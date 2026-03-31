Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’669 0.8%  SPI 17’673 0.7%  Dow 45’216 0.1%  DAX 22’563 1.2%  Euro 0.9172 0.1%  EStoxx50 5’542 0.7%  Gold 4’561 1.1%  Bitcoin 53’949 1.1%  Dollar 0.7994 0.0%  Öl 113.2 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Konfliktstrategie angepasst: Washington vermeidet Eskalation im Hormus-Streit
Schweizer Börse SIX engagiert Ex-UBS-Manager Markus Habbel als CFO
Aktien von Toyota, Daimler Truck und Volvo im Fokus: Brennstoffzellen-Kooperation wird ausgebaut
Salt 2025 mit mehr Umsatz und Gewinn
Unilever-Aktie: Strategischer Umbau durch geplanten Zusammenschluss mit McCormick
Suche...
eToro entdecken

SMIM 1939983 / CH0019399838

2’873.19
Pkt
13.35
Pkt
0.47 %
30.03.2026
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

31.03.2026 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag trotz widersprüchlicher Signale rund um den Iran-Konflikt an die Erholungstendenz vom Vortag anknüpfen. Derweil sprechen die Vorgaben aus Übersee eher für eine gewisse Zurückhaltung. 

- SMI vorbörslich: +0,56% auf 12'740,00 Punkte (08.19 Uhr)
- Dow Jones (Montag): +0,11% auf 45'216 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): -0,73% auf 20'795 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): -1,08% auf 51'324 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Holcim: Übernahme von Mehrheit an Cementos Pacasmayo abgeschlossen
          Cementos Pacasmayo 2025 mit 630 USD Umsatz und adj EBITDA-Marge 28%
          Cementos Pacasmayo zählt über 2000 Angestellte
          Synergien von rund 40 Mio USD aus Pacasmayo-Übernahme 2028 erwartet
          Pacasmayo-Übernahme bereits im ersten Jahr gewinnsteigernd
          Pflichtangebot für weitere Pacasmayo-Anteile in Peru geplant
          
- Sonova: Partnerschaft mit dem Singapore Economic Development Board für Apac
          
- VAT Q1: Umsatz von rund 215 Mio Fr. - Book-to-bill bei rund 1,6
          Kundennachfrage in der Halbleiterindustrie hoch
          Sehr starker Auftragseingang im ersten Quartal
          Umsatzrealisierung durch Konflikt im Mittleren Osten verzögert
          Ausbruch Nahostkonflikt belastet Umsatz Q1 um 25-30 Mio Fr.
          Ausblick für 2026 wird bestätigt
       vorbörsliche Indikation -2,4%

- Adval Tech 2025: Umsatz 155,9 Mio Fr. (VJ 165,6 Mio)
                   EBITDA 3,1 Mio Fr. (VJ 3,0 Mio)
                   Reinergebnis -6,9 Mio Fr. (VJ -7,8 Mio)
                   Erneut Dividendenverzicht
             2026: Keine grundlegende Entspannung am Automobilmarkt erwartet
                   Weiterhin Preis- und Margendruck erwartet
                   Erneut leichter Umsatzrückgang erwartet
             Für 2027 wird Umsatzwachstum im 1-st. Prozentbereich angestrebt
         
- DKSH mit Vertriebsvereinbarung mit Limagrain Ingredients in Südostasien
        vorbörsliche Indikation -3,5% (-2,10 Fr.) - Ex-Dividende (2,50 Fr.)

- Jungfraubahnen 2025: Geschäftsertrag 305,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 305,5 Mio)
                       Reinergebnis 78,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 78,3 Mio)
                       EBITDA 138,37 Mio Fr. (AWP-Konsens: 138,3 Mio)
                       EBITDA-Marge 45,3% (AWP-Konsens: 45,3%)
                       Dividende 8,50 Fr. (AWP-Konsens: 7,92 Fr.)
               2026: Saisonanfang bis am 29. März 1'086'152 Skier Visits (-1,9%)
                     Start ins Jahr von Krieg im Nahen Osten geprägt
                     Ersten Monate beim Jungfraujoch verhalten
                     Januar bis März 114'983 Gäste auf Jungfraujoch (-2,9%)
                     Januar bis März 115'018 Gäste Erlebnisbergen (-5,7%)
                Finanzziele bis 2030 bestätigt
               
- Romande Energie 2025: Umsatz 788,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 811,5 Mio)
                        EBIT 38,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 44,9 Mio)
                        Reinergebnis 80,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 68,9 Mio)
                        Dividende 1,44 Fr. (AWP-Konsens: 1,46 Fr.)
                  2026: Angesichts der Unsicherheiten keine Guidance
                   EBITDA-Anstieg ber. bis 2030 50% auf 170-190 Mio Fr. zu 2024
                    
- SHL 2025: Umsatz 59 Mio. USD (VJ 60 Mio)
      Bruttogewinn 27,5 Mio USD - etwa VJ Niveau
      
- SoftwareOne 2025: EBITDA adj. 277 Mio Fr. (VJ 316,2 Mio)
                    EBITDA-Marge adj. 22,2% (VJ 20,4%)
                    Dividende 0,15 Fr. (AWP-Konsens: 0,27 Fr.)
  SoftwareOne 2026: Mittleres einstelliges Umsatzwachstum erwartet
                    Bereinigte EBITDA-Marge von über 23 % erwartet
               vorbörsliche Indikation +1,4%
  
- Valartis 2025: Reinergebnis 7,43 Mio Fr. (VJ 8,1 Mio)
                 Geschäftsertrag 15,52 Mio Fr. (VJ 18,2 Mio)
  
- Varia US 2025: Mietertrag 98,3 Mio USD (VJ 108,6 Mio)
                 EBITDA 32,1 Mio USD (VJ 50,7 Mio)
                 Betriebserg. inkl. NB 4,2 Mio USD (VJ 13,5 Mio)
                 Reinergebnis -31,8 Mio USD (VJ -17,5 Mio)
                 Erneut keine Dividende geplant
            Suche nach strategischem Partner zur Rekapitalisierung Portfolio
           2026: Neupositionierung Portfolio soll vorangetrieben werden
                 Sehen in kommenden Quartalen substanzielle Chancen
                 Rückkehr zu diszipliniertem Wachstum geplant

- Aevis: See-Spital verkauft Horgen-Liegenschaft zur Anleihe-Refinanzierung
- BioVersys: Lizenzabkommen mit Hackensack Meridian Health
- Dormakaba vermeldet mehrere Einzelaufträge aus Gesundheitsbereich
- Mindmaze Therapeutics verkünden Studienresultate
- Swiss Prime Site ernennt Martina Moosmann zur neuen CFO
      
           
NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- Pilatus: Indonesische Luftwaffe bestellt zwölf PC-24-Flugzeuge 
- Mibelle-CEO geht nach Verkauf an Persán 
- SIX ernennt Markus Habbel zum CFO

- Salt 2025: Umsatz 1185,7 Mio Fr. (VJ 1136,2 Mio)
             EBITDAaL 514,1 Mio Fr. (VJ 472,6 Mio)
        
- Syngenta Group 2025: Umsatz 28,4 Mrd USD (-1%); EBITDA 4,4 Mrd (+13%)
            steigert 2025 operativen Gewinn trotz tieferem Umsatz (HEADLINE)

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:
- 

Ausland:
- 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Adecco: Blackrock meldet Anteil von 5,061%
- Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,669%
- Avolta meldet Eigenanteil von 0,099%/2,661%
- DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 9,844%/5,336%
- Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von <3%
- Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3%
- Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3%
- PEH: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,081%
- Richemont: Blackrock meldet Anteil von <3%
- Roche: Artuma   meldet Anteil von 64,715%
- SIG: UBS meldet Anteil von <3%

PRESSE DIENSTAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

Dienstag:
- Jungfraubahn: Ergebnis 2025 (Webcast 9.00 Uhr)
- Adval Tech: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr)
- Romande Energie: Ergebnis 2025
- SoftwareONE: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.00 Uhr)
- Valartis: Ergebnis 2025
- Varia US: Ergebnis 2025

  Mittwoch:
- Asmallworld: Ergebnis 2025

  Donnerstag:
- Aevis: Ergebnis 2025
- Lastminute: Definitive Zahlen (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Mindmaze: Ergebnis 2025
- Montana Aerospace: Ergebnis 2025

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q4 (09.00 Uhr)
- BFS: Detailhandelsumsätze Februar (Mittwoch)
- BFS: Dienstleistungsumsätze Januar (Mittwoch)
- Einkaufsmanager-Index (PMI) März (Mittwoch)
- BFS: Landesindex der Konsumentenpreise März (Donnerstag)

  Ausland:
- FR: Konsumausgaben 2/26 (08.45 Uhr)
      Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) (08.45 Uhr)
- DE: Arbeitslosenzahlen 3/26 (09.55 Uhr)
      Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers
- EU: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) (11.00 Uhr)
- US: FHFA Hauspreisindex 1/26 (15.00 Uhr)
      MNI Chicago PMI 3/26 (15.45 Uhr)
      Verbrauchervertrauen 3/26 (16.00 Uhr)
      JOLTS Offene Stellen 2/26 (16.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2026

  Dekotierungen: 
- U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen)

EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
- BLKB (42,00 Fr.)
- DKSH (2,50 Fr.)
- VZ Holding (2,95 Fr.)

per 02.04:
- SGS (3,20 Fr.)
- Implenia (1,40 Fr.)
- Intershop (6,00 Fr.)
- Mobimo (10,25 Fr.)

DEVISEN/ZINSEN (08.19 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9164
- USD/CHF: 0,7994
- Swiss Bond Index: +29 BP auf 138,55 (Montag)
- SNB: Kassazinssatz 0,425% (Montag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Montag): +0,78% auf 12'669 Punkte
- SLI (Montag): +0,72% auf 2'014 Punkte
- SPI (Montag): +0,69% auf 17'673 Punkte
- Dax (Montag): +1,18% auf 22'563 Punkte
- CAC 40 (Montag): +0,04% auf 7'772 Punkte

awp-robot/sw/

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Talanax
✅ Applied Materials
✅ Parker Hannifin

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch

Inside Trading & Investment

06:10 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Kursgewinne zum Wochenstart
30.03.26 Lage in Nahost weiter unklar
30.03.26 Marktüberblick: Evonik Industries gesucht
30.03.26 BioNTech im Umbruch
26.03.26 Julius Bär: 18.02% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Cie Financiere Richemont SA, Swiss Re AG, VAT Group AG
25.03.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch
24.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’146.16 19.64 BWLSFU
Short 13’408.54 13.81 BI8SQU
Short 13’907.68 8.92 BX0SPU
SMI-Kurs: 12’668.67 30.03.2026 17:30:34
Long 12’114.01 19.64 SZHBKU
Long 11’825.87 13.66 SQOB2U
Long 11’327.43 8.85 B1PS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Buffetts Öl-Wette geht auf: Berkshire-Milliarden durch Iran-Krise
Iran-Krieg eskaliert weiter: SMI und DAX fester -- Wall Street schliesslich uneins -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus -- Nikkei sackt ab
Idorsia-Aktie springt an: Forschungsfortschritt bei Kindern mit Schlafstörungen erzielt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagnachmittag gefragt
Bitcoin-Killer KI? Das paradoxe Verhältnis zwischen KI und Bitcoin
Aluminiumpreis hebt ab: Jetzt bei Aktien von Alcoa, Rio Tinto & Co. einsteigen?
Starke Bewegung bei Biotech-Aktien: Studiendaten führen zu Kursausschlägen bei BioNTech, Viridium und Connect Biopharma
SAP SE Aktie News: SAP SE steigt am Montagnachmittag
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend mit roter Tendenz

Top-Rankings

KW 13: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 13: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 13: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMIM 2’872.86 0.46%