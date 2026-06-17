Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch mit kaum veränderten Kursen erwartet. Von den Vorgaben kommt dabei keine Unterstützung. Denn nach den fulminanten Gewinnen der Vorwochen nahmen Anleger insbesondere an der Tech-Börse Nasdaq Gewinne mit. Dafür fiel der Ölpreis für die Sorte Brent erstmals seit Anfang März unter 80 US-Dollar. Am Abend steht die erste Zinssitzung der US-Notenbank unter ihrem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh im Fokus.

- SMI vorbörslich: -0,08% auf 13'750,00 Punkte (08.02 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,64% auf 52'000 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,15% auf 26'376 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,88% auf 70'014 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lindt & Sprüngli bezieht Kakao nur noch mit Nachhaltigkeitslabel - Sandoz eröffnet neues Biosimilar-Entwicklungszentrum in Ljubljana - Straumann 2026: Core EBIT-Margenanstieg von 140 bis 170 Basispunkten erwartet Hohes einstelliges organisches Umsatzwachstum bestätigt hebt Profitabilitäts-Guidance für 2026 an vorbörsliche Indikation +6,4% - Lastminute kündigt KI-getriebene Umstrukturierung zur Effizienzsteigerung an streicht ca. 25% der Stellen und erw. 16 Mio EUR Einsparungen p.a. - Also beschleunigt KI-Programm - Kuros stellt weitere MagnetOs-Strategie am Kapitalmarkttag vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SIX: Marion Leslie übernimmt interimistisch Leitung Securities Services PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - - Ausland: - GB: Verbraucherpreise Mai +2,8% gg VJ (Prognose +3,0) Verbraucherpreise Mai +0,2 % VM (Prognose +0,4) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Centiel: LLB Swiss Investment meldet Anteil von <3% - Mindmaze: Bieri-Eugster meldet Anteil von 8,001%; Mindmaze 7,233% - Phoenix Mecano meldet Eigenanteil von <3%; Fundpartner Solutions 3,047% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Kuros: Capital Markets Day (09.00-13.00 Uhr), Zürich - EPH: GV Donnerstag - MCH: MK zu neuer Partnerschaft im Schmuck-/Uhrenbereich, Basel Freitag: - Peach Property: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturprognose Sommer (9.00 Uhr) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung; inkl. MK (Donnerstag) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Mai (Donnerstag) - Seco: Konjunkturprognosen Sommer (Donnerstag) - BFS: Baupreisindex im April (Donnerstag) Ausland: - EU: Verbraucherpreise Mai 2026; endgültig (11.00 Uhr) - US: Einzelhandelsumsatz Mai 2026 (14.30 Uhr) Lagerbestände April 2026 (16.00 Uhr) Schwebende Hausverkäufe Mai 2026 (16.00 Uhr) EIA-Ölbericht; Woche (16.30 Uhr) Fed-Zinsentscheid (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Infracore (genaues Datum noch offen) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - HBM (9,00 Fr.) per 19.06: - Sonova (4,70 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9192 - USD/CHF: 0,7915 - Swiss Bond Index: +5 BP auf 138,64 (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,393% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,32% auf 13'762 Punkte - SLI (Dienstag): +0,22% auf 2'203 Punkte - SPI (Dienstag): +0,18% auf 19'409 Punkte - Dax (Dienstag): +0,07% auf 24'910 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,15% auf 8'447 Punkte

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