Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Die Schweizer Börse dürfte am Dienstag klar tiefer in den Handel starten. Mangelnde Fortschritte in den Gesprächen rund um eine Beendigung des Iran-Kriegs liessen die Anleger vorsichtig agieren, heisst es am Markt.

- SMI vorbörslich: -0,58% auf 13'025,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,19% auf 49'704 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,10% auf 26'274 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,59% auf 62'784 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält Zulassung für neuen Alzheimer-Bluttest - Swisscom: Ital. Wettbewerbsbehörde untersucht Kooperation von Fastweb mit TIM - Aevis: Infracore Q1.Reingewinn 11,8 Mio Fr. (VJ 10,7 Mio) Erwartet 2026 EBITDA von 64 bis 68 Mio Fr. Erwartet 2026 Mieteinnahmen von 71 bis 74 Mio Fr. - EFG: SBVg wählt Giorgio Pradelli zum neuen Präsidenten Pradelli bleibt aber CEO - gibt andere Verbandsmandate ab - PSP Q1: Liegenschaftsertrag 87,49 Mio Fr. (AWP-Konsens: 87,7 Mio) Leerstandsquote 3,9% (AWP-Konsens: 3,5%) Ergebnis vor NB 54,19 Mio Fr. (AWP-Konsens: 56,9 Mio) EBITDA vor NB 74,38 Mio Fr. (AWP-Konsens: 75,5 Mio) Reinergebnis 64,78 Mio Fr. (AWP-Konsens: 59,8 Mio) 2026: Bisherige Prognosen bestätigt Leerstandsquote weiter bei 3,5% angepeilt Weiter EBITDA vor NB von 310 Mio CHF erwartet Exklusive Verhandlungen mit einem inst. Investor für 'Richtipark' - SoftwareOne Q1: Umsatz 387,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 378,5 Mio) EBITDA adj. 79,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 78,1 Mio) EBITDA-Marge adj. 20,5% (AWP-Konsens: 20,8%) 2026: Bereinigte EBITDA-Marge weiterhin über 23% prognostiziert vorbörsliche Indikation +2,6% - Tecan: Umsatz im Q1 in LW +3,4%; Auftragseingang +6,7% in LW "Rewired"-Programm verläuft planmässig 2026: Ausblick bestätigt Umsatzsteigerung im niedrigen einstelligen Prozentbereich erw. Bereinigte EBITDA-Marge von 15,5 bis 16,5% erw. Mittelfristziele bestätigt 2028: Wollen weiter Umsatz von 1 Milliarde Fr. erreichen Wollen weiter bereinigte EBITDA-Marge von 20% erreichen - Forbo richtet Geschäftsbereich Movement Systems organisatorisch neu aus - MindMaze und Vibra Healthcare unterzeichnen endgültige Vertriebspartnerschaft - PEH 2025/26: Nettoergebnis -14,0 Mio Euro (VJ 9,7 Mio) - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Silchester International Investors LLP meldet Anteil von 15,267% - Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3% - Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,054% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag - PSP Swiss Property: Conf. Call zu Q1-Ergebnis (09.00 Uhr) - SoftwareONE: Conf. Call zu Q1-Trading Update (09.00 Uhr) - Roche: Diagnostics Day 2026 (ab 14 Uhr in London) - Molecular Partners: Statement Q1 (nach US-Bösenschluss) - GV: Swatch (u.a. mit Aktionärsanträgen), DocMorris (u.a. Aktionärsanträge), BCJ, BEKB, BKB, Burkhalter, Castle Private, GAM Mittwoch: - Zurich: Q1-Update (Conf. Call 13.00 Uhr) - Adecco: Ergebnis Q1 (Conf. Call 9.30 Uhr) - HBM: Ergebnis 2025/26 - Sunrise: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Züblin: Ergebnis 2025/26 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2026 (nachbörslich) - GV: Holcim, Temenos, Valiant, Villars Donnerstag: - Auffahrt: Börse geschlossen - Eingeschränkter AWP-Dienst Freitag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex April (08.30 Uhr) Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 5/26 (11.00 Uhr) - US: Verbraucherpreise 4/26 (14.30 Uhr) Realeinkommen 4/26 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (per 18.5; letzter Handelstag 15.5.) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - DSM-Firmenich: Doppelkotierung an SIX (ab 21.5.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Amrize (0,11 USD) - Lonza (5,00 Fr.) - ZGKB (230,00 Fr.) per 13.05: - Jungfraubahn (8,50 Fr.) - Vaudoise (27,00 Fr.) per 15.05: - BCJ (2,05 Fr.) - BEKB (10,80 Fr.) - Burkhalter (5,20 Fr.) - Swatch N/I (0,90 Fr./4,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.06 Uhr) - EUR/CHF: 0,9164 - USD/CHF: 0,7792 - Swiss Bond Index: -18 BP auf 138,50 Pkte (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,416% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,01% auf 13'101 Punkte - SLI (Montag): -0,18% auf 2'097 Punkte - SPI (Montag): +0,00% auf 18'575 Punkte - Dax (Montag): +0,05% auf 24'350 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,78% auf 8'056 Punkte

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