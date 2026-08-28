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28.08.2026 08:42:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag nach seinem Rücksetzer am Vortag 
leicht positiv erwartet. Die Vorgaben aus Übersee sind gemischt bis leicht 
positiv. Derweil bleibt die Lage in Nahost undurchsichtig und die hartnäckig 
hohen Ölpreise halten die Inflationssorgen präsent. Der Höhepunkt steht 
Börsianern aber am Nachmittag bevor. Dann wird Fed-Chef Kevin Warsh am 
Notenbanker-Treffen in Jackson Hole seine Rede halten. Marktteilnehmer erhoffen 
sich Hinweise auf die künftige Zinspolitik der US-Notenbank.

VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: +0,11% auf 14'400 Punkte
- Dow Jones:              +0,20% auf 53'569 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            +1,57% auf 26'541 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             +0,40% auf 66'398 Punkte

- Rohöl Brent:            -0,67% auf 89,10 USD
- Rohöl WTI:              -0,66% auf 82,98 USD
- Gold:                   -0,35% auf 4585,33 USD pro Unze
- Bitcoin:                79'846 USD (+1,35% in den letzten 24h)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- UBS: platziert ersten Panda Bond in China mit Kupon von 1,78%

- Adval Tech H1: Umsatz 73,2 Mio Fr. (VJ 78,2 Mio)
                 EBITDA -0,2 Mio Fr. (VJ +0,8 Mio)
                 Reinergebnis -4,6 Mio Fr. (VJ -4,7 Mio)
           2026: Negatives Ergebnis erwartet - Verbesserung in H2
                 Transformationsprozess wird im H2 volle Wirkung enfalten
                 Wachstum im oberen einstelligen %-Bereich in nächsten Jahren
                 Transformationsprozess wird im H2 2027 volle Wirkung enfalten
               
- CFT H1:Betriebsergebnis 88,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 89,7 Mio)  
         Reinergebnis 79,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 74,0 Mio)
   2026: Organisches Wachstum bleibt Priorität
         Investitionen in Digitalisierung und Daten werden fortgesetzt
         Fokus auf Kostenkontrolle und solide Finanzstruktur bestätigt
  
- Edisun Power H1: Umsatz 5,6 Mio Fr. (VJ 7,2 Mio)
                   EBITDA 2,5 Mio Fr. (VJ 4,6 Mio)
                   EBITDA-Marge 45% (VJ 63,6%)
                   Reinergebnis -4 Mio Fr. (VJ -3 Mio)
             2026: Wetterbedingungen und tiefere Energiepreise senkten Ergebnis
                   Ergebnis hängt von Ausgang des Fuencarral-Verkaufs ab
                   Fokus liegt auf Zusammenschluss mit Smartenergy
                   Neue 5-jährige Anleihe über 40 Mio Fr. zu 3,75% geplant

- Ems-Chemie H1: Nettogewinn 259 Mio Fr. (VJ 253 Mio)
             Darko Radanovic wird neues Geschäftsleitungsmitglied ab September
   vorbörsliche Indikation +1,1%

- Flughafen Zürich H1: Umsatz 673,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 675 Mio)
                       EBITDA 374,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 379 Mio)
                       EBITDA-Marge 56% (AWP-Konsens: 56,2%)
                       Reinergebnis 164 Mio Fr. (AWP-Konsens: 165 Mio)
                 2026: EBITDA auf Vorjahresniveau prognostiziert
                       Konzerngewinn unter Vorjahr erwartet
                       Investitionen in Zürich bei rund 400 Mio Fr. geplant
                       Investitionen im Ausland etwa 100 Mio Fr.
                       Passagierwachstum von rund 3% erwartet
                       Passagierzahl von über 33 Millionen prognostiziert
                 2040: Umsatz von über 3 Mrd Fr. angestrebt
                       ROIC von mehr als 8% angestrebt
                       Wachstum v.a. durch internationales Geschäfts erreicht
               vorbörsliche Indikation +1,1%

- Jungfraubahn H1: Geschäftsertrag 137 Mio Fr. (VJ 149,9 Mio)
                   Reinergebnis 28,9 Mio Fr. (VJ 37 Mio)
                   EBITDA 56,8 Mio Fr. (VJ 65,9 Mio)
                   Verkehrsertrag 97,6 Mio Fr. (VJ 107,2 Mio)
                   EBITDA-Marge 41,5% (VJ 43,9%)
             2026: Buchungsstand für H2 "den Umständen entsprechend solide"
                   Geschäft in Q3/Q4 weiter von globalen Unsicherheiten geprägt
                   Juli/August Jungfraujoch-Gäste weiter gut 10% unter Vorjahr
                   Erlebnisberge Juli/August mit rund 5% mehr Gästen
                   Treiben Diversifikation der Märkte weiter voran

- Warteck Invest H1: EBIT vor NB 18,7 Mio Fr. (VJ 17,5 Mio)
                     Reinergebnis 18,0 Mio Fr. (VJ 19,8 Mio)
                     Leerstandsquote 2,2 % (Ende 2025: 2,3%)
                     Neubewertungen 8,3 Mio Fr. (VJ 8,4 Mio)
                  Lage auf Transaktionsmarkt bietet gute Chancen
            2026: Voraussetzungen für gutes Geschäftsjahr gegeben

NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS
- Baloise Asset Management AG schliesst Kapitalerhöhung über 159 Mio Franken ab
- PURE Swiss Opportunity REF steigert Mieteinnahmen deutlich
- Verit Investment erhöht Kapital des Raiffeisen Futura Immo Fonds (HEADLINE)
- ZKB H1: Konzerngewinn 679 Mio Fr. (VJ 668 Mio)
          Geschäftserfolg 783 Mio Fr. (VJ 698 Mio)
          Geschäftsertrag 1,70 Mrd Fr. (VJ 1,60 Mrd)
          AuM 610,8 Mrd Fr. (2025: 579,0 Mrd)

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:

Ausland:

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- DKSH: Blackrock meldet Anteil von <3%
- DocMorris: Norges Bank meldet Anteil von 3,073%
- Idorsia: UBS meldet Anteil von <3%
- Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3%
- Landis+Gyr:Dimensional Holdings/Dimensional Ireland Ltd melden Anteil von <3%
- Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,067%; Swissquote Group Holding 2,99%

PRESSE FREITAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Freitag:
- CFT: Conf Call zu Ergebnis H1 (10.30 Uhr)
- Flughafen Zürich: Conf Call zu Ergebnis H1 (11.00 Uhr)
- Jungfraubahn: Conf Call zu Ergebnis H1 (9.00 Uhr)

Montag:
- Varia US: Ergebnis H1

Dienstag:
- Partners Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Swiss Life: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr/MK 11.00 Uhr)
- Belimo: Investoren-Fabrikbesichtigung (ab 09.15 Uhr)
- Dormakaba: Ergebnis 2025/26 (Conf. Call 8.30 Uhr)

ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
Schweiz:
- BFS: Parahotellerie Q2 (08.30 Uhr)
- KOF Konjunkturbarometer August (09.00 Uhr)
- BFS: Dienstleistungsumsätze Juni (Dienstag)
       Detailhandelsumsätze Juli (Dienstag)
- BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Dienstag)
- Einkaufsmanager-Index (PMI) August (Dienstag)

Ausland:
- DE: Arbeitslosenzahlen 8/26 (09.55 Uhr)
- FR: Verbraucherpriese 8/26 (vorläufig, 08.45 Uhr)
      Konsumausgaben 7/26 (08.45 Uhr)
      BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung, 08.45 Uhr)
- ZO: Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig, 11.00 Uhr)
      Wirtschaftsvertrauen 8/26 (11.00 Uhr)
      Industrievertrauen 8/26 (11.00 Uhr)
- US: MNI Chicago PMI8/26 (15.45 Uhr)
      Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig, 16.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 18.09. (Triple Witching)

  SIX-Indexanpassungen per 21.09.
- SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom
- SLI: Keine Anpassungen
- SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz

  MSCI Small Cap, Anpassung per 01.09.
- LLB kommen rein, Bystronic und Vetropack fallen raus 

  Übernahmeangebote etc.: 
- Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie (Angebot am 31.8. erw.)

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): 
- Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.)

  Suspendierungen (bis auf Weiteres): 
- Leclanché

EX-DIVIDENDE DATEN
-

DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9375 (Vorabend*: 0,9369)
- USD/CHF: 0,8051 (Vorabend*: 0,8043)
- EUR/USD: 1,1645 (Vorabend*: 1,1649)
*21.00 Uhr

INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              -1,09% auf 14'384 Punkte
- SMIM (Vortag):             -0,38% auf 3'145 Punkte
- SPI (Vortag):              -0,85% auf 20'263 Punkte
- DAX (Vortag):              +0,31% auf 26'367 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           -1,68% auf 8'320 Punkte

awp-robot/cg/ra

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Long 13’477.81 13.70 SGBWIU
Long 12’900.98 8.82 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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