Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag trotz widersprüchlicher Signale rund um den Iran-Konflikt an die Erholungstendenz vom Vortag anknüpfen. Derweil sprechen die Vorgaben aus Übersee eher für eine gewisse Zurückhaltung.

- SMI vorbörslich: +0,56% auf 12'740,00 Punkte (08.19 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,11% auf 45'216 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,73% auf 20'795 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -1,08% auf 51'324 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim: Übernahme von Mehrheit an Cementos Pacasmayo abgeschlossen Cementos Pacasmayo 2025 mit 630 USD Umsatz und adj EBITDA-Marge 28% Cementos Pacasmayo zählt über 2000 Angestellte Synergien von rund 40 Mio USD aus Pacasmayo-Übernahme 2028 erwartet Pacasmayo-Übernahme bereits im ersten Jahr gewinnsteigernd Pflichtangebot für weitere Pacasmayo-Anteile in Peru geplant - Sonova: Partnerschaft mit dem Singapore Economic Development Board für Apac - VAT Q1: Umsatz von rund 215 Mio Fr. - Book-to-bill bei rund 1,6 Kundennachfrage in der Halbleiterindustrie hoch Sehr starker Auftragseingang im ersten Quartal Umsatzrealisierung durch Konflikt im Mittleren Osten verzögert Ausbruch Nahostkonflikt belastet Umsatz Q1 um 25-30 Mio Fr. Ausblick für 2026 wird bestätigt vorbörsliche Indikation -2,4% - Adval Tech 2025: Umsatz 155,9 Mio Fr. (VJ 165,6 Mio) EBITDA 3,1 Mio Fr. (VJ 3,0 Mio) Reinergebnis -6,9 Mio Fr. (VJ -7,8 Mio) Erneut Dividendenverzicht 2026: Keine grundlegende Entspannung am Automobilmarkt erwartet Weiterhin Preis- und Margendruck erwartet Erneut leichter Umsatzrückgang erwartet Für 2027 wird Umsatzwachstum im 1-st. Prozentbereich angestrebt - DKSH mit Vertriebsvereinbarung mit Limagrain Ingredients in Südostasien vorbörsliche Indikation -3,5% (-2,10 Fr.) - Ex-Dividende (2,50 Fr.) - Jungfraubahnen 2025: Geschäftsertrag 305,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 305,5 Mio) Reinergebnis 78,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 78,3 Mio) EBITDA 138,37 Mio Fr. (AWP-Konsens: 138,3 Mio) EBITDA-Marge 45,3% (AWP-Konsens: 45,3%) Dividende 8,50 Fr. (AWP-Konsens: 7,92 Fr.) 2026: Saisonanfang bis am 29. März 1'086'152 Skier Visits (-1,9%) Start ins Jahr von Krieg im Nahen Osten geprägt Ersten Monate beim Jungfraujoch verhalten Januar bis März 114'983 Gäste auf Jungfraujoch (-2,9%) Januar bis März 115'018 Gäste Erlebnisbergen (-5,7%) Finanzziele bis 2030 bestätigt - Romande Energie 2025: Umsatz 788,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 811,5 Mio) EBIT 38,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 44,9 Mio) Reinergebnis 80,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 68,9 Mio) Dividende 1,44 Fr. (AWP-Konsens: 1,46 Fr.) 2026: Angesichts der Unsicherheiten keine Guidance EBITDA-Anstieg ber. bis 2030 50% auf 170-190 Mio Fr. zu 2024 - SHL 2025: Umsatz 59 Mio. USD (VJ 60 Mio) Bruttogewinn 27,5 Mio USD - etwa VJ Niveau - SoftwareOne 2025: EBITDA adj. 277 Mio Fr. (VJ 316,2 Mio) EBITDA-Marge adj. 22,2% (VJ 20,4%) Dividende 0,15 Fr. (AWP-Konsens: 0,27 Fr.) SoftwareOne 2026: Mittleres einstelliges Umsatzwachstum erwartet Bereinigte EBITDA-Marge von über 23 % erwartet vorbörsliche Indikation +1,4% - Valartis 2025: Reinergebnis 7,43 Mio Fr. (VJ 8,1 Mio) Geschäftsertrag 15,52 Mio Fr. (VJ 18,2 Mio) - Varia US 2025: Mietertrag 98,3 Mio USD (VJ 108,6 Mio) EBITDA 32,1 Mio USD (VJ 50,7 Mio) Betriebserg. inkl. NB 4,2 Mio USD (VJ 13,5 Mio) Reinergebnis -31,8 Mio USD (VJ -17,5 Mio) Erneut keine Dividende geplant Suche nach strategischem Partner zur Rekapitalisierung Portfolio 2026: Neupositionierung Portfolio soll vorangetrieben werden Sehen in kommenden Quartalen substanzielle Chancen Rückkehr zu diszipliniertem Wachstum geplant - Aevis: See-Spital verkauft Horgen-Liegenschaft zur Anleihe-Refinanzierung - BioVersys: Lizenzabkommen mit Hackensack Meridian Health - Dormakaba vermeldet mehrere Einzelaufträge aus Gesundheitsbereich - Mindmaze Therapeutics verkünden Studienresultate - Swiss Prime Site ernennt Martina Moosmann zur neuen CFO NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Pilatus: Indonesische Luftwaffe bestellt zwölf PC-24-Flugzeuge - Mibelle-CEO geht nach Verkauf an Persán - SIX ernennt Markus Habbel zum CFO - Salt 2025: Umsatz 1185,7 Mio Fr. (VJ 1136,2 Mio) EBITDAaL 514,1 Mio Fr. (VJ 472,6 Mio) - Syngenta Group 2025: Umsatz 28,4 Mrd USD (-1%); EBITDA 4,4 Mrd (+13%) steigert 2025 operativen Gewinn trotz tieferem Umsatz (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Blackrock meldet Anteil von 5,061% - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,669% - Avolta meldet Eigenanteil von 0,099%/2,661% - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 9,844%/5,336% - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von <3% - Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3% - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3% - PEH: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,081% - Richemont: Blackrock meldet Anteil von <3% - Roche: Artuma meldet Anteil von 64,715% - SIG: UBS meldet Anteil von <3% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Jungfraubahn: Ergebnis 2025 (Webcast 9.00 Uhr) - Adval Tech: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Romande Energie: Ergebnis 2025 - SoftwareONE: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Valartis: Ergebnis 2025 - Varia US: Ergebnis 2025 Mittwoch: - Asmallworld: Ergebnis 2025 Donnerstag: - Aevis: Ergebnis 2025 - Lastminute: Definitive Zahlen (Conf. Call 10.00 Uhr) - Mindmaze: Ergebnis 2025 - Montana Aerospace: Ergebnis 2025 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q4 (09.00 Uhr) - BFS: Detailhandelsumsätze Februar (Mittwoch) - BFS: Dienstleistungsumsätze Januar (Mittwoch) - Einkaufsmanager-Index (PMI) März (Mittwoch) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise März (Donnerstag) Ausland: - FR: Konsumausgaben 2/26 (08.45 Uhr) Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) (08.45 Uhr) - DE: Arbeitslosenzahlen 3/26 (09.55 Uhr) Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers - EU: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) (11.00 Uhr) - US: FHFA Hauspreisindex 1/26 (15.00 Uhr) MNI Chicago PMI 3/26 (15.45 Uhr) Verbrauchervertrauen 3/26 (16.00 Uhr) JOLTS Offene Stellen 2/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - BLKB (42,00 Fr.) - DKSH (2,50 Fr.) - VZ Holding (2,95 Fr.) per 02.04: - SGS (3,20 Fr.) - Implenia (1,40 Fr.) - Intershop (6,00 Fr.) - Mobimo (10,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.19 Uhr) - EUR/CHF: 0,9164 - USD/CHF: 0,7994 - Swiss Bond Index: +29 BP auf 138,55 (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,425% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,78% auf 12'669 Punkte - SLI (Montag): +0,72% auf 2'014 Punkte - SPI (Montag): +0,69% auf 17'673 Punkte - Dax (Montag): +1,18% auf 22'563 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,04% auf 7'772 Punkte

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