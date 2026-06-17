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16.06.2026
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17.06.2026 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch mit kaum veränderten Kursen erwartet. Von den Vorgaben kommt dabei keine Unterstützung. Denn nach den fulminanten Gewinnen der Vorwochen nahmen Anleger insbesondere an der Tech-Börse Nasdaq Gewinne mit. Dafür fiel der Ölpreis für die Sorte Brent erstmals seit Anfang März unter 80 US-Dollar. Am Abend steht die erste Zinssitzung der US-Notenbank unter ihrem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh im Fokus. 

- SMI vorbörslich: -0,08% auf 13'750,00 Punkte (08.02 Uhr)
- Dow Jones (Dienstag): +0,64% auf 52'000 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): -1,15% auf 26'376 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): +0,88% auf 70'014 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Lindt & Sprüngli bezieht Kakao nur noch mit Nachhaltigkeitslabel
- Sandoz eröffnet neues Biosimilar-Entwicklungszentrum in Ljubljana

- Straumann 2026: Core EBIT-Margenanstieg von 140 bis 170 Basispunkten erwartet
                  Hohes einstelliges organisches Umsatzwachstum bestätigt
             hebt Profitabilitäts-Guidance für 2026 an
             vorbörsliche Indikation +6,4%
             
- Lastminute kündigt KI-getriebene Umstrukturierung zur Effizienzsteigerung an
              streicht ca. 25% der Stellen und erw. 16 Mio EUR Einsparungen p.a.

- Also beschleunigt KI-Programm
- Kuros stellt weitere MagnetOs-Strategie am Kapitalmarkttag vor

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- SIX: Marion Leslie übernimmt interimistisch Leitung Securities Services

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: -

- Ausland:
- GB: Verbraucherpreise Mai +2,8% gg VJ (Prognose +3,0) 
      Verbraucherpreise Mai +0,2 % VM (Prognose +0,4) 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Centiel: LLB Swiss Investment meldet Anteil von <3%
- Mindmaze: Bieri-Eugster meldet Anteil von 8,001%; Mindmaze 7,233%
- Phoenix Mecano meldet Eigenanteil von <3%; Fundpartner Solutions 3,047%

PRESSE MITTWOCH
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Mittwoch:
- Kuros: Capital Markets Day (09.00-13.00 Uhr), Zürich
- EPH: GV

  Donnerstag
- MCH: MK zu neuer Partnerschaft im Schmuck-/Uhrenbereich, Basel

  Freitag:
- Peach Property: GV

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- KOF Konjunkturprognose Sommer (9.00 Uhr)

- SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung; inkl. MK (Donnerstag)
- BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Mai (Donnerstag)
- Seco: Konjunkturprognosen Sommer (Donnerstag)
- BFS: Baupreisindex im April (Donnerstag)

  Ausland:
- EU: Verbraucherpreise Mai 2026; endgültig (11.00 Uhr)
- US: Einzelhandelsumsatz Mai 2026 (14.30 Uhr)
      Lagerbestände April 2026 (16.00 Uhr)
      Schwebende Hausverkäufe Mai 2026 (16.00 Uhr)
      EIA-Ölbericht; Woche (16.30 Uhr)
      Fed-Zinsentscheid (20.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- Infracore (genaues Datum noch offen)
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Leclanché

EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
- HBM (9,00 Fr.)

per 19.06:
- Sonova (4,70 Fr.)

DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9192
- USD/CHF: 0,7915
- Swiss Bond Index: +5 BP auf 138,64 (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz 0,393% (Dienstag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Dienstag): +0,32% auf 13'762 Punkte
- SLI (Dienstag): +0,22% auf 2'203 Punkte
- SPI (Dienstag): +0,18% auf 19'409 Punkte
- Dax (Dienstag): +0,07% auf 24'910 Punkte
- CAC 40 (Dienstag): +1,15% auf 8'447 Punkte

awp-robot/sw/

In eigener Sache

Trading Signals: Siemens Energy: Werbetour mit Wirkung

Der Energietechnikkonzern ist auf einer Roadshow unterwegs. Offenbar mit Erfolg: Nach einer stärkeren Korrektur scheint die Aktie von Siemens Energy nach oben zu drehen.

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Short 14’592.99 14.00 S7ZBRU
Short 15’148.39 8.91 SK3BLU
SMI-Kurs: 13’761.53 16.06.2026 17:31:25
Long 13’191.95 19.88 SCB29U
Long 12’877.76 13.72 S95BFU
Long 12’333.66 8.91 S9AB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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