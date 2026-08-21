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21.08.2026 08:51:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag mit tieferen Kursen erwartet. Negative
Vorgaben von der Wall Street bremsten bereits die Börsen in Asien. In den USA 
sorgte ein Mix aus weiter steigenden Anleiherenditen und Ölpreisen sowie 
schwache Zahlen von Walmart für Verluste. Hierzulande ist die Agenda dünn 
gefüllt, nur einige Unternehmen aus der zweiten Reihe legen Zahlen vor. Im 
Tagesverlauf rücken Einkaufsmanagerindizes sowohl aus Europa als auch am 
Nachmittag aus den USA in den Blick.

VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: -0,16% auf 14'345 Punkte
- Dow Jones:              -1,32% auf 52'759 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            -1,00% auf 26'067 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             -0,28% auf 66'034 Punkte

- Rohöl Brent:            -0,35% auf 93,45 USD
- Rohöl WTI:              -0,53% auf 86,37 USD
- Gold:                   +1,02% auf 4565,22 USD pro Unze
- Bitcoin:                75'704 USD (+8,53% in den letzten 24h)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Holcim: kauft Firma Fermacell für 840 Millionen Euro
          Übernommene Firma mit Jahresumsatz von rund 430 Mio EUR
          Run-Rate-EBITDA-Synergien von rund EUR 22 Millionen im dritten Jahr
          Übernahme sol sich im ersten Jahr positiv auf EPS auswirken
          Abschluss der Transantion voraussichtlich im H1 2027               
          vorbörsliche Indikation -0,1%

- Roche-Tochter Genentech investiert 750 Millionen Dollar in US-Werk
        vorbörsliche Indikation -0,2%

- DSM-Firmenich zieht in China gegen Patentverletzer vor Gericht
                Klage betrifft Verfahren zur Herstellung von Sclareol
                fordert Unterlassung der Patentnutzung und Entschädigung
     
- GKB H1:   Reinergebnis 137,2 Mio Fr. (VJ 116,1 Mio)
            Geschäftserfolg 140,3 Mio Fr. (VJ 118,8 Mio)
      2026: Ausblick erhöht - neu Gewinn über Vorjahr erwartet
      schärft Positionierung der BZ Bank

- Hypi Lenzburg H1: Geschäftserfolg 10,26 Mio Fr. (VJ 7,5 Mio)
                    Reinergebnis 9,1 Mio Fr. (VJ 7,8 Mio)
                H2: Steigende Erträge im Anlagegeschäft erwartet
                    Moderates Wachstum bei Hypothekarkrediten angestrebt
                    Neue Impulse durch Lancierung eigener Vorsorgestiftungen

- Siegfried H1: Umsatz 633,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 624,0 Mio)
                Kern-EBITDA 142,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 137,3 Mio)
                Kern-EBITDA-Marge 22,4% (AWP-Konsens: 22,0%)
                Kern-Reinergebnis 68,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 68,0 Mio)
            Mittelfristiger Ausblick bestätigt
            Integration der neu erworbenen Standorte verläuft planmässig
            2026: Core EBITDA-Marge über 23% erw.
                  Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich in LW erw.
             vorbörsliche Indikation +3,4%

- Vetropack H1: Umsatz 404,6 Mio Fr. (VJ 412,7 Mio)
                EBIT 11,8 Mio Fr. (VJ 20,5 Mio)
                EBIT-Marge adj. 4,1% (VJ 5,5%)
                EBIT adj. 16,6 Mio Fr. (VJ 22,6 Mio)
                Reinergebnis 4,8 Mio Fr. (VJ 9,8 Mio)
               
             2026: Umsatzprognose für Gesamtjahr leicht erhöht
                   Operative Ergebnismarge dürfte leicht steigen
                   Investitionen in Sachanlagen auf Vorjahresniveau geplant
             2030: Mittelfristig Umsatzwachstum im tiefen einstelligen %-Bereich
                  Zweistellige operative Marge bis Ende der Periode angestrebt
                  Zweistellige Rendite auf das eingesetzte Kapital als Ziel

- APG SGA verkauft Immobilie in Bern, positiver Einfluss von 3,4 Mio Fr.
- Wisekey ernennt Alexander Hirsch zum Group Chief Marketing Officer

NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS
- Clientis H1: Gruppengewinn 33,5 Mio Fr. (VJ 31,4 Mio)
- Swiss Central City Real Estate Fund mit höherem Gewinn im Halbjahr

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz schliesst Freihandelsverhandlungen mit China ab
        99,8% der Schweizer Exporte künftig zollfrei auf chinesischen Markt

Ausland
- JP: Kerninflation steigt im Juli auf 1,8% (VM 1,6%)

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- DKSH: Blackrock meldet Anteil von <3%
- DocMorris: Fundsight meldet Anteil von 3,719%
- Fresenius senkt Beteiligung an FMC weiter
- Gurit: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,954%
- Leonteq: Gruppe Gruppe um Rainer-Marc Frey (H21 Macro Limited) löst sich auf
- Siegfried: Swisscanto meldet Anteil von 5,051%
- Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,042%

PRESSE FREITAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Freitag:
- Siegfried: Webcast zu Ergebnis H1 (10.00 Uhr)

Montag:
- Allreal: Ergebnis H1 (Webcast 9.15 Uhr)
- Metall Zug: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr)
- Plazza: Ergebnis H1

Dienstag:
- Arbonia: Ergebnis H1 (Webcast 9.00 Uhr)
- BCGE: Ergebnis H1
- Cham SP: Ergebnis H1 (Webcast 10.30 Uhr)
- Epic: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr)
- LUKB: Ergebnis Q2 (MK 11.00 Uhr)
- Molecular Partners: Ergebnis H1
- Orior: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- SMG: Ergebnis H1 (Webcast 9.30 Uhr)
- Swiss: MK Rückblick Sommerflugplan (8.45 Uhr)
- TX Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr)
- Valartis: Ergebnis H1
- VP Bank: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr)

ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
Schweiz:
- BFS: Logiernächte Juli (2. Schätzung, Montag)
- BFS: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 2025 (Dienstag)

Ausland:
- DE: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1.Ver., 09.30 Uhr)
- FR: Geschäftsklima 8/26 (08.45 Uhr)
      Produzentenvertrauen 8/26 (08.45 Uhr)
      S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1.Ver., 09.15 Uhr)
- US: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1.Ver., 15.45 Uhr)
- ZO: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1.Ver., 10.00 Uhr)
      Verbrauchervertrauen 8/26 (vorläufig, 16.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: HEUTE

  SIX-Indexanpassungen per 21.09.
- SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom
- SLI: Keine Anpassungen
- SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz

  MSCI Small Cap, Anpassung per 01.09.
- LLB kommen rein, Bystronic und Vetropack fallen raus 

  Übernahmeangebote etc.: 
- Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie (Angebot am 31.8. erw.)

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): 
- Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.)

  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Leclanché

EX-DIVIDENDE DATEN
-

DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9354 (Vorabend*: 0,9350)
- USD/CHF: 0,7999 (Vorabend*: 0,8009)
- EUR/USD: 1,1694 (Vorabend*: 1,1674)
*21.00 Uhr

INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              -0,13% auf 14'368 Punkte
- SMIM (Vortag):             -0,12% auf 3'140 Punkte
- SPI (Vortag):              -0,12% auf 20'199 Punkte
- DAX (Vortag):              -0,42% auf 25'983 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           -0,57% auf 8'453 Punkte

awp-robot/to/ra

In eigener Sache

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’887.43 19.82 SL4BRU
Short 15’198.42 13.82 S3CBQU
Short 15’789.18 8.83 STBNIU
SMI-Kurs: 14’334.43 21.08.2026 10:28:32
Long 13’720.26 19.71 SMBH3U
Long 13’400.36 13.83 SYBVIU
Long 12’842.85 8.98 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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