Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG:

Zum Ende einer erneut volatilen Woche deuten die vorbörslichen Indikationen am Schweizer Aktienmarkt auf eine leicht festere Eröffnung hin. Der Iran-Krieg hält nun seit fast vier Wochen an und hat die Märkte weiterhin fest im Griff. Dabei schwankte der Markt gerade in diesen letzten Tagen zwischen Befürchtungen einer Eskalation und zaghaften Hoffnungen auf eine Deeskalation.

- SMI vorbörslich: +0,26% auf 12'675,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,01% auf 45'960 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -2,38% auf 21'408 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,43% auf 53'373 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: kauft Excellergy Inc für bis zu 2 Mrd USD stärkt mit Excellergy Portfolio im Bereich Lebensmittelallergien - Nestlé: Französische Staatsanwaltschaft fordert Busse wegen Abfalldeponie - Aevis SMN 2025: Nettoumsatz 835,1 Mio. Fr. (+21.9%) EBITDAR 133,0 Mio Fr. (+16,8%) EBITDAR-Marge 15,9% (VJ: 16,6%) 2026: EBITDA 75-85 Mio Fr und Rückkehr zu Reingewinn erwartet organ. Wachstum 2-3% und EBITDAR-Marge von über 20,5% - DKSH: Performance Materials kauft AIC Ingredients AIC beschäftigt rund 60 Angestellte - Abschluss im Q2 2026 - Edisun Power 2025: Umsatz 14,1 Mio Fr. (VJ 51,5 Mio) EBITDA 8,47 Mio Fr. (VJ 16,6 Mio) Reinergebnis -7,1 Mio Fr. (VJ 2,9 Mio) Dividende 0,00 Fr. (VJ 0,00 Fr.) 2026: Solarstromproduktion in ersten Monaten sehr herausfordernd Verkauf "Fuencarral to AI" in fortgeschrittenem Stadium - Schlatter 2025: EBIT 0,5 Mio Fr. (VJ 2,0 Mio) Reinergebnis -1,4 Mio Fr. (VJ 1,5 Mio) Keine Dividende zur Auszahlung geplant (VJ 1,00 Fr.) 2026: Legen Fokus auf Gewinn weiterer Aufträge Umsatzrückgang und mind. ausgeglichenes Ergebnis erwartet - Aktionär Signorell bekräftigt Forderungen gegenüber Calida-VR - Walliser Kantonalbank nominiert Antoine Fournier für den Verwaltungsrat NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH:- Ausland: - GB: EINZELHANDELSUMSATZ FEBRUAR +2,5% GG VORJAHR (PROGNOSE +2,1) EINZELHANDELSUMSATZ FEBRUAR -0,4% GG VORMONAT (PROGNOSE -0,7) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,652% - Barry Callebaut: Allan & Gill Gray Foundation meldet Anteil von 3,009% - Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3% - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3% - Siegfried: Capital meldet Anteil von 3,041% - Skan: Swisscanto meldet Anteil von <3% - Sunrise: Blackrock meldet Anteil von 3,01% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag - GV: DKSH (10.00 Uhr), VZ Holding (10.00 Uhr) Montag: - Keine Termine Dienstag: - Jungfraubahn: Ergebnis 2025 (Webcast 9.00 Uhr) - Adval Tech: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Romande Energie: Ergebnis 2025 - SoftwareONE: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Valartis: Ergebnis 2025 - Varia US: Ergebnis 2025 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer März (Montag) - SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q4 (Dienstag) Ausland: - US: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung; 13.30 Uhr) Persönliche Einkommen und Ausgaben 2/26 (13.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (endgültig; 15.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Swisscom (26,00 Fr.) - BKB (3,60 Fr.) - SPS (3,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9181 - USD/CHF: 0,7962 - Swiss Bond Index: +48 BP auf 138,38 (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,41% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,60% auf 12'642 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,52% auf 2'014 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,44% auf 17'664 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,50% auf 22'613 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,98% auf 7'769 Punkte

awp-robot/sw/to