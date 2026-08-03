Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’346 -0.3%  SPI 20’161 -0.4%  Dow 52’485 0.5%  DAX 25’629 0.1%  Euro 0.9325 0.2%  EStoxx50 6’358 0.2%  Gold 4’043 - Bitcoin 50’690 -1.0%  Dollar 0.8090 0.2%  Öl 83.1 -7.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Lucid vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
AstraZeneca-Aktie: Pharmariese prüfte wohl Übernahme von Bristol Myers Squibb
Ausblick: AMD präsentiert Quartalsergebnisse
Nordex-Aktie: Rumänischer Windpark rüstet mit deutschen Turbinen auf
Ausblick: Pinterest mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suche...
03.08.2026 08:48:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG
Am Schweizer Aktienmarkt deuten die vorbörslichen Indikationen am Montag auf 
einen freundlichen Wochenstart hin. Investoren steht eine abermals datenreiche 
Woche bevor, in der Unternehmenszahlen ebenso im Fokus stehen wie zahlreiche 
Wirtschaftsdaten.

VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: +0,58% auf 14'430 Punkte
- Dow Jones:              +0,53% auf 52'485 Punkte (Freitag)
- Nasdaq Comp:            +1,00% auf 25'374 Punkte (Freitag)
- Nikkei 225:             -1,01% auf 63'709 Punkte

- Rohöl Brent:            -7,87% auf 83,03 USD
- Rohöl WTI:              -6,38% auf 79,27 USD
- Gold:                   unverändert auf 4042,68 USD pro Unze
- Bitcoin:                62'659 USD

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Novartis erhält erweiterte FDA-Zulassung für Pluvicto bei Prostatakrebs
          vorbörsliche Indikation +1,0%

- Holcim: Vereinbart Verkauf des Geschäfts auf den Philippinen
          Verkauft zunächst  67,623% für 527 Mio USD an Huaxin Building
          Transaktion soll im H1 2027 abgeschlossen werden
          vorbörsliche Indikation +0,9%

- Sandoz: einigt sich mit 43 US-Bundesstaaten in US-Generika-Kartellverfahren
          Vergleich beläuft sich auf über 450 Millionen USD
          Vergleich mit indirekten Wiederverkäufern für 28,5 Mio USD
          Vergleiche haben keinen Einfluss auf 2026er/Mittelfrist-Guidance
          vorbörsliche Indikation +2,7%

- Zurich Schweiz soll bei Umsetzung der Finma-Auflagen gepfuscht haben (NZZaS)
  vorbörsliche Indikation +0,9%

- Aevis steigert Hotelumsatz im ersten Halbjahr 2026 um 1,0% auf 104,9 Mio Fr.

- Landis+Gyr startet Aktienrückkauf von bis zu 50 Mio Franken per 4. August 

- Wisekey: Übernahmekommission bestätigt Gültigkeit der Opting-out-Klausel

NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS
-

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz
- BFS: Jahresteuerung Juli +0,4% (Vormonat +0,5%, CPI) 
       CPI Juli -0,1% auf 101,1 Pkte (AWP-Umfrage -0,2 bis +0,1%) 

Ausland
- DE: EINZELHANDELSUMSATZ REAL JUNI -1,1% GG VORMONAT (PROGNOSE -0,3)

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Ascom: Fundpartner Solutions meldet Anteil von 3,929%
- Mindmaze: Frédéric de Raemy/Jonathan Brown melden Anteil von 22,721%/4,388%
- Sunrise: Blackrock meldet Anteil von 3,054%

PRESSE MONTAG
- Zurich Schweiz soll bei Umsetzung der Finma-Auflagen gepfuscht haben (NZZaS)

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Montag:
- 

Dienstag:
- AMS Osram: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.45/MK 11.00 Uhr)

Mittwoch:
- Sandoz: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr)
- R&S: Trading Update H1

ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
Schweiz:
- KOF Beschäftigungsindikator Q3 (09.00 Uhr)
- Einkaufsmanager-Index (PMI) Juli (09.30 Uhr)
- BFS: Logiernächte Juni (Dienstag)
- KOF Konjunkturumfragen (Mittwoch)

Ausland:
- DE: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröff., 09.55 Uhr)
- FR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröff., 09.50 Uhr)
- US: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröff., 15.45 Uhr)
      ISM Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (16.00 Uhr)
      Bauinvestitionen 6/26 (16.00 Uhr)
- ZO: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröff., 10.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.08.

  SIX-Indexanpassungen per 21.9.
- SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom
- SLI: Keine Anpassungen
- SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz

  Übernahmeangebote etc.: 
- Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie 

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): 
- Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.)

  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Leclanché

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Landis+Gyr: Aktienrückkauf über 50 Mio Fr. (4. - 18. August)

EX-DIVIDENDE DATEN
-

DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9323 (Freitagabend*: 0,9320)
- USD/CHF: 0,8089 (Freitagabend*: 0,8081)
- EUR/USD: 1,1526 (Freitagabend*: 1,1533)
*21.00 Uhr

INDIZES VORTAG
- SMI (Freitag):              -0,32% auf 14'346 Punkte
- SMIM (Freitag):             -0,86% auf 3'119 Punkte
- SPI (Freitag):              -0,42% auf 20'161 Punkte
- DAX (Freitag):              +0,07% auf 25'629 Punkte
- CAC 40 (Freitag):           +0,28% auf 8'510 Punkte

awp-robot/cg/uh

In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Inside Trading & Investment

06:10 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Versöhnlicher Monatsabschluss
02.08.26 Logo WHS 3 Profi-Trader zeigen: So entsteht ein erfolgreicher Trade
30.07.26 Julius Bär: 13.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf ABB Ltd, Adecco Group AG, Nestle SA, Swatch Group AG
30.07.26 Marktüberblick: Rheinmetall nach Zahlen gefragt – Können die Bullen dem DAX neue Impulse liefern?
29.07.26 KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
28.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, UBS
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
21.07.26 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 2: Chip-Rally, Gold-Korrektur und ein Krypto-Winter
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’918.72 19.72 S3PBUU
Short 15’230.35 13.71 S3CBQU
Short 15’778.53 9.00 SCRBEU
SMI-Kurs: 14’346.14 31.07.2026 17:30:53
Long 13’715.99 19.19 SYB31U
Long 13’408.00 13.71 SNB4VU
Long 12’850.13 8.94 SJYBLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Rohstoffe im Juli 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Elon Musk warnt: Amerika steuert auf Staatsbankrott zu - KI als letzte Hoffnung
Oracle-Aktie nach 52-Wochen-Tief: Warum eine Verdopplung bis 2028 realistisch sein könnte
Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht letztendlich Zuschläge
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Vor Senatsabstimmung: Goldman-Sachs-Chef Solomon spricht sich für Clarity Act aus
KW 31: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
AUTO1 übertrifft mit Quartalszahlen die Markterwartungen - AUTO1-Aktie dennoch deutlich tiefer
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Juli 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat

Top-Rankings

Juli 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Juli 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die E ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Juli 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Juli 2026 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen Leit ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Juli 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.