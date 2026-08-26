Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’464 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9384 0.3%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’597 -1.3%  Bitcoin 63’132 0.3%  Dollar 0.8053 0.5%  Öl 87.8 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Stadler Rail217818Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Amrize143013422Rheinmetall345850On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Mittwochabend
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
Krisenbesuch: VW-Chef Blume in Emden und Zwickau - Aktie im Blick
Wiederholt Druckenmiller seinen NVIDIA-Fehler bei der Micron-Aktie?
SpaceX-Aktie in Rot: Milliarden von Dollar für neuen Weltraumbahnhof
Suche...
Plus500 Depot
26.08.2026 08:42:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch mit einer leicht freundlichen Tendenz
erwartet. Unterstützung kommt von den US-Börsen, die dank tieferen Ölpreisen und
sinkenden Anleiherenditen zulegten. Bevor der Chip-Gigant Nvidia am Abend seine 
Ergebnisse präsentiert, rücken noch eine Reihe von US-Konjunkturdaten in den 
Blick. Von diesen interessiert der PCE-Preisindex als bevorzugtes Inflationsmass
der US-Notenbank Fed besonders.

VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: +0,17% auf 14'550 Punkte
- Dow Jones:              +0,30% auf 53'577 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            +0,66% auf 26'151 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             +0,61% auf 66'257 Punkte

- Rohöl Brent:            -1,81% auf 86,98 USD
- Rohöl WTI:              -1,85% auf 80,84 USD
- Gold:                   -0,60% auf 4630,45 USD pro Unze
- Bitcoin:                78'903 USD (-2,05% in den letzten 24h)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Lonza ernennt Samanta Cimitan zur Chief Commercial Officer
      
- Gurit H1: Umsatz 153,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 152,7 Mio)
            EBIT adj. 16,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 12,0 Mio)
            Reingewinn 9,0 Mio Fr. (VJ -68,3 Mio)
      2026: Jahresziele erhöht - Neu Umsatzwachstum von 9-11% erwartet
            Neu bereinigte EBIT-Marge von rund 10% prognostiziert
            berücksichtigt Trumps "Kanada-Zölle" bereits in Prognose 
      ernennt Interims-CEO Viktor Bernhardt definitiv zum CEO
   
- Intershop H1: Liegenschaftsertrag 37,7 Mio Fr. (VJ 39,5 Mio)
                Leerstandsquote 6,5% (2025: 6,9%)
                Reinergebnis 67,5 Mio Fr. (VJ 175,9 Mio)
                Neubewertungen 47,7 Mio Fr. (VJ 200,2 Mio)
          2026: Neu nur noch stabiler Liegenschaftsertrag erw.
                Erfolg aus Verkauf von mind. 30 Mio Fr. erwartet
                Gewinn erw., der Fortführung Dividendenpolitik ermöglicht
             
- Kudelski H1: Umsatz 171,8 Mio USD (VJ 174,5 Mio)
               EBITDA -11,5 Mio USD (VJ -19,1 Mio)
               Reinergebnis -20,3 Mio USD (VJ -32,9 Mio)
         2026: Klar verbesserte Profitabilität im H2 erwartet
               EBITDA im zweistelligen Mio-Bereich für Digital Security erw.
               EBITDA-Verlust bei Cybersecurity höher als 2025 erwartet
               EBITDA-Verlust bei IoT im H2 unter H1 erwartet
               Free Cashflow im H2 auf Breakeven-Niveau erwartet
           H2: Bessere Umsatzentwicklung als im H1 erwartet
          
- Minoteries H1: Nettoumsatz 78,4 Mio Fr. (VJ 71,1 Mio)
                 EBIT -1,4 Mio Fr. (VJ +2,9 Mio)
                 Reinergebnis -962'000 Fr. (VJ 2,64 Mio)
           2026: Aussichten im Rahmen der formulierten Erwartungen
  
- SoftwareOne H1: Umsatz 818 Mio Fr. (AWP-Konsens: 813 Mio)
                  EBITDA adj. 204 Mio Fr. (AWP-Konsens: 188 Mio)
                  EBITDA-Marge adj. 24,9% (AWP-Konsens: 23,2%)
            2026: Bereinigte EBITDA-Marge weiterhin über 23% prognostiziert
                  Erwartet mittleres bis hohes einstelliges Umsatzwachstum
           Neue regionale Führungsstruktur ab 1. September 2026
           COO Oliver Berchtold verlässt das Unternehmen
           vorbörsliche Indikation +3,6%

- Stadler Rail H1: Umsatz 1965 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1849 Mio)
                   EBIT 79,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 68,1 Mio)
                   EBIT-Marge 4,0% (AWP-Konsens: 3,7%)
                   Reinergebnis 31,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 41,5 Mio)
                   Auftragseingang 2738 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2224 Mio)
                   Auftragsbestand 33'269 Mio Fr. (VJ 32'286 Mio)
             2026: Weiterhin Umsatz von deutlich über 5 Mrd Fr. erwartet
                   Weiterhin EBIT-Marge von über 5 Prozent erwartet
             Unwetterfolgen noch bis ins Jahr 2027 spürbar
             Weiterhin mittelfristig Umsatz von über 5 Mrd Fr. erwartet
             Weiterhin mittel- bis langfristig EBIT-Margen-Ziel von 6-8%
             vorbörsliche Indikation +4,6%

- Addex nimmt 2,8 Millionen US-Dollar über ATM-Vereinbarung ein
- SHL will Pflicht zu Übernahmeangebot abschaffen 

NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS
- Raiffeisen H1: Reinergebnis 659,3 Mio Fr. (VJ 555 Mio)
                 Nettoneugeldzufluss in Anlage- und Vorsorgedepots von 3,3 Mrd
                 Geschäftsertrag 2,04 Mrd Fr. (VJ 1,90 Mrd)
                 Geschäftserfolg 785,1 Mio Fr. (VJ 670 Mio)
             H2: Stabile Geschäftsentwicklung über Vorjahr erwartet             
             startet 60-Mio-Sparprogramm - Abbau von bis zu 180 Stellen
             gibt sich neue Organisationsstruktur
             
- Denner-Marketingchef Raphael Werner nimmt den Hut

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:

Ausland:

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Bachem: Ingro Finanz meldet Anteil von 58,301%
- Cembra: Dimensional Holdings/Dimensional Ireland Ltd melden neu Anteil von >3%
- Centiel: LLB Swiss Investment meldet Anteil von 3,035%
- Interroll: Blackrock meldet Anteil von <3%
- Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3%
- Valiant: Swisscanto meldet Anteil von 3,001%

PRESSE MITTWOCH
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Mittwoch:
- Intershop: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- SoftwareOne: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr)
- Stadler Rail: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr)

Donnerstag:
- Givaudan: Summer Investor Conference (10.00 Uhr)
- Accelleron: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr)
- Bajaj Mobility: Ergebnis H1
- Feintool: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr)
- Infracore: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr)
- Investis: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr)
- Mindmaze: Ergebnis H1
- SF Urban: Ergebnis H1
- GV: Klingelnberg

Freitag:
- Adval Tech: Ergebnis H1
- CFT: Ergebnis H1
- Edisun Power: Ergebnis H1
- Flughafen Zürich: Ergebnis H1 (Webcast 11.00 Uhr)
- Highlight Event: Ergebnis H1
- Jungfraubahn: Ergebnis H1 (Webcast 9.00 Uhr)
- Warteck Invest: Ergebnis H1

ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
Schweiz:
- UBS-CFA Index August (10.00 Uhr)
- BFS: Beschäftigungsbarometer im Q2 (Donnerstag)
- BFS: Parahotellerie Q2 (Freitag)
- KOF Konjunkturbarometer August (Freitag)

Ausland:
- US: Private Einkommen und Ausgaben 7/26 (14.30 Uhr)
      Inlation PCE Juli (14.30 Uhr)
      Realeinkommen 7/26 (14.30 Uhr)
      Auftragseingang langlebige Güter 7/26 (vorläufig, 14.30 Uhr)
      BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung, 14.30 Uhr)
      Privater Konsum Q2/26 (2. Veröffentlichung, 14.30 Uhr)
      EIA-Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 18.09. (Triple Witching)

  SIX-Indexanpassungen per 21.09.
- SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom
- SLI: Keine Anpassungen
- SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz

  MSCI Small Cap, Anpassung per 01.09.
- LLB kommen rein, Bystronic und Vetropack fallen raus 

  Übernahmeangebote etc.: 
- Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie (Angebot am 31.8. erw.)

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): 
- Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.)

  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Leclanché

EX-DIVIDENDE DATEN
-

DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9374 (Vorabend*: 0,9362)
- USD/CHF: 0,8038 (Vorabend*: 0,8020)
- EUR/USD: 1,1661 (Vorabend*: 1,1674)
*21.00 Uhr

INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              +0,54% auf 14'525 Punkte
- SMIM (Vortag):             +0,32% auf 3'172 Punkte
- SPI (Vortag):              +0,54% auf 20'421 Punkte
- DAX (Vortag):              +0,61% auf 26'266 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           -0,16% auf 8'439 Punkte

awp-robot/rw/to

In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

11:18 SMI nimmt Allzeithoch ins Visier
09:28 Marktüberblick: Ölpreise unter Druck
08:37 Der «Burggraben» im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz
05:59 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Neue Long-Impulse?
25.08.26 Logo WHS Nvidia – kann der 5-Billionen-US-Dollar-Konzern einmal mehr überraschen?
25.08.26 Julius Bär: 11.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Deutsche Bank AG
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’190.89 19.37 S3CBQU
Short 15’477.42 13.97 SIBJOU
Short 16’061.65 8.97 SZB73U
SMI-Kurs: 14’554.31 26.08.2026 17:30:00
Long 13’995.24 19.76 SPBMIU
Long 13’681.71 13.97 SGBNXU
Long 13’076.90 8.86 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

DroneShield-Aktie sackt zweistellig ab: Halbjahresbericht enttäuscht
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Stadler-Aktie springt mit +22% auf Zweijahreshoch: Umsatz und Betriebsgewinn legen deutlich zu
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie sinkt: Tochter Genentech baut Adipositas-Pipeline aus - FDA-Zulassung für Alzheimer-Test
NYSE-Handel: Zum Handelsende Gewinne im Dow Jones
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
Sektor-Rotation an der Börse: Warum Tech-Giganten wie Amazon und Apple die Value-Rally befeuern
Amrize-Aktie tiefer: Finanzchef tritt nach wenigen Monaten zurück
NVIDIA-Aktie vor Bilanz am Mittwoch: Optionsmarkt signalisiert dreistelligen Milliarden-Swing

Top-Rankings

Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
In diese Aktien hat Paul Singer im zweiten Quartal investiert
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
GMO, das Value-Haus von Jeremy Grantham, verdoppelt seine Wetten auf zwei umstrittene Tech-Werte ...
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Die von Bill und Melinda Gates gegründete Gates Foundation verwaltet ihr milliardenschweres Verm ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.