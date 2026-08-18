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18.08.2026 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag an den schwachen Wochenstart 
anknüpfen. Negative Vorgaben aus den USA und Asien sowie die anhaltenden 
Nahostsorgen belasten die Stimmung.


VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: -0,40% auf 14'245 Punkte
- Dow Jones:              -0,51% auf 53'460 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            -0,32% auf 26'645 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             -2,48% auf 67'507 Punkte

- Rohöl Brent:            +0,90% auf 91,69 USD
- Rohöl WTI:              +1,14% auf 85,46 USD
- Gold:                   -0,44% auf 4397,26 USD pro Unze
- Bitcoin:                64'417 USD (+1,30% in den letzten 24h)


UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Basilea H1: Flüssige Mittel 176 Mio Fr. (2025: 162,3 Mio)
              Umsatz 119 Mio Fr. (VJ 104 Mio)
              Reinergebnis 27,9 Mio Fr. (VJ 15,8 Mio)
        2026: Ausblick erhöht
              Gesamtumsatz soll neu um rund 15% steigen (bisher +10%)
              Betriebsgewinn-Anstieg neu um rund 40% erwartet (zuvor 20%)

- Dormakaba übernimmt Azure Access Technology und Apollo Security in den USA

- DSM-Firmenich schlägt Richard Ridinger als neuen VRP vor
     Neuer VRP soll an a.o. GV am 19. Oktober 2026 gewählt werden
                
- EvoNext bestätigt fortgeschrittene Gespräche über Reverse Merger mit Ascend
     Transaktion soll zu Bewertung von 2,50 Fr je Aktie führen
     Unsicher, ob laufende Gespräche zu verbindlicher Vereinbarung führen

- Huber+Suhner H1: Umsatz 457,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 470,5 Mio)
                   Auftragseingang 542,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 522,3 Mio)
                   EBIT 41,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 50,0 Mio)
                   EBIT-Marge 9% (AWP-Konsens: 10,6%)
                   Reinergebnis 34,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 41,8 Mio)
             2026: Bisherige Prognosen werden bestätigt
                  Organisches Umsatzwachstum von mindestens 10% erwartet
                 EBIT-Marge in oberer Hälfte des Zielbandes 9-12% erwartet

- Leonteq: Raiffeisen-Paket-Verkauf abgeschlossen - aoGV am 21. September 

- Medartis H1: Kern-Umsatz 160,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 161,0 Mio)
               Reinergebnis 4,9 Mio Fr. (VJ -1,3 Mio)
               Kern-EBITDA 28,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 27,6 Mio)
               Daumenprothese Touch läuft in USA besser als erwartet
           2026: Umsatz-Ausblick erhöht
                 Neu organ. Kernumsatz-Plus von 17-19% erwartet (zuvor 16-18%)
                 Kern-EBITDA-Marge weiter im hohen zehnprozentigen Bereich erw.
                 Guidance für 'Touch' in USA auf 1800 Stück (zuvor 1200) erhöht

- Phoenix Mecano H1: Umsatz 389,2 Mio EUR (VJ 380,3 Mio)
                     Reinergebnis 14,7 Mio EUR (VJ 14,4 Mio)
                     EBIT 26,3 Mio EUR (VJ 21,3 Mio)
                     Auftragseingang 383,2 Mio EUR (VJ 375,6 Mio)
                 Auswirkungen Nahostkonflikt in Q2 zunehmend spürbar
                  Allmäh. Erholung Investitionsbereitschaft bei Industriekunden
                  2026: Weiter EBIT leicht über VJ erwartet

- PSP H1: Liegenschaftsertrag 173,96 Mio Fr. (AWP-Konsens: 175,5 Mio)
          Leerstandsquote 4% (Q1: 3,9%)
          EBITDA vor NB 187,43 Mio Fr. (AWP-Konsens: 177,4 Mio)
          Reinergebnis 236,53 Mio Fr. (AWP-Konsens: 225,7 Mio)
  PSP 2026: Gut positioniert für solides Geschäftsergebnis
            Setzen aktionärsfreundl. Dividendenpolitik fort
            Leerstandsquote weiter bei 3,5% angepeilt
            Weiter EBITDA ohne Liegenschaftserfolge von 335 Mio. Fr. erwartet

- Skan H1: EBITDA-Marge 9,3% (AWP-Konsens: 10,7%)
           Auftragseingang 247,6 Mio Fr. (VJ 213 Mio)
           Umsatz 164,48 Mio Fr. (AWP-Konsens: 163,0 Mio)
           EBITDA 15,28 Mio Fr. (AWP-Konsens: 17,7 Mio)
           Reinergebnis 5,45 Mio Fr. (VJ -8,3 Mio)
        2026: EBITDA-Marge zwischen 13 und 15 Prozent erwartet
             Umsatzwachstum im oberen Zehnerprozentbereich erwartet
        mit deutlichem Umsatz- und Gewinnsprung (HEADLINE)
        steigert Umsatz und kehrt in Gewinnzone zurück (HEADLINE)


NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS
-


PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:
- BFS-Arbeitskräfteerhebung Q2: Erwerbslosenquote (ILO) 4,9% (Q1: 5,2%) 
                                Erwerbstätigenzahl steigt um 0,8% gg VJ

Ausland:
- GB: ARBEITSLOSENQUOTE JUNI 4,9% (PROGNOSE 4,8) 


WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Leonteq: Rainer-Marc Frey hält neu 23,3% der Aktien
- Medartis: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,001%


PRESSE DIENSTAG
-


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Dienstag:
- Basilea: Webcast Ergebnis H1 (16.00 Uhr)
- Huber+Suhner: Webcast Ergebnis H1 (10.00 Uhr)
- Medartis: Webcast Ergebnis H1 (09.30 Uhr)
- Phoenix Mecano: Webcast Ergebnis H1 (11.00 Uhr)
- PSP Swiss Property: Webcast Ergebnis H1 (9.00 Uhr)
- Skan: Webcast Ergebnis H1 (14.00 Uhr)

Mittwoch:
- Geberit: Ergebnis Q2 (Conf. Call 9.00 Uhr)
- Straumann: Ergebnis Q2 (Webcast 10.30 Uhr)
- BKW: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr)
- DocMorris: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr)
- Elma: Ergebnis H1
- Emmi: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr)
- Implenia: Ergebnis H1 (MK 12.00 Uhr)
- LLB: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)
- Sensirion: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr)
- Stadler Rail: Präsentation neue Züge (MK 10.00 Uhr)
- Sunrise: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr)

Donnerstag:
- Asmallworld: Ergebnis H1
- BCV: Ergebnis H1 (MK/Conf. Call 10.30/14.00 Uhr)
- Centiel: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr)
- Hypi Lenzburg: Ergebnis H1
- Novavest: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr)
- SPS: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Zug Estates: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr)


ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
Schweiz:
- BFS: Industrieproduktion im Q2 (Mittwoch)
- BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juli (Donnerstag)

Ausland:
- US: ADP Beschäftigung (14.15 Uhr)
      Im- und Exportpreise 7/26 (14.30 Uhr)
      Baubeginne- und genehmigungen 7/26 (14.30 Uhr)
      Industrieproduktion 7/26 (15.15 Uhr)
      Kapazitätsauslastung 7/26 (15.15 Uhr)
      Schwebende Hausverkäufe 7/26 (16.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.08.

  SIX-Indexanpassungen per 21.09.
- SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom
- SLI: Keine Anpassungen
- SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz

  MSCI Small Cap, Anpassung per 01.09.
- LLB kommen rein, Bystronic und Vetropack fallen raus 

  Übernahmeangebote etc.: 
- Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie (Angebot am 31.8. erw.)

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): 
- Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.)

  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Leclanché

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Landis+Gyr: Aktienrückkauf über 50 Mio Fr. (4. - 18. August)

EX-DIVIDENDE DATEN
Heute:
- Amrize (0,11 USD)

DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9393 (Vorabend*: 0,9392)
- USD/CHF: 0,8119 (Vorabend*: 0,8115)
- EUR/USD: 1,1569 (Vorabend*: 1,1573)
*21.00 Uhr

INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              -0,61% auf 14'302 Punkte
- SMIM (Vortag):             -0,60% auf 3'177 Punkte
- SPI (Vortag):              -0,64% auf 20'181 Punkte
- DAX (Vortag):              -0,38% auf 26'339 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           -0,66% auf 8'580 Punkte

awp-robot/uh/ls/ra

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Short 15’223.42 13.77 SQBT1U
Short 15’795.81 8.88 STBNIU
SMI-Kurs: 14’306.65 18.08.2026 09:36:33
Long 13’738.34 19.99 SYB31U
Long 13’429.84 13.90 SHB7NU
Long 12’838.33 8.88 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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