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20.05.2026 08:45:36
Morning Briefing - Markt Schweiz
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt könnte am Mittwoch gemäss vorböslicher Indikation mit Verlusten in den Handel starten. Die Vorgaben aus den USA und Asien fallen durch das Band negativ aus.
- SMI vorbörslich: -0,60% auf 13'285,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,65% auf 49'364 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,84% auf 25'871 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,53% auf 59'624 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Logitech 2025/26: Dividende von 1,36 Fr. (VJ: 1,26 Fr.) vorgeschlagen - Nestlé: Französische Behörden durchsuchen Nestlé-Waters-Standorte Frankreich kritisiert Fehler in Säuglingsmilch-Krise - AMS Osram: Emission an Schuldverschreibungen auf 1 Mrd EUR aufgestockt Neue Papiere tragen Coupon von 7,25 Prozent Jährliche Zinszahlungen sinken um 40 Mio EUR - EFG 4 Mte: Reingewinn "über 130 Mio Fr." (VJ "rund 130 Mio") Nettoneugeld 3,7 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,7 Mrd) AuM 190,2 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 192 Mrd) Bruttomarge 93 Basispunkte (AWP-Konsens: 94 BP) Cost/Income-Ratio "etwa 70%" (AWP-Konsens: 71,1%) 25 neue Kundenberater angestellt, weitere 26 unter Vertrag CEO: Konsolidierung in Branche geht weiter - wir wollen Teil davon sein CFO: Kommissionsmarge gestiegen dank starker Kundenaktivität Letzter Streitfall um Lebensversicherungsportfolio abgeschlossen Anzeichen von Verschiebung einiger Kundenvermögen wegen Nahost-Krise Profitierten von Nahost-Krise über hohe Kundenaktivität Urteil in Londoner Prozess in H2 2026 erwartet - keine neuen Infos vorbörsliche Indikation +0,4% - Ypsomed 2025/26: Umsatz 731,0 Mio Fr. (VJ 748,9 Mio) Dividende 4,40 Fr. (AWP-Konsens: 3,58 Fr.) Umsatz Delivery Systems 601,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 594 Mio) Reinergebnis 221,93 Mio Fr. (AWP-Konsens: 207 Mio) EBIT Delivery Systems 195,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 191 Mio) EBIT-Marge Delivery Systems 32,5% (AWP-Konsens: 32,3%) Umsatz Diabetes Care 75,2 Mio Fr. 2026/27: Umsatzwachstum von 12-15% erwartet Erwarten EBIT von 210-230 Mio Fr. Delivery mit Umsatzwachstum 12-15% und EBIT 210-230 Mio. Fr. 2029/30: Gesamtumsatz 0,9-1,1 Mrd. Fr. und EBIT 280-340 Mio. Fr. bestätigt mittelfristige Ambitionen Nettoschulden z. EBITDA (fortgeführte Geschäfte) bei 0,8x (VJ: 1,4x) vorbörsliche Indikation +1,5% - Allreal: Ca. 15 Mio Fr. zus. Mieterträge aus Projekten in komm. 5 Jahren - Wisekey startet Plattform für KI-Robotik mit Post-Quantum-Sicherheit NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Baloise-Immobilienfonds Swiss Property steigert Mieterträge im Halbjahr 25/26 - Axpo: Revision von Block 1 des Atomkraftwerks Beznau fristgericht beendet PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - - Ausland: - DE: Erzeugerpreise April 1,7% gg Vorjahr (Prognose 1,5) Erzeugerpreise April 1,2% gg Vormonat (Prognose 2,0) - GB: Verbraucherpreise April 2,8% gg VJ (Prognose 3,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,768% - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 4,802% - Bossard: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,999% - DocMorris: Norges Bank meldet Anteil von 3,074% - Dormakaba: Swisscanto meldet Anteil von 3,017% - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 4,989% - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3% - SoftwareONE: Blackrock meldet Anteil von <3% - Sunrise: Blackrock meldet Anteil von <3% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch - Ypsomed: BMK zu Ergebnis 2025/26 (13.00 Uhr, Zürich/online) - Aevis: Capital Markets Day (ab 11.00 Uhr), Genolier - Allreal: CMD/Property Tour, Zürich - GV: EvoNext, Orell Füssli, Partners Group, Warteck Invest Donnerstag: - Swiss Life: Trading Update Q1 (Conf. Call 9.00 Uhr) Freitag: - Julius Bär: Interim Statement 4 Monate - Richemont: Ergebnis 2025/26 (Webcast 09.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Industrieproduktion Q1 (Donnerstag) Ausland: - EU: Verbraucherpreise 4/26; endgültig (11.00 Uhr) - US: EIA-Ölbericht (16.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 29.4.26 (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.6.2026 Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - DSM-Firmenich: Doppelkotierung an SIX (ab 21.5.) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 1:10 (ab 28.5.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Villars (9,00 Fr.) per 22.05: - Partners Group (46,00 Fr.) - Orell Füssli (5,80 Fr.) - Warteck Invest (72,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9163 - USD/CHF: 0,7897 - Swiss Bond Index: -34 BP auf 136,73 Pkte (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,591% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,94% auf 13'365 Punkte - SLI (Dienstag): +0,75% auf 2'123 Punkte - SPI (Dienstag): +0,81% auf 18'867 Punkte - Dax (Dienstag): +0,38% auf 24'401 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,37% auf 7'982 Punkte
awp-robot/sw/
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Börse aktuell - Live TickerSMI schwächer erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Asiens Börsen mit Verlusten
Der heimische und der deutsche Leitindex dürften am Mittwoch leichter starten. Die Börsen in Asien geben zur Wochenmitte nach.