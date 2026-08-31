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31.08.2026 08:48:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG
Der Schweier Aktienmarkt dürfte am Montag mit moderaten Verlusten in den letzten
August-Handelstag starten. "Positive Impulse fehlen", meinen Händler. Die 
Warsh-Rede wirke nach, und die neuerliche Eskalation im Nahen Osten sei auch 
nicht hilfreich. 

VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: -0,17% auf 14'375 Punkte
- Dow Jones:              -0,02% auf 53'560 Punkte (Freitag)
- Nasdaq Comp:            -0,52% auf 26'402 Punkte (Freitag)
- Nikkei 225:             -0,23% auf 66'254 Punkte

- Rohöl Brent:            +1,32% auf 90,49 USD
- Rohöl WTI:              +2,53% auf 85,51 USD
- Gold:                   -0,35% auf 4440,43 USD pro Unze
- Bitcoin:                78'048 USD (-2,25% seit Freitagmorgen)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- EFG International eröffnet Niederlassung in Bern 

- Highlight Event H1: Umsatz 127,4 Mio Fr. (VJ 156,5 Mio)
                      Reinergebnis -21,2 Mio Fr. (VJ -35,7 Mio)
                      Betriebsergebnis -15,3 Mio Fr. (VJ -31 Mio)

- IVF Hartmann ernennt Ramona Schmidlin zur neuen CFO

- Polypeptide: Samsung Peptide veröffentlicht Angebotsprospekt
               Übernahmepreis wie angekündigt 44,31 Fr. pro Aktie
               Angebotsfrist läuft vom 15. September bis 12. Oktober 2026

- Varia US H1: EBITDA 9,8 Mio USD (VJ 17,8 Mio)
               Mietertrag 41,4 Mio USD (VJ 51 Mio)
               Reinergebnis -9,9 Mio USD (VJ -2,8 Mio)
           Will im zweiten Halbjahr Investitionen ins Portfolio erhöhen

NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS
- Migros Bank H1: Geschäftserfolg 185,5 Mio Fr. (VJ 162 Mio)
                  Gewinn 151,5 Mio Fr. (133 Mio)
                  Geschäftsertrag 433,8 Mio Fr. (VJ 400 Mio)

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:
- 

Ausland:
- CHINA AUG MANUFACTURING PMI 49.8 VS 49.2 IN JUL

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Avolta meldet Eigenanteil von 3,005%/2,225%
- DocMorris: Norges Bank meldet Anteil von <3%; JPMorgan 15,064%

PRESSE MONTAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Montag:
- keine Ankündigung

Dienstag:
- Partners Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Swiss Life: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr/MK 11.00 Uhr)
- Dormakaba: Ergebnis 2025/26 (Conf. Call 8.30 Uhr)

- Belimo: Investoren-Fabrikbesichtigung (ab 09.15 Uhr)

Mittwoch:
- Fundamenta: Ergebnis H1 (MK 9.45 Uhr)
- Vaudoise: Ergebnis H1

ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
Schweiz:
- Einkaufsmanager-Index (PMI) August (Dienstag)
- BFS: Dienstleistungsumsätze Juni (Dienstag)
       Detailhandelsumsätze Juli (Dienstag)
- BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Dienstag)

Ausland:
- DE: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland
      Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig, 14.00 Uhr)
- US: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 8/26 (16.30 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 18.09. (Triple Witching)

  SIX-Indexanpassungen per 21.09.
- SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom
- SLI: Keine Anpassungen
- SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz

  MSCI Small Cap, Anpassung per 01.09.
- LLB kommen rein, Bystronic und Vetropack fallen raus 

  Übernahmeangebote etc.: 
- Polypeptide: Samsung Bio. bietet 44,31 Fr./Aktie (Angebotsfrist 15.09.-12.10.)

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): 
- Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.)

  Suspendierungen (bis auf Weiteres): 
- Leclanché

EX-DIVIDENDE DATEN
-

DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9375 (Freitagabend*: 0,9376)
- USD/CHF: 0,8089 (Freitagabend*: 0,8097)
- EUR/USD: 1,1590 (Freitagabend*: 1,1580)
*21.00 Uhr

INDIZES VORTAG
- SMI (Freitag):              +0,11% auf 14'400 Punkte
- SMIM (Freitag):             -0,35% auf 3'134 Punkte
- SPI (Freitag):              +0,04% auf 20'271 Punkte
- DAX (Freitag):              +0,77% auf 26'570 Punkte
- CAC 40 (Freitag):           +0,98% auf 8'401 Punkte

awp-robot/uh/rw/ra

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’002.05 19.33 SJYB2U
Short 15’292.87 13.97 S7BCRU
Short 15’855.37 8.99 SQRBDU
SMI-Kurs: 14’390.63 31.08.2026 10:19:32
Long 13’823.83 19.98 SABE5U
Long 13’481.69 13.63 STBJYU
Long 12’904.70 8.82 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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