Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt deuten die vorbörslichen Indikationen am Montag auf einen freundlichen Wochenstart hin. Investoren steht eine abermals datenreiche Woche bevor, in der Unternehmenszahlen ebenso im Fokus stehen wie zahlreiche Wirtschaftsdaten. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,58% auf 14'430 Punkte - Dow Jones: +0,53% auf 52'485 Punkte (Freitag) - Nasdaq Comp: +1,00% auf 25'374 Punkte (Freitag) - Nikkei 225: -1,01% auf 63'709 Punkte - Rohöl Brent: -7,87% auf 83,03 USD - Rohöl WTI: -6,38% auf 79,27 USD - Gold: unverändert auf 4042,68 USD pro Unze - Bitcoin: 62'659 USD UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erhält erweiterte FDA-Zulassung für Pluvicto bei Prostatakrebs vorbörsliche Indikation +1,0% - Holcim: Vereinbart Verkauf des Geschäfts auf den Philippinen Verkauft zunächst 67,623% für 527 Mio USD an Huaxin Building Transaktion soll im H1 2027 abgeschlossen werden vorbörsliche Indikation +0,9% - Sandoz: einigt sich mit 43 US-Bundesstaaten in US-Generika-Kartellverfahren Vergleich beläuft sich auf über 450 Millionen USD Vergleich mit indirekten Wiederverkäufern für 28,5 Mio USD Vergleiche haben keinen Einfluss auf 2026er/Mittelfrist-Guidance vorbörsliche Indikation +2,7% - Zurich Schweiz soll bei Umsetzung der Finma-Auflagen gepfuscht haben (NZZaS) vorbörsliche Indikation +0,9% - Aevis steigert Hotelumsatz im ersten Halbjahr 2026 um 1,0% auf 104,9 Mio Fr. - Landis+Gyr startet Aktienrückkauf von bis zu 50 Mio Franken per 4. August - Wisekey: Übernahmekommission bestätigt Gültigkeit der Opting-out-Klausel NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz - BFS: Jahresteuerung Juli +0,4% (Vormonat +0,5%, CPI) CPI Juli -0,1% auf 101,1 Pkte (AWP-Umfrage -0,2 bis +0,1%) Ausland - DE: EINZELHANDELSUMSATZ REAL JUNI -1,1% GG VORMONAT (PROGNOSE -0,3) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: Fundpartner Solutions meldet Anteil von 3,929% - Mindmaze: Frédéric de Raemy/Jonathan Brown melden Anteil von 22,721%/4,388% - Sunrise: Blackrock meldet Anteil von 3,054% PRESSE MONTAG - Zurich Schweiz soll bei Umsetzung der Finma-Auflagen gepfuscht haben (NZZaS) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Dienstag: - AMS Osram: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.45/MK 11.00 Uhr) Mittwoch: - Sandoz: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr) - R&S: Trading Update H1 ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Beschäftigungsindikator Q3 (09.00 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juli (09.30 Uhr) - BFS: Logiernächte Juni (Dienstag) - KOF Konjunkturumfragen (Mittwoch) Ausland: - DE: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröff., 09.55 Uhr) - FR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröff., 09.50 Uhr) - US: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröff., 15.45 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (16.00 Uhr) Bauinvestitionen 6/26 (16.00 Uhr) - ZO: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröff., 10.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08. SIX-Indexanpassungen per 21.9. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz Übernahmeangebote etc.: - Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): - Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Landis+Gyr: Aktienrückkauf über 50 Mio Fr. (4. - 18. August) EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9323 (Freitagabend*: 0,9320) - USD/CHF: 0,8089 (Freitagabend*: 0,8081) - EUR/USD: 1,1526 (Freitagabend*: 1,1533) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Freitag): -0,32% auf 14'346 Punkte - SMIM (Freitag): -0,86% auf 3'119 Punkte - SPI (Freitag): -0,42% auf 20'161 Punkte - DAX (Freitag): +0,07% auf 25'629 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,28% auf 8'510 Punkte

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