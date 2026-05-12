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12.05.2026 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Die Schweizer Börse dürfte am Dienstag klar tiefer in den Handel starten. Mangelnde Fortschritte in den Gesprächen rund um eine Beendigung des Iran-Kriegs liessen die Anleger vorsichtig agieren, heisst es am Markt. 

- SMI vorbörslich: -0,58% auf 13'025,00 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Montag): +0,19% auf 49'704 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): +0,10% auf 26'274 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): +0,59% auf 62'784 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Roche erhält Zulassung für neuen Alzheimer-Bluttest
- Swisscom: Ital. Wettbewerbsbehörde untersucht Kooperation von Fastweb mit TIM

- Aevis: Infracore Q1.Reingewinn 11,8 Mio Fr. (VJ 10,7 Mio)
         Erwartet 2026 EBITDA von 64 bis 68 Mio Fr.
         Erwartet 2026 Mieteinnahmen von 71 bis 74 Mio Fr.

- EFG: SBVg wählt Giorgio Pradelli zum neuen Präsidenten
      Pradelli bleibt aber CEO - gibt andere Verbandsmandate ab

- PSP Q1: Liegenschaftsertrag 87,49 Mio Fr. (AWP-Konsens: 87,7 Mio)
          Leerstandsquote 3,9% (AWP-Konsens: 3,5%)
          Ergebnis vor NB 54,19 Mio Fr. (AWP-Konsens: 56,9 Mio)
          EBITDA vor NB 74,38 Mio Fr. (AWP-Konsens: 75,5 Mio)
          Reinergebnis 64,78 Mio Fr. (AWP-Konsens: 59,8 Mio)
    2026: Bisherige Prognosen bestätigt
          Leerstandsquote weiter bei 3,5% angepeilt
          Weiter EBITDA vor NB von 310 Mio CHF erwartet
     Exklusive Verhandlungen mit einem inst. Investor für 'Richtipark'

-  SoftwareOne Q1: Umsatz 387,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 378,5 Mio)
                   EBITDA adj. 79,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 78,1 Mio)
                   EBITDA-Marge adj. 20,5% (AWP-Konsens: 20,8%)
             2026: Bereinigte EBITDA-Marge weiterhin über 23% prognostiziert
                vorbörsliche Indikation +2,6%
               
- Tecan: Umsatz im Q1 in LW +3,4%; Auftragseingang +6,7% in LW
         "Rewired"-Programm verläuft planmässig
         2026: Ausblick bestätigt
              Umsatzsteigerung im niedrigen einstelligen Prozentbereich erw.
              Bereinigte EBITDA-Marge von 15,5 bis 16,5% erw.
         Mittelfristziele bestätigt
         2028: Wollen weiter Umsatz von 1 Milliarde Fr. erreichen
              Wollen weiter bereinigte EBITDA-Marge von 20% erreichen

- Forbo richtet Geschäftsbereich Movement Systems organisatorisch neu aus
- MindMaze und Vibra Healthcare unterzeichnen endgültige Vertriebspartnerschaft
- PEH 2025/26: Nettoergebnis -14,0 Mio Euro (VJ 9,7 Mio)
-

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
  Schweiz:
-

  Ausland:
-

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Adecco: Silchester International Investors LLP meldet Anteil von 15,267%
- Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3%
- Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,054%

PRESSE DIENSTAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Dienstag
- PSP Swiss Property: Conf. Call zu Q1-Ergebnis (09.00 Uhr)
- SoftwareONE: Conf. Call zu Q1-Trading Update (09.00 Uhr)
- Roche: Diagnostics Day 2026 (ab 14 Uhr in London)
- Molecular Partners: Statement Q1 (nach US-Bösenschluss)
- GV: Swatch (u.a. mit Aktionärsanträgen), DocMorris (u.a. Aktionärsanträge), 
      BCJ, BEKB, BKB, Burkhalter, Castle Private, GAM

  Mittwoch:
- Zurich: Q1-Update (Conf. Call 13.00 Uhr)
- Adecco: Ergebnis Q1  (Conf. Call 9.30 Uhr)
- HBM: Ergebnis 2025/26
- Sunrise: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Züblin: Ergebnis 2025/26  (Conf. Call 09.30 Uhr)
- Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2026 (nachbörslich)
- GV: Holcim, Temenos, Valiant, Villars

  Donnerstag:
-  Auffahrt: Börse geschlossen - Eingeschränkter AWP-Dienst

  Freitag:
- Keine Termine

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- BFS: Produzenten- und Importpreisindex April (08.30 Uhr)

  Ausland:
- DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 5/26 (11.00 Uhr)
- US: Verbraucherpreise 4/26 (14.30 Uhr)
      Realeinkommen 4/26 (14.30 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 15.05.2026

  Übernahmeangebote: 
- 

  Dekotierungen: 
- U-Blox (per 18.5; letzter Handelstag 15.5.)
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- DSM-Firmenich: Doppelkotierung an SIX (ab 21.5.)
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- 

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen)

EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
- Amrize (0,11 USD)
- Lonza (5,00 Fr.)
- ZGKB (230,00 Fr.)

per 13.05:
- Jungfraubahn (8,50 Fr.)
- Vaudoise (27,00 Fr.)

per 15.05:
- BCJ (2,05 Fr.)
- BEKB (10,80 Fr.)
- Burkhalter (5,20 Fr.)
- Swatch N/I (0,90 Fr./4,50 Fr.)

DEVISEN/ZINSEN (08.06 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9164
- USD/CHF: 0,7792
- Swiss Bond Index: -18 BP auf 138,50 Pkte (Montag)
- SNB: Kassazinssatz 0,416% (Montag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Montag): +0,01% auf 13'101 Punkte
- SLI (Montag): -0,18% auf 2'097 Punkte
- SPI (Montag): +0,00% auf 18'575 Punkte
- Dax (Montag): +0,05% auf 24'350 Punkte
- CAC 40 (Montag): -1,78% auf 8'056 Punkte

awp-robot/sw/uh

In eigener Sache

Trading Signals: Stadler Rail: Auf dem richtigen Gleis

Der Zughersteller ist dabei, zentrale Bremsklötze zu lösen. Mit einem optimistischen Ausblick hat Stadler Rail die Investoren dazu gebracht, wieder einzusteigen - jetzt nimmt der Mid Cap Fahrt auf.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’634.57 19.85 S0WBHU
Short 13’929.28 13.65 B5HSYU
Short 14’428.66 8.97 SSTBFU
SMI-Kurs: 13’101.33 11.05.2026 17:31:08
Long 12’547.31 19.27 SW7BAU
Long 12’278.00 13.79 S0EBKU
Long 11’752.20 8.91 SQOB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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SMI 13’101.33 0.01%
SPI 18’575.43 0.00%
SMIM 2’981.44 -0.67%
SLI 2’097.34 -0.18%