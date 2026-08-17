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SMI 14’391 -0.6%  SPI 20’311 -0.5%  Dow 53’732 -0.2%  DAX 26’440 0.5%  Euro 0.9402 0.1%  EStoxx50 6’540 -0.1%  Gold 4’402 0.6%  Bitcoin 51’526 0.9%  Dollar 0.8110 -0.2%  Öl 88.3 -0.2% 
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17.08.2026 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG
Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für den Montag gemäss den vorbörslichen 
Indikationen eine freundliche Eröffnung ab. Nach dem Rücksetzer von vergangenem 
Freitag und der gesamten letzten Woche aufgrund von Gewinnmitnahmen könnte sich 
der Leitindex SMI damit wieder etwas stabilisieren. 

VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: +0,17% auf 14'415 Punkte
- Dow Jones:              -0,20% auf 53'732 Punkte (Freitag)
- Nasdaq Comp:            -0,28% auf 26'729 Punkte (Freitag)
- Nikkei 225:             +0,66% auf 69'170 Punkte

- Rohöl Brent:            -0,17% auf 88,37 USD
- Rohöl WTI:              -0,74% auf 81,79 USD
- Gold:                   +0,42% auf 4394,81 USD pro Unze
- Bitcoin:                63'586 USD (+0,63% seit Freitagmorgen)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Sandoz: schliesst strat. Zusammenarbeit mit Henlius für bis zu 10 Biosimilars
          erweitert Biosimilar-Pipeline auf 39 Assets mit Potenzial für bis 46
          Zusammenarbeit meilensteinbasiert, Gesamtvergütung bis zu 322 Mio USD
          vorbörsliche Indikation +0,1%

- Dormakaba investiert in Produktionsstandort in Bühl 
  vorbörsliche Indikation +0,1%

- Hiag H1: Liegenschaftsertrag 38 Mio Fr. (VJ 39,3 Mio)
           Neubewertungen 53,39 Mio Fr. (VJ 26,6 Mio)
           EBIT 105,74 Mio Fr. (VJ 54,9 Mio)
           Reinergebnis 84,97 Mio Fr. (VJ 44,6 Mio)
     2026: Guidance bestätigt
     
- Nebag H1: Reinergebnis 3,0 Mio Fr. (VJ 0,3 Mio) 
      2026: Werden Mittel vorsichtig investieren

- SIG ernennt Ann-Kristin Erkens zur neuen CEO mit sofortiger Wirkung
      bestätigt Finanzprognose für das Gesamtjahr 2026 nach starkem Halbjahr
       vorbörsliche Indikation -2,4%

NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS
-

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:

Ausland:

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Ascom: Pictet Asset Management meldet Anteil von 4,963%
- Galenica: Blackrock meldet Anteil von 4,993%
- Idorsia: Jean-Paul Clozel/Martine Clozel melden Anteil von 23,345%
- Medartis: Vontobel Fonds Services meldet Anteil von 3,107%

PRESSE MONTAG
- Glencore erhält Kredit über 1 Mrd USD für Kupferlieferung nach Korea
  (Bloomberg)

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Montag:
- Hiag: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)

Dienstag:
- Basilea: Ergebnis H1 (Conf. Call 16.00 Uhr)
- Huber+Suhner: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr)
- Medartis: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr)
- Phoenix Mecano: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr)
- PSP Swiss Property: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr)
- Skan: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr)

Mittwoch:
- Geberit: Ergebnis Q2 (Conf. Call 9.00 Uhr)
- BKW: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr)
- DocMorris: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr)
- Elma: Ergebnis H1
- Emmi: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr)
- Implenia: Ergebnis H1 (MK 12.00 Uhr)
- LLB: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)
- Sensirion: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr)
- Straumann: Ergebnis Q2 (Webcast 10.30 Uhr)
- Sunrise: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr)

ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
Schweiz:
- BFS: Logiernächte Juli (1. Schätzung, 14.00 Uhr)
- BFS: Industrieproduktion im Q2 (Mittwoch)

Ausland:
- US: Empire State Index 8/26 (14.30 Uhr)
      NAHB Wohnungsmarktindex 8/26 (16.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.08.

  SIX-Indexanpassungen per 21.09.
- SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom
- SLI: Keine Anpassungen
- SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz

  MSCI Small Cap, Anpassung per 01.09.
- LLB kommen rein, Bystronic und Vetropack fallen raus 

  Übernahmeangebote etc.: 
- Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie (Angebot am 31.8. erw.)

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): 
- Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.)

  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Leclanché

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Landis+Gyr: Aktienrückkauf über 50 Mio Fr. (4. - 18. August)

EX-DIVIDENDE DATEN
18.08:
- Amrize (0,11 USD)

DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9399 (Freitagabend*: 0,9403)
- USD/CHF: 0,8109 (Freitagabend*: 0,8130)
- EUR/USD: 1,1591 (Freitagabend*: 1,1566)
*20.52 Uhr

INDIZES VORTAG
- SMI (Freitag):              -0,58% auf 14'391 Punkte
- SMIM (Freitag):             -0,40% auf 3'196 Punkte
- SPI (Freitag):              -0,50% auf 20'311 Punkte
- DAX (Freitag):              +0,53% auf 26'440 Punkte
- CAC 40 (Freitag):           -0,16% auf 8'637 Punkte

hr/awp-robot/uh

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Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’933.12 19.97 SXBVXU
Short 15’256.22 13.79 SDBWJU
Short 15’823.56 8.94 SOWBPU
SMI-Kurs: 14’390.67 14.08.2026 17:31:22
Long 13’768.56 19.97 SEBAGU
Long 13’425.99 13.66 SNB4VU
Long 12’867.37 8.99 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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