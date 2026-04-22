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22.04.2026 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch höher erwartet. US-Präsident Trump hat angekündigt, die Waffenruhe mit dem Iran so lange zu verlängern, bis ein Vorschlag der stark gespaltenen iranischen Regierung vorliegt und die Gespräche auf die eine oder andere Weise abgeschlossen sind. Unter dem Strich bleibt die Hängepartie im Iran aber damit bestehen und die Strasse von Hormus geschlossen. Die Unsicherheit bleibt somit hoch. 

- SMI vorbörslich: +0,62% auf 13'215,00 Punkte (08.21 Uhr)
- Dow Jones (Dienstag): -0,59% auf 49'149 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): -0,59% auf 24'260 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): +0,23% auf 59'484 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- ABB Q1: Auftragseingang 11'298 Mio USD (AWP-Konsens: 9729 Mio)
          Umsatz 8734 Mio USD (AWP-Konsens: 8418 Mio)
          Operativer EBITA 2049 Mio USD (AWP-Konsens: 1951 Mio)
          Operative EBITA-Marge 23,5% (AWP-Konsens: 23,2%)
          Reinergebnis 1324 Mio USD (AWP-Konsens: 1373 Mio)
          Auftragseingang stieg dank starker Marktdynamik
          Nachfrage robust - vom Nahost-Konflikt weitgehend unberührt
          Book-to-Bill-Verhältnis in allen Geschäftsbereichen positiv
          Marktstörungen wg. Nahostkonflik nur bei Automation zum Quartalsende
      Q2: Umstzwachstum hoch einstellig bis niedrig zweistellig
          Operative EBITA-Marge sollte sich zum VJ erhöhen
    2026: Hebt Wachstums- und Margenerwartungen an
          Umsatzwachstum im hohen einstelligen bis tiefen zweistell. Bereich
          Operative EBITA-Marge sollte sich erhöhen
          Margenerhöhung selbst ohne die erzielten Immobilienerlöse
       vorbörsliche Indikation +6,1%

- Roche: legt neue Daten zu MS-Kandidat Fenebrutinib vor
         Fenebrutinib senkt Krankheitsschübe um über 50%
         legt positive Phase-III-Daten zu Enspryng vor
        
- Bioversys schliesst Phase-1-Studie mit BV100 in China erfolgreich ab
- EFG International: Management-Verkauf über 2,63 Mio Fr. (150'000 Aktien)
- Flughafen Zürich: Anflugkapazität wegen tech. Probleme um 30% reduziert
- Flughafen Zürich:Skyguide reduziert wegen technischen Problems Anflugkapazität
- LLB 2026: Moody's hebt Depositenrating auf Aa1 an

- Montana Aerospace: CEO Kai Arndt verlässt Unternehmen per sofort
                     CEO-Aufgaben interimistisch vom Management übernommen
                     Bisheriger CEO bleibt beratend für Unternehmen tätig

- Peach Property 2025: Mietertrag 108 Mio. Euro (VJ 124,5 Mio.)
                       FFO I 17,7 Mio EUR (VJ 18,1 Mio)
                       Vorsteuerergebnis -47,2 Mio Euro (VJ -176,9 Mio)
                       Reinergebnis -41,21 Mio Euro (VJ -200,5 Mio)
                 2026: FFP von 17-19 Mio EUR erwartet
                       LFL-Mietwachstum im Strategic Portfolio von rd 6% erw.

- Phoenix Mecano 2025: Dividende 19,50 Fr. (VJ 19,00 Fr.)
                   Q1: Umsatz 198 Mio EUR (VJ 196,7 Mio)
                       Auftragseingang 193,8 Mio EUR (VJ 194,5 Mio)
                       EBIT 16,4 Mio EUR (VJ 13,5 Mio)
                       Reinergebnis 10,7 Mio EUR (VJ 10,1 Mio)
                   Iran-Krieg wird sich verzögert in Zahlen niederschlagen
                   Standorte der Gruppe im Nahen Osten sind direkt betroffen
                   Negative Folgen dürften Ergebnis im Q2 beeinträchtigen
                 2026: Stabile bis leicht positive Impulse aus Kernmärkten
                       Steigerung der Profitabilität angestrebt
                       Leicht über Vorjahr liegendes Betriebsergebnis erwartet
                       Fokus auf Kosten- und Cash Flow-Disziplin
                  
- Temenos Q1: Umsatz 253 Mio USD (AWP-Konsens: 247 Mio)
              Umsatz Lizenzen Software 87,2 Mio USD (AWP-Konsens: 88 Mio)
              Umsatz Services 33,9 Mio USD (AWP-Konsens: 32 Mio)
              Umsatz Maintenance 132 Mio USD (AWP-Konsens: 127 Mio)
              EBIT adj. 83 Mio USD (AWP-Konsens: 77 Mio)
              EBIT-Marge adj. 32,7% (AWP-Konsens: 31,3%)
              Ergebnis je Aktie adj. 0,90 USD (AWP-Konsens: 0,85 USD)
            Daniel Schmucki soll neuer CFO werden per 3. August 2026
            Das Verkaufsumfeld ist im ersten Quartal stabil geblieben
         CEO: Gutes Q1 im Nahen Osten und Afrika
              Kein Impact durch Nahost-Situation
              bestätigt Guidance für 2026 und Mittelfristziele
          vorbörsliche Indikation +3,9%

- Villars 2025: Geschäftsertrag 70,8 Mio Fr. (VJ 73,3 Mio)
                EBIT 4,1 Mio Fr. (VJ 4,2 Mio)
                Reinergebnis 2,9 Mio Fr. (VJ 2,8 Mio)
                Dividende 9.00 Fr. (VJ 8,00 Fr.)
          2026: Erwarten Umsatzwachstum durch Anstieg der Benzinpreise
          
NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz: 
- 

Ausland:
- 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Centiel: Diverse Beteiligungsmeldungen nach Kapitalerhöhung
- Galenica: Blackrock meldet Anteil von 4,965%
- Montana Aerospace: Capital meldet Anteil von 4,968%
- SMG: Pictet Asset Management meldet Anteil von <3%

PRESSE MITTWOCH
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

 Mittwoch:
- UBS: Voraussichtlich Bundesratsentscheid zu Kapitalregeln
- ABB: Webcast zu Ergebnis Q1 (09.00 Uhr)
- Peach Property: Conf. Call Ergebnis 2025 (11.00 Uhr)
- Phoenix Mecano: MK zu Ergebnis 2025/Q1 2026 (11.00 Uhr)
- Villars: BMK 2025 (10.30 Uhr)
  GV: Ascom, Bell, Galderma, Inficon, SFS, Vetropack

  Donnerstag:
- Nestlé: Umsatz Q1 (Conf. Call 09.30 Uhr)
- Roche: Umsatz Q1 (Webcast 14.00 Uhr))
- Galderma: Trading Update Q1 (Conf. Call 15.30 Uhr)
- Schindler: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- SGS: Umsatz Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Vontobel: Trading Update 3 Monate
  GV: APG, Elma, Hiag, Medartis, Newron

  Freitag:
- Holcim: Trading Update Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Kühne+Nagel: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr)
- BB Biotech: Ergebnis Q1
- Inficon: Ergebnis Q1 (Conf. Call 9.30 Uhr)
- GV: Arbonia, Asmallworld, Bajaj Mobility, Cembra, GLKB, VP Bank, WKB

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- SNB: Ergebnis Q1 (Donnerstag)
- SNB: GV, mit Referat Martin Schlegel (Freitag)
- BFS: Logiernächte März (2. Schätzung; Freitag)

  Ausland:
- ZO: Verbrauchervertrauen 4/26 (vorläufig; 16.00 Uhr)
- US: EIA Ölbericht (16.30 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 15.05.2026

  Dekotierungen: 
- U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen)

EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
- StarragTornos (1,00 Fr.)

per 23.04:
- Bystronic (4,00 Fr.)
- Coltene (2,00 Fr.)
- Galenica (2,50 Fr.)
- SMG (0,82 Fr.)

per 24.04:
- Amrize (0,44 USD)
- Galderma (0,35 Fr.)
- Ascom (0,20 Fr.)
- Bell (7,00 Fr.)
- Cosmo (2,10 EUR)
- Inficon (2,00 Fr.)
- Vetropack (0,50 Fr.)

DEVISEN/ZINSEN (08.21 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9161
- USD/CHF: 0,7800
- Swiss Bond Index: +3 BP auf 138,58 Pkte (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz 0,399% (Dienstag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Dienstag): -1,13% auf 13'134 Punkte
- SLI (Dienstag): -1,04% auf 2'120 Punkte
- SPI (Dienstag): -0,91% auf 18'595 Punkte
- Dax (Dienstag): -0,60% auf 24'271 Punkte
- CAC 40 (Dienstag): -2,25% auf 8'236 Punkte

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– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
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Silber – der unterschätzte Gewinner?
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Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’709.05 19.54 BC7SLU
Short 13’996.64 13.70 S4BB8U
Short 14’528.27 8.86 SFNBRU
SMI-Kurs: 13’134.14 21.04.2026 17:31:24
Long 12’627.60 19.98 SI6BUU
Long 12’327.19 13.84 SZXBHU
Long 11’801.27 8.95 S9HB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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