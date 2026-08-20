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20.08.2026 08:42:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte die Sitzung vom Donnerstag wenig verändert 
eröffnen. Händler sprechen von einer leichten Beruhigung nach der hohen 
Nervosität am Vortag.

VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: +0,34% auf 14'435 Punkte
- Dow Jones:              +0,22% auf 53'463 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            +0,16% auf 26'331 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             +1,28% auf 66'161 Punkte

- Rohöl Brent:            +0,43% auf 92,01 USD
- Rohöl WTI:              -1,30% auf 84,71 USD
- Gold:                   -0,64% auf 4493,71 USD pro Unze
- Bitcoin:                69'725 USD (+8,48% in den letzten 24h)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Sika platziert erfolgreich Hybridanleihe über 1 Mrd EUR

- SPS H1: Mietertrag 230,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 235,3 Mio)
          FFO I 2,15 Fr. je Aktie (VJ 2,10 Fr.)
          EBIT 360,9 Mio Fr. (VJ 301,2 Mio)
          Ertrag aus Asset Management 40,0 Mio Fr. (VJ 38,0 Mio)
          Neubewertungen 148 Mio Fr. (AWP-Konsens: 122,7 Mio)
          EBIT vor NB 206 Mio Fr. (VJ 196,7 Mio)
          Reinergebnis 192,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 209,8 Mio)
          Leerstandsquote 3,7% (2025: 3,7%)
          Wertanstieg eigenes Portfolio auf 14,0 Mrd per Mitte 2026 (+0,6%)
          AuM bei Solutions 14,8 Mrd Fr. (+3,5% gegenüber Ende 2025)
          Verschuldungsgrad soll im Jahresverlauf wieder unter 39% sinken
    2026: Weiter FFO I zwischen CHF 4,25 und 4,30 Fr. pro Aktie erwartet
          Weiter Neugeldwachstum im AM von rund 1 Mrd CHF erwartet
          Rechnen weiter mit einem tieferen Leerstand
          vorbörsliche Indikation -0,4%

- Asmallworld H1: Umsatz 5,6 Mio Fr. (VJ 8,8 Mio) 
                  EBITDA 0,5 Mio Fr. (VJ 0,4 Mio)
                  Konzentration auf Kerngeschäft mit Mitgliedschaften läuft

- BCV H1: Geschäftsertrag 592,6 Mio Fr. (VJ 579 Mio)
          Betriebsaufwand 287,2 Mio Fr. (VJ 282,3 Mio)
          Geschäftserfolg 263 Mio Fr. (VJ 250,8 Mio)
          Reinergebnis 225 Mio Fr. (VJ 215 Mio)
          Neugeldzufluss von 2,4 Mrd Fr.

- Centiel H1: Umsatz 25,2 Mio CHF (VJ 18,4 Mio)
              Adj. EBIT 5,25 Mio CHF (VJ 2,95 Mio)
              Adj. EBIT-Marge 20,9% (VJ 16,1%)
              Reinergebnis 4,60 Mio CHF (VJ 2,02 Mio)
        2026: Umsatz von rund 65 Mio CHF erwartet
              EBIT-Marge über 20 Prozent erwartet
              Tiefer 2-st. Mio-Umsatz in USA erw., hohes Aufwärtspotential
        2027: Umsatz von über 100 Mio CHF erwartet

- Landis+Gyr kündigt neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu 37 Mio USD an
              vorbörsliche Indikation +0,2%

- Valartis H1: Reingewinn zwischen 3 und 4 Mio Fr.

- Zug Estates H1: Liegenschaftsertrag 35,84 Mio Fr. (VJ 35,9 Mio)
                  EBIT 53,77 Mio Fr. (VJ 78 Mio)
                  Neubewertungen 46,3 Mio Fr. (VJ 50,1 Mio)
                  Ergebnis vor NB 21,21 Mio Fr. (VJ 19,9 Mio)
                  Reinergebnis 42,9 Mio Fr. (VJ 63,9 Mio)
                  Genehmigung des Metalli-Bebauungsplans bis Ende 2026 erwartet
                  Entwicklung des Projekts S43/45 verläuft planmässig
            2026: Erwarten weiterhin leicht tieferen Liegenschaftenertrag
                  In Hotel&Gastro stabiler Umsatz, leicht tiefere GOP erw.
                  Konzernergebnis ohne NB und Sondereff. neu leicht über VJ
          

NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS
- LGT: Konzerngewinn 281,6 Mio CHF (VJ 240,6 Mio) 
       Verwaltete Vermögen 412,6 Mrd Fr. (Ende 2025: 386,1 Mrd) 
- Pretium Real Estate Fund stärkt Kapitalbasis im Halbjahr weiter
- Vincenz-Prozess: Ex-Raiffeisen-Chef fordert Freispruch vor Zürcher Obergericht

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:
- BAZG: Exporte Juli zum VM nominal +13,8%, real +10,7% (saisonbereinigt)
        Importe Juli zum VM nominal -4,5%, real -2,8% (saisonbereinigt)  
        Handelsbilanzüberschuss Juli 8,1 Mrd Fr. (saisonbereinigt) 
- FH: Uhrenexporte Juli unbereinigt 2,62 Mrd. Fr. (nom. +9,6% gg VJ) 

Ausland:
- US: Rohölbestände +4,4 Mio Barrel (Prog -0,1) gg Vorwoche auf 428,8
      Benzinbestände +0,7 Mio Barrel (Prog -0,8) gg Vorwoche auf 209,4
      Destillatebestände -1,5 Mio Barrel (Prog -0,4) gg Vorwoche auf 105,6

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- DKSH: Blackrock meldet Anteil von 3,038%
- DocMorris: Norges Bank meldet Anteil von <3%
- Dottikon ES: Ingro Finanz meldet Anteil von 7,057%
- Galenica: Blackrock meldet Anteil von 5,077%
- Georg Fischer: Swisscanto meldet Anteil von <3%
- Idorsia: Fidelity Mt. Vernon Street Trust meldet Anteil von 3,019%
- Landis+Gyr meldet Eigenanteil von 7,906%
- Oerlikon: Kenneth M. Garschina/Michael E.  Martino melden Anteil von <3%

PRESSE DONNERSTAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Donnerstag:
- BCV: Ergebnis H1 (MK/Conf. Call 10.30/14.00 Uhr)
- Centiel: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr)
- Hypi Lenzburg: Ergebnis H1
- Novavest: Conf. Call Ergebnis H1 (11.00 Uhr)
- Postfinance: Ergebnis H1
- SPS: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Zug Estates: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr)

Freitag:
- Clientis: Ergebnis H1
- GKB: Ergebnis H1
- Siegfried: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr)
- Vetropack: Ergebnis H1

Montag:
- Allreal: Ergebnis H1 (Webcast 9.15 Uhr)
- Metall Zug: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr)
- Plazza: Ergebnis H1
- Swissmem: Zahlen Tech-Industrie H1 (MK 10.00 Uhr)

ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
Schweiz:
- BFS: Logiernächte Juli (2. Schätzung, Montag)

Ausland:
- ZO: Bauproduktion 6/26 (11.00 Uhr)
- US: Philadelphia Fed Business Outlook 8/26 (14.30 Uhr)
      Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr)
      Frühindikator 7/26 (16.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.08.

  SIX-Indexanpassungen per 21.09.
- SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom
- SLI: Keine Anpassungen
- SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz

  MSCI Small Cap, Anpassung per 01.09.
- LLB kommen rein, Bystronic und Vetropack fallen raus 

  Übernahmeangebote etc.: 
- Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie (Angebot am 31.8. erw.)

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): 
- Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.)

  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Leclanché

EX-DIVIDENDE DATEN
-

DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9337 (Vorabend*: 0,9314)
- USD/CHF: 0,7994 (Vorabend*: 0,7978)
- EUR/USD: 1,1680 (Vorabend*: 1,1674)
*21.00 Uhr

INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              +0,46% auf 14'387 Punkte
- SMIM (Vortag):             -0,19% auf 3'143 Punkte
- SPI (Vortag):              +0,30% auf 20'223 Punkte
- DAX (Vortag):              -0,14% auf 26'091 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           -0,09% auf 8'502 Punkte

awp-robot/cg

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Short 14’952.35 19.98 S6HB9U
Short 15’265.48 13.90 S8UB1U
Short 15’837.32 8.87 SABWMU
SMI-Kurs: 14’402.13 20.08.2026 09:44:33
Long 13’776.09 19.35 S1BOXU
Long 13’467.53 13.64 SGBWIU
Long 12’891.14 8.88 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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