Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Die Unsicherheit um die weitere Entwicklung im Iran-Krieg hat die Märkte auch zum Wochenstart nach Ostern fest im Griff. Entsprechend wird der SMI am Dienstag mit Verlusten erwartet. Falls Teheran nicht bis Mittwochnacht 2.00 Uhr MESZ die Strasse von Hormus öffnet, droht Trump mit einer "völligen Zerstörung" aller iranischen Kraftwerke und Brücken. "Der Markt hängt zwischen Eskalationsangst und der Hoffnung auf Waffenstillstand fest, während das Ende des Ultimatums immer näher rückt", sagte ein Händler am Morgen.

- SMI vorbörslich: -0,09% auf 12'970,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,36% auf 46'669,88 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,54% auf 21'996,34 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,05% auf 53'440 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon bringt neue Augenlinse "TruPlus" in den USA auf den Markt - Nestlé: Brand in Fabrik der Marke Cailler in Broc FR - keine Verletzten - Ems-Chemie Q1: Umsatz 487 Mio Fr. (AWP-Konsens: 498 Mio) Umsatz Polymere 439 Mio Fr. (AWP-Konsens: 448 Mio) Umsatz Spezialchemikalien 48 Mio Fr. (AWP-Konsens: 51 Mio) Starker Schweizer Franken schmälert Umsatzentwicklung Absatz und Betriebsergebnis (EBIT) über Vorjahr 2026: Erwarten Nettoumsatz unter VJ, EBIT leicht über VJ Pflegt keine Geschäftsbeziehungen im Nahen Osten Verkaufspreisanpassungen wegen Energie- und Rohstoffpreisen Vorbörsliche Indikation -0,6% - Bajaj Mobility will Verwaltungsrat von vier auf fünf Sitze ausbauen - DKSH: Aktionäre der malaysischen Tochter lehnen Übernahmeangebot ab - Implenia gewinnt 200-Millionen-Auftrag in Deutschland - Stadler zieht Rekurs gegen die SBB-Vergabe von 200 Doppelstock-Zügen zurück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - USA verhängen hohe Pharma-Zölle - 15-Prozent-Satz für die Schweiz - Steeltec: Luzerner Regierung beantragt beim Parlament 8,5-Millionen-Hilfe - CSS wächst weiter und erzielt 2025 Rekordgewinn (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Fidelity Funds SICAV meldet Anteil von 4,594% - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von 3,01% - BB Biotech: Saba Capital Management, L.P. meldet Anteil von 4,962% - GAM: Newgame meldet Anteil von 75,122% - Georg Fischer: Swisscanto meldet Anteil von <3% - Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3% - Mindmaze meldet Eigenanteil von 4,071%/121,934% - Richemont: Blackrock meldet Anteil von <3% - Rieter: Peter Spuhler meldet Anteil von 33,113%; Gruppe Haefner/Spuhler <3% - SoftwareONE: Curti/von Stockar-Scherrer-Castel/Gilli melden Anteil von 17,644% - Sunrise: Blackrock meldet Anteil von <3% - Temenos: Baillie Gifford & Co meldet Anteil von <3% PRESSE OSTERWOCHENENDE/DIENSTAG - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Alpine Select: Ergebnis 2025 (18.00 Uhr) - GV: Meier Tobler (16.00 Uhr) Mittwoch - R&S: Def. Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr, Zürich/online) - GV: BVZ (13.30 Uhr), Mobilezone (10.30 Uhr), Polypeptide (16.00 Uhr) Zug Estates (11,00 Uhr), Zurich (09.30 Uhr) Donnerstag: - GV: Emmi (16.00 Uhr), Julius Bär (10.00 Uhr), Komax (16.00 Uhr), Sandoz (10.00 Uhr), Schweiter (10.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Februar (08.30 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten März (Mittwoch) - SNB: Devisenreserven März (Mittwoch) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) Ausland: - ZO: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung, 10.00 Uhr) - DE: Sentix-Index 4/26 (10.30 Uhr) - US: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (vorläufig, 14.30 Uhr) Konsumentenkredite 2/26 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Fundamenta (0,60 Fr.) - Huber+Suhner (2,00 Fr.) - Plazza (10,00 Fr.) - PSP Swiss Property (3,95 Fr.) per 09.04: - Forbo (25,00 Fr.) - Meier Tobler (1,70 Fr.) per 10.04: - Zurich (30,00 Fr.) - Zug Estates (49,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9218 - USD/CHF: 0,7991 - Swiss Bond Index: -28 BP auf 138,49 (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,409% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,07% auf 12'982 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,14% auf 2'067 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,06% auf 18'124 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,56% auf 23'168 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,86% auf 7'962 Punkte

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