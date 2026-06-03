Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG:

- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch vorsichtig in den Handel starten. Die Unsicherheit bleibt hoch angesichts widersprüchlicher Aussagen im Iran-Krieg. Auch schlägt Trump offenbar das nächste Kapitel im Zoll-Streit auf und hat neue Strafzölle gegen rund 60 Handelspartner ins Spiel gebracht, darunter auch die Schweiz. Das geopolitische Hin und Her zeigt sich auch in den gemischten Vorgaben aus Übersee. Im Tagesverlauf rücken einige Konjunkturdaten in den Blick, darunter am Nachmittag der ADP-Jobbericht.

- SMI vorbörslich: -0,12% auf 13'290,00 Punkte (08.14 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,45% auf 51'308 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,03% auf 27'094 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +2,98% auf 68'724 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit: beendet Aktienrückkauf-Programm 2024-2026 und startet neues Neues Programm hat Umfang von maximal 300 Mio Franken vorbörsliche Indikation +0,7% - Für Nestlé wird Tierfutter immer wichtiger - APG vermarktet weiterhin sämtliche Werbeflächen am Flughafen Zürich - Avolta platziert 400 Mio EUR Senior Notes - Mindmaze Therapeutics schlägt CEO Zach Henderson zur Wahl in VR vor schlägt Brad Hollinger zur Wahl in VR vor - Züblin: VR Wesnitzer, Gross und Schärli stellen sich nicht mehr zur Wahl schlägt neu Frédéric Königsegg und Marc Zollinger für den VR vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Ameropa verkauft rumänische Düngemitteltochter Azomures an Romgaz PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: LLB Swiss Investment meldet Anteil von 3,046% - Avolta: Compagnie Financière Rupert meldet Anteil von <3% - Bell: J Safra Sarasin Investmentfonds meldet Anteil von <3% - Mindmaze: Tej Tadi meldet Anteil von 24,843%; James T. Olsen <3% - Mobilezone: Haubrich meldet Anteil von <3%; Pierre Droigk 5,18% - R&S: Swisscanto meldet Anteil von 5,084% - SIG: Deutsche Bank Aktiengesellschaft meldet Anteil von 3,015% - Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,08% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Burckhardt: Ergebnis 2025/26 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Medartis: Investor & Media Event Freitag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai (Donnerstag) - Seco: Arbeitsmarktdaten Mai (Donnerstag) - SNB: Devisenreserven Mai (Freitag) Ausland: - DE: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung 09.55 Uhr) - GB: GBR Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentl. 10.30 Uhr) - ZO: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung 10.00 Uhr) Erzeugerpreise 4/26 (11.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigungsänderung 5/26 (14.15 Uhr) Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (15.45 Uhr) Auftragseingang Industrie 4/26 (16.00 Uhr) ISM-Dienstleistungsindex 5/26 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 4/26 (2. Veröffentlichung; 16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9167 - USD/CHF: 0,7891 - Swiss Bond Index: +32 BP auf 138,39 Pkte (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,412% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,00% auf 13'306 Punkte - SLI (Dienstag): +0,19% auf 2'135 Punkte - SPI (Dienstag): +0,09% auf 18'853 Punkte - Dax (Dienstag): +0,48% auf 25'124 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,31% auf 8'209 Punkte

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