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07.08.2026 08:48:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG
Zum Wochenschluss zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt eine etwas tiefere
Eröffnung ab. Damit würde er an die etwas leichtere Tendenz vom Vortag 
anknüpfen. Auf Wochensicht ist der SMI trotzdem weiterhin auf Kurs zu einer 
positiven Bilanz. Als tendenziell belastend werten Händler auch die Vorgaben aus
Übersee.

VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: -0,13% auf 14'500 Punkte
- Dow Jones:              -0,85% auf 53'885 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            -0,06% auf 26'348 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             -0,03% auf 65'667 Punkte

- Rohöl Brent:            +0,72% auf 83,08 USD
- Rohöl WTI:              +0,36% auf 77,59 USD
- Gold:                   +1,22% auf 4292,32 USD pro Unze
- Bitcoin:                64'355 USD (-0,67% in den letzten 24h)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Amrize Q2: Umsatz 3494 Mio USD (AWP-Konsens: 3376 Mio)
             EBITDA adj. 986 Mio USD (AWP-Konsens: 1004 Mio)
             EBITDA-Marge adj. 28,2% (AWP-Konsens: 30,0%)
             Umsatz Building Materials 2445 Mio USD (AWP-Konsens: 2419 Mio)
             Umsatz Building Envelope 1049 Mio USD (AWP-Konsens: 956 Mio)
             Adj. EBITDA Building Materials 793 Mio USD (AWP-Konsens: 824 Mio)
             Adj. EBITDA Building Envelope 237 Mio USD (AWP-Kons: 226 Mio)
       2026: Bisherige Prognosen werden leicht angepasst
             Umsatz zwischen 12,5 u. 12,7 (alt 12,29-12,52) Mrd USD erwartet
             EBITDA adj. zwischen 3,1 u. 3,2 (alt 3,25-3,34) Mrd Dollar erw.
          vorbörsliche Indikation -5,1%

- Chugai und University of California kooperieren in der Wirkstoffforschung

- Mobimo H1: Mieterfolg 74,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 63,6 Mio)
             Neubewertung 97,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 52,5 Mio)
             EBIT vor NB 69,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 63,7 Mio)
             Leerstandsquote 4,3% (2025: 4,1%)
        2026: Weiter +3% Mietertrag, ~25 Mio Fr. Entwicklungsgewinn
              Neu Leerstand von rund 4% erwartet
              Gut gefüllte Pipeline - mehr 700 Mio Fr. für Stockwerkeigentum

- Avolta übernimmt Mehrheit an karibischer Duty Free Gruppe
- Cicor schliesst neuen Kreditvertrag über 425 Millionen Franken ab

NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS
-

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:

Ausland:
- CN: JAN-JUL EXPORTS +18.5% Y/Y; IMPORTS +26.7% Y/Y
      JAN-JUL TRADE SURPLUS +CNY4.75 TRLN
      JAN-JUL EXPORTS +14.0% Y/Y IN YUAN TERM
      JUL TRADE SURPLUS +$112.5 BLN VS MEDIAN +$109 BLN
      JUL IMPORTS +27.5% Y/Y VS MEDIAN +28.0% Y/Y
      JUL EXPORTS +23.9% Y/Y VS MEDIAN +23.4% Y/Y
- DE: IMPORTE JUNI 4,4% GG VORMONAT (PROGNOSE 2,0)
      EXPORTE JUNI 0,9% GG VORMONAT (PROGNOSE 0,5)
      HANDELSBILANZSALDO JUNI 15,4 MRD EURO (PROGNOSE 17,2)
      GESAMTPRODUKTION JUNI -0,1 % GG VORJAHR (PROGNOSE +0,1)
      GESAMTPRODUKTION JUNI +0,2% GG VORMONAT (PROGNOSE +0,2)

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- DocMorris: UBS meldet Anteil von 16,985%/2,507%
- Lastminute: Freesailors Cooperatief UA/Sealine Inv, LP mit Anteil von 45,746%
- Richemont: Blackrock meldet Anteil von 3,04%
- Siegfried: Swisscanto meldet Anteil von 4,985%

PRESSE FREITAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Freitag:
- Amrize: Conf. Call Q2 (14.30 Uhr)
- Mobimo: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr)

Samstag:
- Ems-Chemie: GV

Montag:
- Alcon: Ergebnis Q2 (Conf. Call 11.08.)
- Aryzta: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.30 Uhr)

Dienstag:
- Alcon: Conf. Call Q2 (14.00 Uhr)  
- Bell: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr)
- On Holding AG: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.00 Uhr MEZ)
- Tecan: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)

ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
Schweiz:
- SNB: Devisenreserven Juli (09.00 Uhr)
- Seco: Konsumentenstimmungsindex Juli (09.00 Uhr)
- UBS: WAK-S-Entscheid erwartet (Sitzung 13.00 Uhr, Dienstag)

Ausland:
- CN: Im- und Exporte 7/26
- FR: Leistungsbilanz 6/26 (08.45 Uhr)
      Handelsbilanz 6/26 (08.45 Uhr)
- US: Arbeitsmarktbericht 7/26 (14.30 Uhr)
      Konsumentenkredite 6/26 (21.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.08.

  SIX-Indexanpassungen per 21.9.
- SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom
- SLI: Keine Anpassungen
- SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz

  Übernahmeangebote etc.: 
- Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie 

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): 
- Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.)

  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Leclanché

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Landis+Gyr: Aktienrückkauf über 50 Mio Fr. (4. - 18. August)

EX-DIVIDENDE DATEN
-

DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9356 (Vorabend*: 0,9359)
- USD/CHF: 0,8119 (Vorabend*: 0,8122)
- EUR/USD: 1,1523 (Vorabend*: 1,1523)
*20.58 Uhr

INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              -0,23% auf 14'519 Punkte
- SMIM (Vortag):             +0,07% auf 3'193 Punkte
- SPI (Vortag):              -0,15% auf 20'446 Punkte
- DAX (Vortag):              +0,05% auf 26'140 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           +0,35% auf 8'700 Punkte

awp-robot/ra/ls

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’172.10 19.89 SKUBAU
Short 15’483.24 13.89 SQZB4U
Short 16’050.35 8.99 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’552.30 07.08.2026 17:30:00
Long 13’970.23 19.10 S7BGFU
Long 13’678.45 13.83 SCB0YU
Long 13’088.65 8.91 SVB5UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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