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Ausblick: Alibaba zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochvormittag
EFG International-Aktie in Grün: Verkauf von Harris Allday an Canaccord Wealth
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19.08.2026 09:00:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt steuert auf eine Sitzung mit etwas leichteren Kursen 
zu. Die Börsenthemen bleiben am Mittwoch die selben: steigende Anleihenrenditen 
und ein wieder höherer Ölpreis. Besonders der finanzierungsabhängige 
Technologiesektor steht weltweit unter Druck. Gut möglich, dass auch zur 
Wochenmitte das Sentiment hierzulande von den defensiven Index-Schwergewichten 
gestützt wird.

VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: -0,04% auf 14'315 Punkte
- Dow Jones:              -0,22% auf 53'343 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            -1,33% auf 26'290 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             -3,01% auf 65'431 Punkte

- Rohöl Brent:            +0,47% auf 91,45 USD
- Rohöl WTI:              +0,60% auf 85,45 USD
- Gold:                   +0,22% auf 4343,95 USD pro Unze
- Bitcoin:                64'281 USD (-0,21% in den letzten 24h)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Geberit H1: Wachstum in LW 5,9% (AWP-Konsens: 4,9%)
              Umsatz 1711 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1685 Mio)
              EBITDA 529 Mio Fr. (AWP-Konsens: 521 Mio)
              EBITDA-Marge 30,9% (AWP-Konsens: 30,9%)
              Reinergebnis 364 Mio Fr. (AWP-Konsens: 350 Mio)              
              Umsatzwachstum durch deutliches Volumenwachstum und Preiseffekte
              Stark angestiegene direkte Materialpreise im H1
           2026: Umsatzplus in LW von 5 bis 6 Prozent erwartet
                EBITDA-Marge in etwa auf Vorjahresniveau erwartet
                EBITDA-Marge jeweils saisonbedingt tiefer im H2 als im H1
                Weltwirtschaft bleibt erheblichen Unwägbarkeiten ausgesetzt
                Erwarten in EU leichtes Marktwachstum, keine breite Erholung
                Positive Entwicklung im Wohnungsneubau und Renovationsgeschäft
                Erwarten in China fortgesetzten Rückgang der Marktnachfrage
           vorbörsliche Indikation +4,5%

- Novartis präsentiert Herz-Daten am ESC-Kongress 2026
- Roche kommt mit Bau des Werks in Holly Springs voran

- BKW H1: Gesamtleistung 2182,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2237 Mio)
          EBIT 263,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 293 Mio)
          Reinergebnis 217,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 201 Mio)
          Ertrag Energy Solutions temporär von Marktverwerfungen betroffen
       2026: EBIT-Ziel im unteren Bereich des Bandes von 650-750 Mio CHF
       erwartet stärkeres zweites Halbjahr
       vorbörsliche Indikation -3,0%

- Burckhardt: Compression kündigt Restrukturierungsmassnahmen an
              Guidance für Geschäftsjahr 2026 bestätigt
              150 Stellen in Winterthur betroffen, 70 international
              Jährliche Kosteneinsparungen von rund 20 Mio Fr. erwartet
              Restrukturierungsaufwendungen von rund 3 Mio Fr.
              vorbörsliche Indikation +1,9%

- DocMorris H1: Reinergebnis -53,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: -49,8 Mio)
                EBITDA adj. -10,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: -10,2 Mio)
             Break-even bei adj. EBITDA im H2 erwartet
             Beim freien Cashflow weiterhin Breakeven im Laufe 2027 erwartet
             Mittelfristig weiterhin jährliches Umsatzwachstum von 15% erwartet
             Mittelfristig weiterhin EBITDA-Marge von rund 8% erwartet
             2026: Guidance angehoben
                  Adj. EBITDA von -10 - -17,5 Mio Fr. erw. (bisher -10 - -25)
                  Guidance für Umsatzwachstum auf 9-13% erhöht
                  Neu Rx-Umsatzwachstum von rund 40% (bisher rund 20%) erwartet
             vorbörsliche Indikation +6,4%

- EFG: verkauft Harris Allday an Canaccord Wealth (AuM 3,1 Mrd GBP)
       Positiver Effekt von rund 20 Mio Fr. auf Vorsteuergewinn im H2 erwartet
       Abschluss Transaktion für Q4 2026 erwartet                     
       vorbörsliche Indikation -0,1%

- Elma H1: Umsatz 77,7 Mio Fr. (VJ 92,3 Mio)
           Auftragseingang 118,7 Mio Fr. (VJ 85,2 Mio)
           EBIT -0,8 Mio Fr. (VJ 5,7 Mio)
           Reinergebnis -1,8 Mio Fr. (VJ 4,5 Mio)        
           Restrukturierung belastet wie erwartet Profitabilität
           Erfreulicher Auftragsbestand für zweite Jahreshälfte 2026
           Transformationsaktivitäten auf Kurs
        2026: Erholung der Nettoumsätze im H2 erwartet

- Emmi H1: Org. Wachstum 3,6% (AWP-Konsens: 2,7%)
           Umsatz 2323,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2289 Mio)
           EBIT 152,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 154,4 Mio)
           EBIT-Marge 6,6% (AWP-Konsens: 6,7%)
           Reinergebnis 100,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 105,6 Mio)
       Integration von Desserts weitgehend abgeschlossen
        2026: Prognose für organ. Umsatzwachstum neu bei 2-3% (bisher: 1-3%)
             unver. EBIT 335-355 Mio Fr u. Reingewinnmarge 4,8-5,3% erwartet
             Volumenwachstum in allen Divisionen - US-Markt hinter Erwartungen
        vorbörsliche Indikation +1,0%

- Implenia H1: Umsatz 1767 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1770 Mio)
               EBIT 60,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 48,1 Mio)
               EBIT-Marge 3,4% (AWP-Konsens: 2,7%)
               Reinergebnis 35,57 Mio Fr. (VJ 33,3 Mio)
           Weiter ab 2027 EBIT über 150 Mio Fr. erwartet
            Weiter kurz- bis mittelfristig EBIT-Marge von 4,5% angestrebt
            Weiter kurz- bis mittelfristig Umsatzerhöhung bis zu 1 Mrd Fr. erw.
            2026: EBIT-Ziel von rd. 150 Mio Fr. vor Wachstumsinvest. bestätigt

- Kudelski erhält Auftrag von Lionsgate Play Asia

- Landis+Gyr: gibt Ergebnis des Aktienrückkaufangebots zum Festpreis bekannt
              Aktien anteilsmässig im Verhältnis von 24,35% angenommen
              plant neues Aktienrückkaufprogramm
              vorbörsliche Indikation -0,1%

- LLB H1: Geschäftsertrag 315,5 Mio Fr. (VJ 312,8 Mio)
          Reinergebnis 105 Mio Fr. (VJ 91 Mio)
          Nettoneugeld 2234 Mio Fr. (VJ 1393 Mio)
          AuM 115 Mrd Fr. (2025: 108,9 Mrd)
       2026: Weiterhin "solides" Ergebnis erwartet

- Sensirion H1: Umsatz 179 Mio Fr. (AWP-Konsens: 175,4 Mio)
                EBITDA 34,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 31,4 Mio)
                EBITDA-Marge 19,5% (AWP-Konsens: 17,9%)
                Reinergebnis 18,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14,4 Mio)
             2026: Umsatz neu zwischen 345-365 Mio erw (bisher: 335-360 Mio)
                  EBITDA-Marge in oberer Hälfte im mittl.- hohen Zehnerbereich
                  Zuversicht in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld
                  währungsber. Umsatzwachstum von 8-14% erw. (bisher: 5-12%)
             Neue Führungsstruktur ab 1. Oktober 2026
             Johannes Schumm übernimmt Führung der Komponentenaktivitäten
             Simon Sonderfeld übernimmt die Führung von Market Solutions

- Straumann H1: Umsatz 1380 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1375 Mio)
                Org. Wachstum 7,8% (AWP-Konsens: 7,4%)
                EBIT 350,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 342,6 Mio)
                Kern-EBIT-Marge 25,7% (AWP-Konsens: 25,4%)
                Kern-EBIT 354,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 348,7 Mio)
                Reinergebnis 250,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 247,2 Mio)
                Kern-Reinergebnis 262 Mio Fr. (AWP-Konsens: 249,5 Mio)
            Q2: Umsatz Nordamerika 177,5 Mio Fr. (Q4: 170,3 Mio; Q3: 161,6 Mio)
                Umsatz EMEA 285,1 Mio Fr. (Q1: 288,4 Mio; Q4: 299,9 Mio)
                Umsatz APAC 177,6 Mio Fr. (Q1: 147,2 Mio; Q4: 123,9 Mio)
                Umsatz LatAm 66,8 Mio Fr. (Q1: 62,1 Mio; Q4: 60,8 Mio)
             2026: Core-EBIT-Marge soll um 140 bis 170 Basispunkte steigen
                  Weiter organ. Umsatzwachstum im hohen 1-stell.%-Bereich erw.
                  Weiter Anstieg Core EBIT-Marge um 140 bis 170 BP erwartet
             VBP 2.0 Prozess in China beginnt möglicherweise in H2
             CEO Guillaume Daniellot tritt nach fast 20 Jahren zurück
             Group ernennt Christopher Norbye zum künftigen CEO
             vorbörsliche Indikation +1,7%

- Sunrise Q2: Umsatz 713 Mio Fr. (AWP-Konsens: 715 Mio)
              EBITDAaL adj. 244,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 245 Mio)
              Nettoverlust 22,4 Mio Fr. (VJ -53,6 Mio)
           2026: Ausblick bestätigt
                Divid. 3,49 Fr. pro Klasse-A-Aktie und 0,35 pro Klasse-B-Aktie
           vorbörsliche Indikation +0,9%

NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS
- 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:
- BFS: Industrieproduktion Q2 +5,5%; Bauproduktion +2,1% zum VJ 
Ausland:

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Cicor meldet Eigenanteil von 5,152%
- DKSH: Black Creek Investment Management Inc. meldet Anteil von <3%
- Idorsia meldet Eigenanteil von <3%/18,282%

PRESSE MITTWOCH
- Post baut weniger IT-Stellen ab als geplant (Le Temps)

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Mittwoch:
- Geberit: Ergebnis Q2 (Conf. Call 9.00 Uhr)
- Straumann: Ergebnis Q2 (Webcast 10.30 Uhr)
- BKW: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr)
- DocMorris: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr)
- Emmi: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr)
- Implenia: Ergebnis H1 (MK 12.00 Uhr)
- LLB: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)
- Sensirion: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr)
- Sunrise: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr)

Donnerstag:
- Asmallworld: Ergebnis H1
- BCV: Ergebnis H1 (MK/Conf. Call 10.30/14.00 Uhr)
- Centiel: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr)
- Hypi Lenzburg: Ergebnis H1
- Novavest: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr)
- SPS: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Zug Estates: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr)

Freitag:
- Clientis: Ergebnis H1
- GKB: Ergebnis H1
- Siegfried: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr)
- Vetropack: Ergebnis H1

ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
Schweiz:
- BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juli (Donnerstag)

Ausland:
- EU: EZB Leistungsbilanz 6/26 (10.00 Uhr)
      Arbeitskosten Q2/26 (vorläufig, 11.00 Uhr)
      Verbraucherpreise 7/26 (endgültig, 11.00 Uhr)
- US: EIA Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr)
      FOMC Sitzungsprotokoll 29.7.26 (20.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.08.

  SIX-Indexanpassungen per 21.09.
- SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom
- SLI: Keine Anpassungen
- SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz

  MSCI Small Cap, Anpassung per 01.09.
- LLB kommen rein, Bystronic und Vetropack fallen raus 

  Übernahmeangebote etc.: 
- Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie (Angebot am 31.8. erw.)

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): 
- Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.)

  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Leclanché

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Landis+Gyr: Aktienrückkauf über 50 Mio Fr. (4. - GESTERN, 18. August)

EX-DIVIDENDE DATEN
-

DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9398 (Vorabend*: 0,9405)
- USD/CHF: 0,8104 (Vorabend*: 0,8125)
- EUR/USD: 1,1596 (Vorabend*: 1,1576)
*21.00 Uhr

INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              +0,13% auf 14'321 Punkte
- SMIM (Vortag):             -0,87% auf 3'149 Punkte
- SPI (Vortag):              -0,10% auf 20'162 Punkte
- DAX (Vortag):              -0,80% auf 26'128 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           -0,82% auf 8'509 Punkte

awp-robot/robot-notification/uh/ls

In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

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Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
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09:05 Schwergewichte halten SMI in der Spur
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18.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
18.08.26 Kupfer, Gold und Silber: Verschiedene Rohstoffe, verschiedene Marktkräfte
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’890.39 19.73 SL4BRU
Short 15’201.44 13.89 S3CBQU
Short 15’748.59 9.00 SCVB9U
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Long 13’717.65 19.59 SPB50U
Long 13’397.81 13.62 SYBVIU
Long 12’840.41 8.91 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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