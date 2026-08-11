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11.08.2026 08:51:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag ohne klare Richtung in den Handel 
starten. Für Zurückhaltung sorgen weiterhin die Lage an der Strasse von Hormus 
und die wieder steigenden Ölpreise. Hierzulande dürfte auch die laufende 
Berichtsaison für gewisse Impulse sorgen.

VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: +0,01% auf 14'635 Punkte
- Dow Jones:              -0,11% auf 53'976 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            -0,32% auf 26'605 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             +2,08% auf 66'970 Punkte

- Rohöl Brent:            +0,68% auf 88,32 USD
- Rohöl WTI:              +0,82% auf 82,81 USD
- Gold:                   -0,47% auf 4368,32 USD pro Unze
- Bitcoin:                63'943 USD (-1,93% in den letzten 24h)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Alcon Q2:  Umsatz 2782 Mio USD (AWP-Konsens: 2782 Mio)
             Kern-Betriebsmarge 20,6% (AWP-Konsens: 18,9%)
             Kern-EPS 0,84 USD (AWP-Konsens: 0,77 USD)
             Ergebnis je Aktie 0 USD (VJ 0,35 USD)
             Wachstumstreiber sind unter anderem Unity, PanOptix Pro und Tryptyr
      2026: Umsatzwachstum weiterhin zwischen 5 und 7 Prozent erwartet
            Operative Kernmarge neu Anstieg um 90 bis 190 Basispunkte erw.
            Wachstum Kern-EPS neu von 12-15 Prozent erwartet
            Investitionen im mittleren einstell. Prozentbereich des Umsatzes

- Galderma erhält EU-Zulassung für Restylane(R) ShaypeT
- UBS: Management-Verkauf über 3,47 Mio Fr. (80'000 Aktien)

- Bell H1: Umsatz 2413 Mio Fr. (VJ 2403 Mio)
           EBIT 76 Mio Fr. (VJ 66,2 Mio)
           Reinergebnis 55 Mio Fr. (VJ 45,7 Mio)
           Bestes Halbjahr der Firmengeschichte - Höhere Margen in allen Units
        2026: EBIT zwischen 180 und 195 Mio Fr. erwartet
             Investitionen geringer als geplant, total 300 Mio Fr.

- CFT: Management-Verkauf über 2,79 Mio Fr. (10'000 Aktien)
- Idorsia: US-Behörde will Quviviq in tiefste Klasse umstufen
- Infracore veröffentlicht Informationen zu Stabilisierungstransaktionen

- Tecan H1: Umsatz 427,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 427,9 Mio)
            EBITDA adj. 64,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 62,7 Mio)
            Reinergebnis 12,27 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14,9 Mio)
            Umsetzung der angekündigten Einstellung von Geschäftsaktivitäten
        "Rewired"-Programm macht Fortschritte
         Mittelfristziele bestätigt
         2026: Ausblick bestätigt
              Umsatzplus weiter im niedrigen 1-stelligen Prozentbereich erw.
              Bereinigte EBITDA-Marge weiter von 15,5 bis 16,5% erw.
              'Rewired' liefert Grundlage für beschleunigtes Wachstum
         2028: Wollen weiter bereinigte EBITDA-Marge von 20% erreichen
              Wollen weiter Umsatz von 1 Milliarde Fr. erreichen

NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS
-

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:

Ausland:

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- DocMorris: Norges Bank meldet Anteil von 3,224%
- SIG: Blackrock meldet Anteil von 5,019%

PRESSE DIENSTAG
- Glencore steigt in Bieterkampf um Kobaltproduzenten Sherritt ein (FT)

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Dienstag:
- UBS: MK der SR-Kommission WAK-S zum Bankengesetz (14.30 Uhr)
- Alcon: Conf. Call Q2 (14.00 Uhr)
- Bell: MK zu Ergebnis H1 (10.30 Uhr)
- Tecan: Conf. Call zu Ergebnis H1 (09.00 Uhr)
- On Holding AG: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.00 Uhr MEZ)

Mittwoch:
- BEKB: Ergebnis H1
- BLKB: Ergebnis H1
- SGKB: Ergebnis H1 (MK 9.00 Uhr)
- IVF Hartmann: Ergebnis H1
- Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2026 (nachbörslich)

Donnerstag:
- BKB: Ergebnis H1
- GLKB: Ergebnis H1
- Komax: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)
- Kuros: Ergebnis H1 (Webcast 15.00 Uhr)
- Montana Aerospace: Ergebnis Q2 (Webcast 13.30 Uhr)
- Polypeptide: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.30 Uhr)
- Schlatter: Ergebnis H1
- Swissquote: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr)
- TKB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr)

ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
Schweiz:
- BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juli (Donnerstag)

Ausland:
- US: ADP Beschäftigung (14.15 Uhr)
      Wiederverkäufe Häuser 7/26 (16.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.08.

  SIX-Indexanpassungen per 21.9.
- SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom
- SLI: Keine Anpassungen
- SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz

  Übernahmeangebote etc.: 
- Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie 

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): 
- Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.)

  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Leclanché

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Landis+Gyr: Aktienrückkauf über 50 Mio Fr. (4. - 18. August)

EX-DIVIDENDE DATEN
Heute:
- Ems-Chemie (18,40 Fr.)

DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9355 (Vorabend*: 0,9352)
- USD/CHF: 0,8108 (Vorabend*: 0,8101)
- EUR/USD: 1,1538 (Vorabend*: 1,1544)
*20.40 Uhr

INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              +0,61% auf 14'634 Punkte
- SMIM (Vortag):             -0,47% auf 3'214 Punkte
- SPI (Vortag):              +0,37% auf 20'586 Punkte
- DAX (Vortag):              +0,02% auf 26'324 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           +0,13% auf 8'726 Punkte

awp-robot/uh/mk

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’213.82 19.78 S3CBQU
Short 15’520.45 13.94 SLWB8U
Short 16’124.65 8.82 S03BFU
SMI-Kurs: 14’640.26 11.08.2026 15:36:37
Long 14’010.74 19.51 SYBQ3U
Long 13’707.52 13.94 SPB50U
Long 13’126.95 8.98 SKBOPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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