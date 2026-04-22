Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch höher erwartet. US-Präsident Trump hat angekündigt, die Waffenruhe mit dem Iran so lange zu verlängern, bis ein Vorschlag der stark gespaltenen iranischen Regierung vorliegt und die Gespräche auf die eine oder andere Weise abgeschlossen sind. Unter dem Strich bleibt die Hängepartie im Iran aber damit bestehen und die Strasse von Hormus geschlossen. Die Unsicherheit bleibt somit hoch.

- SMI vorbörslich: +0,62% auf 13'215,00 Punkte (08.21 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,59% auf 49'149 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,59% auf 24'260 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,23% auf 59'484 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB Q1: Auftragseingang 11'298 Mio USD (AWP-Konsens: 9729 Mio) Umsatz 8734 Mio USD (AWP-Konsens: 8418 Mio) Operativer EBITA 2049 Mio USD (AWP-Konsens: 1951 Mio) Operative EBITA-Marge 23,5% (AWP-Konsens: 23,2%) Reinergebnis 1324 Mio USD (AWP-Konsens: 1373 Mio) Auftragseingang stieg dank starker Marktdynamik Nachfrage robust - vom Nahost-Konflikt weitgehend unberührt Book-to-Bill-Verhältnis in allen Geschäftsbereichen positiv Marktstörungen wg. Nahostkonflik nur bei Automation zum Quartalsende Q2: Umstzwachstum hoch einstellig bis niedrig zweistellig Operative EBITA-Marge sollte sich zum VJ erhöhen 2026: Hebt Wachstums- und Margenerwartungen an Umsatzwachstum im hohen einstelligen bis tiefen zweistell. Bereich Operative EBITA-Marge sollte sich erhöhen Margenerhöhung selbst ohne die erzielten Immobilienerlöse vorbörsliche Indikation +6,1% - Roche: legt neue Daten zu MS-Kandidat Fenebrutinib vor Fenebrutinib senkt Krankheitsschübe um über 50% legt positive Phase-III-Daten zu Enspryng vor - Bioversys schliesst Phase-1-Studie mit BV100 in China erfolgreich ab - EFG International: Management-Verkauf über 2,63 Mio Fr. (150'000 Aktien) - Flughafen Zürich: Anflugkapazität wegen tech. Probleme um 30% reduziert - Flughafen Zürich:Skyguide reduziert wegen technischen Problems Anflugkapazität - LLB 2026: Moody's hebt Depositenrating auf Aa1 an - Montana Aerospace: CEO Kai Arndt verlässt Unternehmen per sofort CEO-Aufgaben interimistisch vom Management übernommen Bisheriger CEO bleibt beratend für Unternehmen tätig - Peach Property 2025: Mietertrag 108 Mio. Euro (VJ 124,5 Mio.) FFO I 17,7 Mio EUR (VJ 18,1 Mio) Vorsteuerergebnis -47,2 Mio Euro (VJ -176,9 Mio) Reinergebnis -41,21 Mio Euro (VJ -200,5 Mio) 2026: FFP von 17-19 Mio EUR erwartet LFL-Mietwachstum im Strategic Portfolio von rd 6% erw. - Phoenix Mecano 2025: Dividende 19,50 Fr. (VJ 19,00 Fr.) Q1: Umsatz 198 Mio EUR (VJ 196,7 Mio) Auftragseingang 193,8 Mio EUR (VJ 194,5 Mio) EBIT 16,4 Mio EUR (VJ 13,5 Mio) Reinergebnis 10,7 Mio EUR (VJ 10,1 Mio) Iran-Krieg wird sich verzögert in Zahlen niederschlagen Standorte der Gruppe im Nahen Osten sind direkt betroffen Negative Folgen dürften Ergebnis im Q2 beeinträchtigen 2026: Stabile bis leicht positive Impulse aus Kernmärkten Steigerung der Profitabilität angestrebt Leicht über Vorjahr liegendes Betriebsergebnis erwartet Fokus auf Kosten- und Cash Flow-Disziplin - Temenos Q1: Umsatz 253 Mio USD (AWP-Konsens: 247 Mio) Umsatz Lizenzen Software 87,2 Mio USD (AWP-Konsens: 88 Mio) Umsatz Services 33,9 Mio USD (AWP-Konsens: 32 Mio) Umsatz Maintenance 132 Mio USD (AWP-Konsens: 127 Mio) EBIT adj. 83 Mio USD (AWP-Konsens: 77 Mio) EBIT-Marge adj. 32,7% (AWP-Konsens: 31,3%) Ergebnis je Aktie adj. 0,90 USD (AWP-Konsens: 0,85 USD) Daniel Schmucki soll neuer CFO werden per 3. August 2026 Das Verkaufsumfeld ist im ersten Quartal stabil geblieben CEO: Gutes Q1 im Nahen Osten und Afrika Kein Impact durch Nahost-Situation bestätigt Guidance für 2026 und Mittelfristziele vorbörsliche Indikation +3,9% - Villars 2025: Geschäftsertrag 70,8 Mio Fr. (VJ 73,3 Mio) EBIT 4,1 Mio Fr. (VJ 4,2 Mio) Reinergebnis 2,9 Mio Fr. (VJ 2,8 Mio) Dividende 9.00 Fr. (VJ 8,00 Fr.) 2026: Erwarten Umsatzwachstum durch Anstieg der Benzinpreise NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Centiel: Diverse Beteiligungsmeldungen nach Kapitalerhöhung - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 4,965% - Montana Aerospace: Capital meldet Anteil von 4,968% - SMG: Pictet Asset Management meldet Anteil von <3% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - UBS: Voraussichtlich Bundesratsentscheid zu Kapitalregeln - ABB: Webcast zu Ergebnis Q1 (09.00 Uhr) - Peach Property: Conf. Call Ergebnis 2025 (11.00 Uhr) - Phoenix Mecano: MK zu Ergebnis 2025/Q1 2026 (11.00 Uhr) - Villars: BMK 2025 (10.30 Uhr) GV: Ascom, Bell, Galderma, Inficon, SFS, Vetropack Donnerstag: - Nestlé: Umsatz Q1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Roche: Umsatz Q1 (Webcast 14.00 Uhr)) - Galderma: Trading Update Q1 (Conf. Call 15.30 Uhr) - Schindler: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - SGS: Umsatz Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Vontobel: Trading Update 3 Monate GV: APG, Elma, Hiag, Medartis, Newron Freitag: - Holcim: Trading Update Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Kühne+Nagel: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - BB Biotech: Ergebnis Q1 - Inficon: Ergebnis Q1 (Conf. Call 9.30 Uhr) - GV: Arbonia, Asmallworld, Bajaj Mobility, Cembra, GLKB, VP Bank, WKB WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Ergebnis Q1 (Donnerstag) - SNB: GV, mit Referat Martin Schlegel (Freitag) - BFS: Logiernächte März (2. Schätzung; Freitag) Ausland: - ZO: Verbrauchervertrauen 4/26 (vorläufig; 16.00 Uhr) - US: EIA Ölbericht (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.05.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - StarragTornos (1,00 Fr.) per 23.04: - Bystronic (4,00 Fr.) - Coltene (2,00 Fr.) - Galenica (2,50 Fr.) - SMG (0,82 Fr.) per 24.04: - Amrize (0,44 USD) - Galderma (0,35 Fr.) - Ascom (0,20 Fr.) - Bell (7,00 Fr.) - Cosmo (2,10 EUR) - Inficon (2,00 Fr.) - Vetropack (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.21 Uhr) - EUR/CHF: 0,9161 - USD/CHF: 0,7800 - Swiss Bond Index: +3 BP auf 138,58 Pkte (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,399% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -1,13% auf 13'134 Punkte - SLI (Dienstag): -1,04% auf 2'120 Punkte - SPI (Dienstag): -0,91% auf 18'595 Punkte - Dax (Dienstag): -0,60% auf 24'271 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -2,25% auf 8'236 Punkte

awp-robot/sw/