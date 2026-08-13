Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich an einem zahlenreichen Donnerstagmorgen eine leicht freundliche Gegenbewegung zu den vergangenen zwei Verlusttagen ab. Dabei geben die Vorgaben der Wall Street und aus Asien keine klare Richtung vor. VORGABEN (08.08 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,21% auf 14'480 Punkte - Dow Jones: -0,04% auf 53'770 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +0,54% auf 26'588 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +1,48% auf 68'523 Punkte - Rohöl Brent: -0,03% auf 88,95 USD - Rohöl WTI: -0,17% auf 83,13 USD - Gold: -0,72% auf 4377,06 USD pro Unze - Bitcoin: 63'836 USD (+0,17% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel baut neues Container-Frachtzentrum in Kambodscha - BKB H1: Reinergebnis 94,75 Mio Fr. (VJ 85,6 Mio) Geschäftserfolg Stammhaus 119,22 Mio Fr. (VJ 109,7 Mio) Geschäftserfolg Konzern 158,3 Mio Fr. (VJ 139,1 Mio) Halbjahresgewinn Stammhaus 86,6 Mio Fr. (VJ 78,7 Mio) 2026: Werden voraussichtlich Ergebnis des Vorjahres übertreffen können - Flughafen Zürich: Passagierzahl Juli 3,3 Mio (+2,4% gg VJ) Kommerzumsatz Juli 63,2 Mio Fr. (+1,2% gg VJ) - GLKB H1: Geschäftsertrag 50,4 Mio Fr. (VJ 47,3 Mio) Reinergebnis 13,2 Mio Fr. (VJ 9,4 Mio) Geschäftsertrag 52,6 Mio Fr. (VJ 47,3 Mio) - Komax H1: Auftragseingang 311,42 Mio Fr. (AWP-Konsens: 280,0 Mio) Umsatz 272,38 Mio Fr. (AWP-Konsens: 277,6 Mio) Auftragseingang 311,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 280,0 Mio) EBIT 1,6 Mio Fr. (VJ 6,2 Mio) EBIT-Marge 0,6% (AWP-Konsens: 3,2%) Reinergebnis -5,0 Mio Fr. (VJ -3,5 Mio) 2026: Umsatz von 580 bis 600 Mio Franken erwartet EBIT inkl. Einmaleffekte von 16 bis 20 Mio Franken erwartet Zuversicht dank sinkender Kosten, Fortschritten bei Neuausricht. Suche nach neuem CEO und CFO auf Kurs vorbörslich +4,5% nach H1-Zahlen - Kudelski: Tochter Nagravision schliesst Partnerschaft mit Narrative Enter. - Kuros H1: Produktumsatz 92,35 Mio Fr. (VJ 63,5 Mio) adj. EBITDA-Marge 13,6% (VJ 12,3%) Marktanteilsgewinne im Bereich der Orthobiologika 2026: Weiter Umsatzwachstum von mind. 35% erwartet Weiter adj. EBITDA-Marge von etwa 14% erwartet Weiter adj. EBITDA-Marge bis 2028 von mind. 20% erwartet Weiter bis 2028 Umsatz von 300 bis 330 Mio USD erwartet - Leclanché erhält befristete Befreiung von Offenlegungspflichten erhält weitere Fristverlängerung für Geschäftsbericht 2025 - Montana Aerospace H1: Umsatz 518,4 Mio Euro (VJ 820,6 Mio) EBITDA adj. 87,1 Mio Euro (VJ 102 Mio) Reinergebnis 29,7 Mio EUR (VJ 6,4 Mio) 2026: Ziele bestätigt Update zur künftigen Geschäftsleitung im Q3 geplant 2027: Ziele bestätigt steigert Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr (HEADLINE) - Polypeptide H1: EBITDA 49,1 Mio EUR (VJ 4,4 Mio) Umsatz 236,6 Mio EUR (VJ 167,1 Mio) Reinergebnis 9,1 Mio EUR (VJ -26,5 Mio) Ziele 2026 und Mittelfristziele bestätigt geht in Communiqué nicht auf geplante Übernahme durch Samsung ein - Schlatter H1: Auftragseingang 51,8 Mio Fr. (VJ 54,1 Mio) EBIT 1,7 Mio Fr. (VJ 0,3 Mio) Reinergebnis 1,1 Mio Fr. (VJ -0,8 Mio) Umsatz 49,1 Mio Fr. (VJ 52 Mio) 2026: Erwarten ein positives konsolidiertes Ergebnis hat am Standort Münster Massnahmen zur Kostensenkung eingeleitet - Swissquote H1: Vorsteuerergebnis 182,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 195,4 Mio) Nettoneugeld 5,1 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 4,2 Mrd) Nettoertrag 364,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 384,1 Mio) Reinergebnis 153,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 168,6 Mio) AuM 96,3 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 95,9 Mrd) Yuh-Konten 423'409 (Ende 2025: 399'201) 2026: Neu Vorsteuergewinn von 365 Mio erwartet (alt: 385 Mio) Neu Nettoertrag von 730 Mio erwartet (alt: 760 Mio) Yuh auf Kurs für Break-even im Gesamtjahr Anpassung aufgrund schwachen Krypto-Umfeldes H2 2026: Klassifizierung als Kategorie-3-Bank erwartet vorbörslich -2,9% nach H1-Zahlen - TKB H1: Geschäftserfolg 123,5 Mio Fr. (VJ 113,1 Mio) Reinergebnis 81,6 Mio Fr. (VJ 80,9 Mio) Geschäftsertrag 230,1 Mio Fr. (VJ 216,2 Mio) 2026: Weiterhin Unternehmenserfolg unter Vorjahr erwartet - Varia US geht strategische Partnerschaft mit Brookfield ein Vereinbarung über 13 von 17 Liegenschaften US-Mehrfamilienhäuser Zugang zu Akquisitionskapital von bis zu 200 Mio USD Abschluss Transaktion für das frühe Q4 erwartet NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - GB: BIP Q2 +0,4% GG VQ (PROGNOSE +0,4) - 1. SCHÄTZUNG INDUSTRIEPRODUKTION JUNI -0,2% GG VORJAHR (PROGNOSE +0,3) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - BB Biotech: Saba Capital Management, L.P. meldet Anteil von 5,006% - Sulzer: FIL Limited meldet Anteil von 3,015% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Komax: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Kuros: Ergebnis H1 (Webcast 15.00 Uhr) - Montana Aerospace: Ergebnis Q2 (Webcast 13.30 Uhr) - Polypeptide: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Swissquote: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - TKB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) Freitag: - Mobilezone: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.15 Uhr) - Nebag: Ergebnis H1 - VZ Holding: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) Montag: - Hiag: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juli (08.30 Uhr) - Seco: BIP Q2 (Schnellschätzung, Freitag) - BFS: Logiernächte Juli (1. Schätzung, Montag) - Travailsuisse: MK zu Lohnforderungen 2027 (Montag) Ausland: - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) Erzeugerpreise 7/26 (14.30 Uhr) - ZO: Industrieproduktion 6/26 (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08. SIX-Indexanpassungen per 21.9. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz MSCI Small Cap, Anpassung per 1.9. - LLB kommen rein, Bystronic und Vetropack fallen raus Übernahmeangebote etc.: - Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie (Angebot am 31.8. erw.) Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): - Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Landis+Gyr: Aktienrückkauf über 50 Mio Fr. (4. - 18. August) EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN (08.08 Uhr) - EUR/CHF: 0,9378 (Vorabend*: 0,9375) - USD/CHF: 0,8139 (Vorabend*: 0,8136) - EUR/USD: 1,1522 (Vorabend*: 1,1524) *20.50 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,86% auf 14'449 Punkte - SMIM (Vortag): -0,10% auf 3'202 Punkte - SPI (Vortag): -0,69% auf 20'371 Punkte - DAX (Vortag): -0,23% auf 26'331 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,46% auf 8'675 Punkte

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