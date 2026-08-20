Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte die Sitzung vom Donnerstag wenig verändert eröffnen. Händler sprechen von einer leichten Beruhigung nach der hohen Nervosität am Vortag. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,34% auf 14'435 Punkte - Dow Jones: +0,22% auf 53'463 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +0,16% auf 26'331 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +1,28% auf 66'161 Punkte - Rohöl Brent: +0,43% auf 92,01 USD - Rohöl WTI: -1,30% auf 84,71 USD - Gold: -0,64% auf 4493,71 USD pro Unze - Bitcoin: 69'725 USD (+8,48% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika platziert erfolgreich Hybridanleihe über 1 Mrd EUR - SPS H1: Mietertrag 230,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 235,3 Mio) FFO I 2,15 Fr. je Aktie (VJ 2,10 Fr.) EBIT 360,9 Mio Fr. (VJ 301,2 Mio) Ertrag aus Asset Management 40,0 Mio Fr. (VJ 38,0 Mio) Neubewertungen 148 Mio Fr. (AWP-Konsens: 122,7 Mio) EBIT vor NB 206 Mio Fr. (VJ 196,7 Mio) Reinergebnis 192,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 209,8 Mio) Leerstandsquote 3,7% (2025: 3,7%) Wertanstieg eigenes Portfolio auf 14,0 Mrd per Mitte 2026 (+0,6%) AuM bei Solutions 14,8 Mrd Fr. (+3,5% gegenüber Ende 2025) Verschuldungsgrad soll im Jahresverlauf wieder unter 39% sinken 2026: Weiter FFO I zwischen CHF 4,25 und 4,30 Fr. pro Aktie erwartet Weiter Neugeldwachstum im AM von rund 1 Mrd CHF erwartet Rechnen weiter mit einem tieferen Leerstand vorbörsliche Indikation -0,4% - Asmallworld H1: Umsatz 5,6 Mio Fr. (VJ 8,8 Mio) EBITDA 0,5 Mio Fr. (VJ 0,4 Mio) Konzentration auf Kerngeschäft mit Mitgliedschaften läuft - BCV H1: Geschäftsertrag 592,6 Mio Fr. (VJ 579 Mio) Betriebsaufwand 287,2 Mio Fr. (VJ 282,3 Mio) Geschäftserfolg 263 Mio Fr. (VJ 250,8 Mio) Reinergebnis 225 Mio Fr. (VJ 215 Mio) Neugeldzufluss von 2,4 Mrd Fr. - Centiel H1: Umsatz 25,2 Mio CHF (VJ 18,4 Mio) Adj. EBIT 5,25 Mio CHF (VJ 2,95 Mio) Adj. EBIT-Marge 20,9% (VJ 16,1%) Reinergebnis 4,60 Mio CHF (VJ 2,02 Mio) 2026: Umsatz von rund 65 Mio CHF erwartet EBIT-Marge über 20 Prozent erwartet Tiefer 2-st. Mio-Umsatz in USA erw., hohes Aufwärtspotential 2027: Umsatz von über 100 Mio CHF erwartet - Landis+Gyr kündigt neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu 37 Mio USD an vorbörsliche Indikation +0,2% - Valartis H1: Reingewinn zwischen 3 und 4 Mio Fr. - Zug Estates H1: Liegenschaftsertrag 35,84 Mio Fr. (VJ 35,9 Mio) EBIT 53,77 Mio Fr. (VJ 78 Mio) Neubewertungen 46,3 Mio Fr. (VJ 50,1 Mio) Ergebnis vor NB 21,21 Mio Fr. (VJ 19,9 Mio) Reinergebnis 42,9 Mio Fr. (VJ 63,9 Mio) Genehmigung des Metalli-Bebauungsplans bis Ende 2026 erwartet Entwicklung des Projekts S43/45 verläuft planmässig 2026: Erwarten weiterhin leicht tieferen Liegenschaftenertrag In Hotel&Gastro stabiler Umsatz, leicht tiefere GOP erw. Konzernergebnis ohne NB und Sondereff. neu leicht über VJ NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - LGT: Konzerngewinn 281,6 Mio CHF (VJ 240,6 Mio) Verwaltete Vermögen 412,6 Mrd Fr. (Ende 2025: 386,1 Mrd) - Pretium Real Estate Fund stärkt Kapitalbasis im Halbjahr weiter - Vincenz-Prozess: Ex-Raiffeisen-Chef fordert Freispruch vor Zürcher Obergericht PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - BAZG: Exporte Juli zum VM nominal +13,8%, real +10,7% (saisonbereinigt) Importe Juli zum VM nominal -4,5%, real -2,8% (saisonbereinigt) Handelsbilanzüberschuss Juli 8,1 Mrd Fr. (saisonbereinigt) - FH: Uhrenexporte Juli unbereinigt 2,62 Mrd. Fr. (nom. +9,6% gg VJ) Ausland: - US: Rohölbestände +4,4 Mio Barrel (Prog -0,1) gg Vorwoche auf 428,8 Benzinbestände +0,7 Mio Barrel (Prog -0,8) gg Vorwoche auf 209,4 Destillatebestände -1,5 Mio Barrel (Prog -0,4) gg Vorwoche auf 105,6 WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DKSH: Blackrock meldet Anteil von 3,038% - DocMorris: Norges Bank meldet Anteil von <3% - Dottikon ES: Ingro Finanz meldet Anteil von 7,057% - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 5,077% - Georg Fischer: Swisscanto meldet Anteil von <3% - Idorsia: Fidelity Mt. Vernon Street Trust meldet Anteil von 3,019% - Landis+Gyr meldet Eigenanteil von 7,906% - Oerlikon: Kenneth M. Garschina/Michael E. Martino melden Anteil von <3% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - BCV: Ergebnis H1 (MK/Conf. Call 10.30/14.00 Uhr) - Centiel: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr) - Hypi Lenzburg: Ergebnis H1 - Novavest: Conf. Call Ergebnis H1 (11.00 Uhr) - Postfinance: Ergebnis H1 - SPS: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Zug Estates: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) Freitag: - Clientis: Ergebnis H1 - GKB: Ergebnis H1 - Siegfried: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Vetropack: Ergebnis H1 Montag: - Allreal: Ergebnis H1 (Webcast 9.15 Uhr) - Metall Zug: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Plazza: Ergebnis H1 - Swissmem: Zahlen Tech-Industrie H1 (MK 10.00 Uhr) ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Juli (2. Schätzung, Montag) Ausland: - ZO: Bauproduktion 6/26 (11.00 Uhr) - US: Philadelphia Fed Business Outlook 8/26 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) Frühindikator 7/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08. SIX-Indexanpassungen per 21.09. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz MSCI Small Cap, Anpassung per 01.09. - LLB kommen rein, Bystronic und Vetropack fallen raus Übernahmeangebote etc.: - Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie (Angebot am 31.8. erw.) Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): - Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9337 (Vorabend*: 0,9314) - USD/CHF: 0,7994 (Vorabend*: 0,7978) - EUR/USD: 1,1680 (Vorabend*: 1,1674) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,46% auf 14'387 Punkte - SMIM (Vortag): -0,19% auf 3'143 Punkte - SPI (Vortag): +0,30% auf 20'223 Punkte - DAX (Vortag): -0,14% auf 26'091 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,09% auf 8'502 Punkte

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