio Fr. NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - BeOne unterzeichnet Vereinbarung mit US-Regierung zu Medikamentenpreisen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - BWO: Hypo-Referenzzinssatz für Mieten bleibt bei 1,25 Prozent - BFS: Dienstleistungsumsätze Juni +6,8% gg VJ Ausland: - CHINA AUG RATINGDOG MANUFACTURING PMI 51.5 VS 50.9 IN JUL - MNI: AUSTRALIA JUN BUILDING APPROVALS -3.6% M/M, +9% Y/Y WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Swisscanto meldet Anteil von 4,898% - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,064% PRESSE DIENSTAG - Novartis: 8 Studien zu Autoimmun-Therapien nach Todesfällen ausgesetzt (WSJ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Partners Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Swiss Life: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr/MK 11.00 Uhr) - Dormakaba: Ergebnis 2025/26 (Conf. Call 8.30 Uhr) - Belimo: Investoren-Fabrikbesichtigung (ab 09.15 Uhr) Mittwoch: - Fundamenta: Ergebnis H1 (MK 9.45 Uhr) - Vaudoise: Ergebnis H1 Donnerstag: - Romande Energie: Ergebnis H1 - Villars: Ergebnis H1 ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Einkaufsmanager-Index (PMI) August (09.30 Uhr) - BFS: Nominallohnentwicklung 2026 (Schätzung nach H1, Donnerstag) Landesindex der Konsumentenpreise August (Donnerstag) - Seco: BIP Q2 (Donnerstag) Ausland: - FR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröff., 09.50 Uhr) - DE: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröff., 09.55 Uhr) - ZO: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröff., 10.00 Uhr) Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig, 11.00 Uhr) Arbeitslosenquote 7/26 (11.00 Uhr) - US: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröff., 15.45 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (16.00 Uhr) Bauinvestitionen 7/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.09. (Triple Witching) SIX-Indexanpassungen per 21.09. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz MSCI Small Cap, Anpassung per 01.09. - LLB kommen rein, Bystronic und Vetropack fallen raus Übernahmeangebote etc.: - Polypeptide: Samsung Bio. bietet 44,31 Fr./Aktie (Angebotsfrist 15.09.-12.10.) Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): - Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.) Suspendierungen (bis auf Weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9393 (Vorabend*: 0,9388) - USD/CHF: 0,8096 (Vorabend*: 0,8082) - EUR/USD: 1,1602 (Vorabend*: 1,1615) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,79% auf 14'286 Punkte - SMIM (Vortag): -0,97% auf 3'104 Punkte - SPI (Vortag): -0,79% auf 20'111 Punkte - DAX (Vortag): -1,17% auf 26'258 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,79% auf 8'335 Punkte

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