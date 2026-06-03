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02.06.2026
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03.06.2026 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG:

- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch vorsichtig in den Handel starten. Die Unsicherheit bleibt hoch angesichts widersprüchlicher Aussagen im Iran-Krieg. Auch schlägt Trump offenbar das nächste Kapitel im Zoll-Streit auf und hat neue Strafzölle gegen rund 60 Handelspartner ins Spiel gebracht, darunter auch die Schweiz. Das geopolitische Hin und Her zeigt sich auch in den gemischten Vorgaben aus Übersee. Im Tagesverlauf rücken einige Konjunkturdaten in den Blick, darunter am Nachmittag der ADP-Jobbericht. 

- SMI vorbörslich: -0,12% auf 13'290,00 Punkte (08.14 Uhr)
- Dow Jones (Dienstag): +0,45% auf 51'308 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): +0,03% auf 27'094 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): +2,98% auf 68'724 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Geberit: beendet Aktienrückkauf-Programm 2024-2026 und startet neues
           Neues Programm hat Umfang von maximal 300 Mio Franken
           vorbörsliche Indikation +0,7%

- Für Nestlé wird Tierfutter immer wichtiger 

- APG vermarktet weiterhin sämtliche Werbeflächen am Flughafen Zürich 
- Avolta platziert 400 Mio EUR Senior Notes
         
- Mindmaze Therapeutics schlägt CEO Zach Henderson zur Wahl in VR vor
                        schlägt Brad Hollinger zur Wahl in VR vor
            
- Züblin: VR Wesnitzer, Gross und Schärli stellen sich nicht mehr zur Wahl
          schlägt neu Frédéric Königsegg und Marc Zollinger für den VR vor
          
NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- Ameropa verkauft rumänische Düngemitteltochter Azomures an Romgaz 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:
- 

Ausland:
- 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Aryzta: LLB Swiss Investment meldet Anteil von 3,046%
- Avolta: Compagnie Financière Rupert meldet Anteil von <3%
- Bell: J Safra Sarasin Investmentfonds meldet Anteil von <3%
- Mindmaze: Tej Tadi meldet Anteil von 24,843%; James T. Olsen <3%
- Mobilezone: Haubrich meldet Anteil von <3%; Pierre Droigk 5,18%
- R&S: Swisscanto meldet Anteil von 5,084%
- SIG: Deutsche Bank Aktiengesellschaft meldet Anteil von 3,015%
- Swissquote: Blackrock meldet Anteil von 3,08%

PRESSE MITTWOCH
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Mittwoch:
- Keine Termine

  Donnerstag:
- Burckhardt: Ergebnis 2025/26 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Medartis: Investor & Media Event

  Freitag:
- Keine Termine

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai (Donnerstag)
- Seco: Arbeitsmarktdaten Mai (Donnerstag)
- SNB: Devisenreserven Mai (Freitag)

  Ausland:
- DE: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung 09.55 Uhr)
- GB: GBR Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentl. 10.30 Uhr)

- ZO: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung 10.00 Uhr)
      Erzeugerpreise 4/26 (11.00 Uhr)

- US: ADP Beschäftigungsänderung 5/26 (14.15 Uhr)
      Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (15.45 Uhr)
      Auftragseingang Industrie 4/26 (16.00 Uhr)
      ISM-Dienstleistungsindex 5/26 (16.00 Uhr)
      Auftragseingang langlebige Güter 4/26 (2. Veröffentlichung; 16.00 Uhr)
      EIA-Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr)
      Fed Beige Book (20.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026

  Dekotierungen: 
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Leclanché

EX-DIVIDENDE DATEN:

-

DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9167
- USD/CHF: 0,7891
- Swiss Bond Index: +32 BP auf 138,39 Pkte (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz 0,412% (Dienstag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Dienstag): +0,00% auf 13'306 Punkte
- SLI (Dienstag): +0,19% auf 2'135 Punkte
- SPI (Dienstag): +0,09% auf 18'853 Punkte
- Dax (Dienstag): +0,48% auf 25'124 Punkte
- CAC 40 (Dienstag): +0,31% auf 8'209 Punkte

awp-robot/sw/

In eigener Sache

Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

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Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In diesem Interview sprechen wir mit Tim Schäfer direkt aus New York über die sogenannten „Magnificent 7“ – also die grossen Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, Amazon, Tesla oder NVIDIA. Nach dem riesigen KI-Hype der letzten Jahre stellt sich die Frage: Sind die Aktien noch attraktiv oder bereits zu teuer?

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’827.70 19.57 SV5BGU
Short 14’118.87 13.72 S29BTU
Short 14’639.60 8.90 S5ZB6U
SMI-Kurs: 13’305.72 02.06.2026 17:30:47
Long 12’744.97 19.86 BSUR4U
Long 12’459.17 13.93 S69BJU
Long 11’909.93 8.90 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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