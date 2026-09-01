Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’357 0.5%  SPI 20’194 0.4%  Dow 53’186 -0.7%  DAX 26’131 -0.5%  Euro 0.9394 0.0%  EStoxx50 6’412 -0.1%  Gold 4’429 -0.4%  Bitcoin 63’736 0.4%  Dollar 0.8096 0.2%  Öl 91.7 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Swiss Life-Aktie: Halbjahresgewinn übertrifft Erwartungen - Aktienrückkauf und Stellenabbau angekündigt
Flughafen Zürich-Aktie: Verkehrsaufkommen wächst auch im August
HUGO BOSS-Aktie: Frasers Group will Beteiligung auf über 50 Prozent erhöhen
BaFin schlägt Alarm: Diese Wissenslücken haben Krypto-Anleger
DHL-Aktie kaum verändert: Konzern schliesst Neuausrichtung ab - Übernahme stärkt Südamerika-Geschäft
Suche...
Plus500 Depot
01.09.2026 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag wenig verändert in den Handel 
starten. Damit zeichnet sich ein verhaltener Auftakt in den saisonal eher 
schwachen Börsenmonat September ab.

VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: -0,12% auf 14'270 Punkte
- Dow Jones:              -0,70% auf 53'186 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            -0,12% auf 26'371 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             unverändert auf 66'312 Punkte

- Rohöl Brent:            +0,78% auf 91,20 USD
- Rohöl WTI:              +0,97% auf 86,59 USD
- Gold:                   -0,34% auf 4433,91 USD pro Unze
- Bitcoin:                78'890 USD (+1,03% in den letzten 24h)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

- Novartis erreicht mit Remibrutinib positive Studienresultate in Phase 3
         plant Zulassungseinreichung für Remibrutinib bei schubförmiger MS

- Partners Group H1: Geschäftsertrag 1121 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1127 Mio)
                     Management Fees 905 Mio Fr. (AWP-Konsens: 918 Mio)
                     Performance Fees 216 Mio Fr. (AWP-Konsens: 207 Mio)
                     Reinergebnis 502 Mio Fr. (AWP-Konsens: 537 Mio)
                     EBITDA 706 Mio Fr. (AWP-Konsens: 711 Mio)
               2026: Weiterhin Kapitalzusagen von 26 bis 32 Mrd USD erwartet
                     Performance Fees von 20-25% der Gesamteinnahmen erwartet
                 CEO David Layton tritt aus Geschäfstleitung zurück, wird CIO
                  Roberto Cagnati und Juri Jenkner werden Co-CEOs per 1.1.2027

- Swiss Life H1: Reinergebnis 649 Mio Fr. (AWP-Konsens: 630 Mio)
                 Fee-Ergebnis 430 Mio Fr. (AWP-Konsens: 406 Mio)
                 Prämienvolumen 12,3 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 12'456 Mio)
                 Betriebsergebnis 967 Mio Fr. (AWP-Konsens: 928 Mio)
                 Fee-Erträge 1,34 Mrd Fr. (VJ 1271 Mio)
                 SST-Ratio rund 215% (AWP-Konsens: 213%)
                 Verwaltete Vermögen TPAM 157,59 Mrd Fr. (Q1: 148 Mrd)
                 TPAM-Nettoneugeld 7249 Mio Fr. (VJ 13'192 Mio)
              Abbau von rund 600 Stellen bis Ende 2028
              Neues AK_Rpckkaufprogramm mit Volumen von 250 Mio Fr.
              Programm Swiss Life 2027 gut auf Kurs

- DKSH erweitert Partnerschaft mit Novasina auf Malaysia

- Dormakaba 2025/26: Umsatz 2792,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2796 Mio)
                     EBITDA adj. 449 Mio Fr. (AWP-Konsens: 450 Mio)
                     Reinergebnis 185,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 196 Mio)
                     Dividende nach Split 0,95 Fr. (AWP-Konsens: 0,97 Fr.)
                     EBITDA-Marge adj. 16,1% (AWP-Konsens: 16,0%)
                     Org. Wachstum 3,0% (AWP-Konsens: 3,1%)
            2026/27: organisches Umsatzwachstum von mehr als 3 Prozent (IFRS)
                     operative Gewinnmarge über 11 Prozent erwartet
                     bereinigte operative Cashflow-Marge von 10,5-11,5% erw.
                     Umstellung auf IFRS als primären Rechnungslegungsstandard
             Reduziert Verwaltungsrat von 10 auf 8 Mitglieder
             VR Läber und Regelski treten nicht zur Wiederwahl an
             Unterzeichnet Sale-and-Leaseback-Vereinbarung für Hauptsitz Rümlang
             Verkauft Hauptsitz für über 80 Millionen Fr. an Schroders ImmoPLUS
             Vereinfacht Eigentümerstruktur
             Übernehmen Anteil Familie Mankel zu Preis von 2,13 Mrd Fr.
             wollen grössere Flexibilität bei Liquiditätsmanagement
             Einfachere, transparentere Eigentümerstruktur für Investoren etc.
           
- Huber+Suhner schliesst Akquisition von Ingun ab

- Peach Property H1: Nettomieteinnahmen like-for-like +5,1% auf 42,3 Mio EUR
                     Adjusted EBITDA bei rund 30 Mio EUR erwartet (VJ 23,8 Mio)
                     Haben dank Verkäufen Kredite von rund 170 Mio EUR getilgt
                     Bestätigt 2026-Prognose 
        Startet Rückkaufangebot für Hybridanleihe über bis zu 10 Mio Fr.

NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS
- BeOne unterzeichnet Vereinbarung mit US-Regierung zu Medikamentenpreisen

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:
- BWO: Hypo-Referenzzinssatz für Mieten bleibt bei 1,25 Prozent
- BFS: Dienstleistungsumsätze Juni +6,8% gg VJ

Ausland:
- CHINA AUG RATINGDOG MANUFACTURING PMI 51.5 VS 50.9 IN JUL 
- MNI: AUSTRALIA JUN BUILDING APPROVALS -3.6% M/M, +9% Y/Y

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Aryzta: Swisscanto meldet Anteil von 4,898%
- Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,064%

PRESSE DIENSTAG
- Novartis: 8 Studien zu Autoimmun-Therapien nach Todesfällen ausgesetzt (WSJ)

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Dienstag:
- Partners Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Swiss Life: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr/MK 11.00 Uhr)
- Dormakaba: Ergebnis 2025/26 (Conf. Call 8.30 Uhr)

- Belimo: Investoren-Fabrikbesichtigung (ab 09.15 Uhr)

Mittwoch:
- Fundamenta: Ergebnis H1 (MK 9.45 Uhr)
- Vaudoise: Ergebnis H1

Donnerstag:
- Romande Energie: Ergebnis H1
- Villars: Ergebnis H1

ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
Schweiz:
- Einkaufsmanager-Index (PMI) August (09.30 Uhr)
- BFS: Nominallohnentwicklung 2026 (Schätzung nach H1, Donnerstag)
       Landesindex der Konsumentenpreise August (Donnerstag)
- Seco: BIP Q2 (Donnerstag)

Ausland:
- FR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröff., 09.50 Uhr)
- DE: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröff., 09.55 Uhr)
- ZO: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröff., 10.00 Uhr)
      Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig, 11.00 Uhr)
      Arbeitslosenquote 7/26 (11.00 Uhr)
- US: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröff., 15.45 Uhr)
      ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (16.00 Uhr)
      Bauinvestitionen 7/26 (16.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 18.09. (Triple Witching)

  SIX-Indexanpassungen per 21.09.
- SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom
- SLI: Keine Anpassungen
- SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz

  MSCI Small Cap, Anpassung per 01.09.
- LLB kommen rein, Bystronic und Vetropack fallen raus 

  Übernahmeangebote etc.: 
- Polypeptide: Samsung Bio. bietet 44,31 Fr./Aktie (Angebotsfrist 15.09.-12.10.)

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): 
- Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.)

  Suspendierungen (bis auf Weiteres): 
- Leclanché

EX-DIVIDENDE DATEN
-

DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9393 (Vorabend*: 0,9388)
- USD/CHF: 0,8096 (Vorabend*: 0,8082)
- EUR/USD: 1,1602 (Vorabend*: 1,1615)
*21.00 Uhr

INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              -0,79% auf 14'286 Punkte
- SMIM (Vortag):             -0,97% auf 3'104 Punkte
- SPI (Vortag):              -0,79% auf 20'111 Punkte
- DAX (Vortag):              -1,17% auf 26'258 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           -0,79% auf 8'335 Punkte

awp-robot/uh/ls

In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:14 Marktüberblick: Steigende Anleiherenditen und Ölpreise belasten
08:48 Pharma weiter schwach
08:45 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Blue Chips drehen nach unten
31.08.26 Logo WHS Marvell stürzt trotz Rekordzahlen ab: Was stimmt beim 120-Milliarden-Google-Deal nicht?
31.08.26 Bitcoin: Was die Rally der vergangenen Woche wirklich verändert
27.08.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’872.72 20.00 S3PBUU
Short 15’183.41 13.85 SMYBKU
Short 15’773.58 8.81 S9BVAU
SMI-Kurs: 14’357.46 01.09.2026 09:04:37
Long 13’709.51 20.00 SZBKGU
Long 13’377.90 13.78 SJBMDU
Long 12’817.36 8.97 BSU9TU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie: Was Analysten von Rheinmetall erwarten
Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2
August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
So schätzen Analysten die UBS-Aktie ein
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer
Home Depot Aktie News: Home Depot büsst am Montagvormittag ein
UBS-Aktie im Minus: Kapitalerhöhung bei UBS-Immobilienfonds geplant
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Zinssorgen im Blick: US-Börsen letztlich leichter -- SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot

Top-Rankings

2. Quartal 2026: Diese US-Aktien hielt Zurich Insurance im Depot
So hat der Schweizer Finanzkonzern investiert
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der August 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
August 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im August 2026 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen Le ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.