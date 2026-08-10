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10.08.2026 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG
Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich eine leicht positive Eröffnung ab. Die 
Vorgaben aus den USA vom Freitag und vor allem aus Japan am Montagmorgen sind 
freundlich. Der am vergangenen Freitag vorgelegte Arbeitsmarktbericht in den USA
fiel klar schwächer aus als erwartet. In der Folge haben sich die Erwartungen 
der Ökonomen für eine Zinserhöhung durch das Fed im September abgeschwächt, was 
das Börsensentiment grundsätzlich stützt.

VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: +0,10% auf 14'560 Punkte
- Dow Jones:              +0,28% auf 54'037 Punkte (Freitag)
- Nasdaq Comp:            +1,30% auf 26'691 Punkte (Freitag)
- Nikkei 225:             +2,05% auf 66'950 Punkte

- Rohöl Brent:            unverändert auf 83,55 USD
- Rohöl WTI:              -0,15% auf 78,06 USD
- Gold:                   +0,12% auf 4348,77 USD pro Unze
- Bitcoin:                65'191 USD

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Aryzta H1: Reinergebnis 47,2 Mio EUR (AWP-Konsens: 43,7 Mio)
             Umsatz 1064 Mio EUR (AWP-Konsens: 1084 Mio)
             EBITDA-Marge 13,2% (AWP-Konsens: 13,3%)
             EBITDA 139,9 Mio EUR (AWP-Konsens: 143,5 Mio)
             Org. Wachstum -2,7% (AWP-Konsens: -0,2%)
             Org. Wachstum Rest der Welt 2,7%
             Org. Wachstum Europa -3,4%
         Sparprogramm bis 2028 mit 20-30 Mio EUR - 18-20 Mio bereits konkret
          2026: organisches Wachstum am unteren Ende der Prognosespanne
               weiterhin Verbesserung von EBITDA und EBIT gegenüber 2025
          prüft nach schwacher Entwicklung für Deutschland "alle Optionen"
          will 2027 Kapital über Dividenden und/od. Aktienrückkäufe zurückführen

- Infracore: Teilweise Ausübung der Mehrzuteilungsoption
             48% der gesamten Mehrzuteilungsoption ausgeübt
             Free Float nun bei rund 28,8%

- Mindmaze schliesst organisatorische Vereinfachung mit Fokus auf Neurologie ab

NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS
- Justizkrimi um Ex-Raiffeisen-Chef wird ab heute in Zürich neu aufgerollt

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:

Ausland:
- US: Verbraucherkredite Juni 14,17 Mrd USD gg Vormonat (Prognose 11,85)

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- EFG International: Gruppe EFG/BTG meldet 57,925%;
                     Gruppe Latsis/Collardi 49,071% 
- Interroll: Blackrock meldet Anteil von 3,145%

PRESSE MONTAG
- Finma stockt UBS-Aufsicht kräftig auf (Le Temps)

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Montag:
- Aryzta: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.30 Uhr)
- Alcon: Ergebnis Q2 (nachbörslich US, Conf. Call 11.08.)

Dienstag:
- Alcon: Conf. Call Q2 (14.00 Uhr)
- Bell: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr)
- Tecan: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)
- UBS: MK der SR-Kommission WAK-S zum Bankengesetz (14.30 Uhr)

Mittwoch:
- BEKB: Ergebnis H1
- BLKB: Ergebnis H1
- IVF Hartmann: Ergebnis H1
- SGKB: Ergebnis H1 (MK 9.00 Uhr)
- Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2026

ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
Schweiz:
- 

Ausland:
- ZO: Sentix-Investorvertrauen 8/26 (10.30 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.08.

  SIX-Indexanpassungen per 21.9.
- SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom
- SLI: Keine Anpassungen
- SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz

  Übernahmeangebote etc.: 
- Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie 

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): 
- Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.)

  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Leclanché

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Landis+Gyr: Aktienrückkauf über 50 Mio Fr. (4. - 18. August)

EX-DIVIDENDE DATEN
11.08:
- Ems-Chemie (18,40 Fr.)

DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9343 (Freitagabend*: 0,9339)
- USD/CHF: 0,8085 (Freitagabend*: 0,8076)
- EUR/USD: 1,1555 (Freitagabend*: 1,1565)
*21.00 Uhr

INDIZES VORTAG
- SMI (Freitag):              +0,18% auf 14'545 Punkte
- SMIM (Freitag):             +1,13% auf 3'229 Punkte
- SPI (Freitag):              +0,31% auf 20'510 Punkte
- DAX (Freitag):              +0,69% auf 26'319 Punkte
- CAC 40 (Freitag):           +0,17% auf 8'715 Punkte

awp-robot/uh

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’147.73 19.92 S0BE8U
Short 15’478.65 13.66 SQZB4U
Short 16’045.60 8.92 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’633.70 10.08.2026 17:30:27
Long 13’974.24 19.92 SPBMIU
Long 13’661.19 13.99 SGBNXU
Long 13’057.30 8.87 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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