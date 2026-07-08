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08.07.2026 08:51:36
Morning Briefing - Markt Schweiz
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch im vorbörslichen Handel etwas schwächer. Die Vorgaben aus den USA für den neuen Börsentag präsentieren sich verhalten. Der Leitindex Dow Jones hat am Montagabend nach einem neuen Rekordhoch im frühen Handel leicht schwächer geschlossen. Deutlicher waren die Abgaben beim technologielastigen Nasdaq-Index. Gedämpft wird die Stimmung zum Start in den neuen Tag von den wieder steigenden Spannungen im Nahen Osten. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,07% auf 14'350 Punkte - Dow Jones: -0,25% auf 52'925 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -1,16% auf 25'819 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -1,59% auf 67'172 Punkte - Rohöl Brent: +3,28% auf 76,59 USD - Rohöl WTI: +3,28% auf 72,75 USD - Gold: +0,47% auf 4126,59 USD pro Unze - Bitcoin: 62'523 USD (-1,19% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel eröffnet mit Mondadori Logistikzentrum in Italien - Infracore bestätigt IPO-Volumen - Börsendebüt am Donnerstag Free Float beträgt zunächst 27,5% Aevis hält nach Infracore-IPO noch 22,6% an Firma - Addex: Neue Studie belegt therapeutisches Potenzial von Mgu7-Modulation - BVZ ernennt Christian Hauser zum neuen Finanzchef - DKSH baut Healthcare-Geschäft in Singapur und Malaysia aus - Landis+Gyr liefert Netztechnologie an Benton REA in den USA - SF Urban verkauft zwei Liegenschaften und bestätigt Ausblick - Warteck ernennt Mireille Lehmann zur Chief Development Officers NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 12,263%/6,123% - Plazza: Felix Schmidheiny meldet Anteil von 18,479% - R&S: Jupiter Topco meldet Anteil von 5,717%; Janus Henderson Group plc <3% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch - Keine Termine Donnerstag: - Barry Callebaut: Umsatz Q3 (Conf. Call 9.00 Uhr) - BCJ: Ergebnis H1 Freitag: - Ems-Chemie: Ergebnis H1 (MK 9 Uhr) ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.00 Uhr) Ausland: - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) Grosshandelslagerbestände (16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) Fed-Sitzungsprotokoll 16./17.6.26 (20.00 Uhr) Konsumentenkredite (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.07.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Infracore (am 09.07.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN Heute: - PEH (1,00 Fr.) DEVISEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 0,9225 (+0,03% seit Vorabend) - USD/CHF: 0,8080 (+0,04% seit Vorabend) INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,41% auf 14'360 Punkte - SLI (Vortag): -0,03% auf 2'301 Punkte - SPI (Vortag): +0,18% auf 20'203 Punkte - DAX (Vortag): -1,37% auf 25'465 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,51% auf 8'436 Punkte
awp-robot/rw/mk
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