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24.03.2026 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG:

- Die Schweizer Börse dürfte am Dienstag kaum verändert in den Handel starten. Der erneute Anstieg der Ölpreise infolge der grossen geopolitischen Unsicherheiten im Nahen Osten halte die Verunsicherung hoch. 

- SMI vorbörslich: unver. auf 12'390,00 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Montag): +1,38% auf 46'208 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): +1,38% auf 21'947 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): +1,43% auf 52'252 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Roche lanciert neuen Test zur Erkennung von Atemwegs-Erkrankungen 
- UBS fusioniert drei Immobilienfonds zum UBS LivingPlus per Ende Juni 

- APG ernennt neuen Leiter für Verkaufsregionen Zürich, Ost und Südost 
- Comet nominiert Anna Peter und Mads Joergensen für Verwaltungsrat

- Curatis 2025: Umsatz 10,8 Mio Fr. (VJ 9,5 Mio)
                Operatives Ergebnis -1,5 Mio Fr. (VJ -3,3 Mio)
                Nettoergebnis -1,4 Mio Fr. (VJ -4,3 Mio)
                Liquide Mittel 1,9 Mio Fr. per 31.12.25 (Ende H1: 2,0 Mio)
            2026: Erwarten Umsatzwachstum von über 25%
                  Wollen weiterhin 2026 Break-even erreichen

- Idorsia: Schlägt 3 Kandidaten für Wahl in VR vor
           nominiert Natalia Misciattelli, Gabriel Baertschi und André Muller
           
- Inficon 2025: Umsatz 673,7 Mio USD (VJ 671 Mio)
                EBIT 112,3 Mio USD (VJ 136 Mio)
                Betriebsgewinnmarge 16,7% (VJ 20,3%)
                Reinergebnis 85,8 Mio USD (VJ 112,8 Mio)
                Dividende 2,00 Fr. (VJ 21,00 Fr. vor Split)
          2026: Umsatz von 680 bis 720 Mio USD erwartet
                EBIT-Marge von 17-19% erwartet
                Blicken mit Zuversicht auf das neue Jahr
                Aufträge bieten solide Basis für kommende Monate
           vorbörsliche Indikation -4,5%

- MCH 2025: Umsatz 429,6 Mio Fr. (VJ 435,7 Mio)
            Reinergebnis 18,6 Mio Fr. (VJ 3,0 Mio)
            EBITDA 51,2 Mio Fr. (VJ 34,5 Mio)
            Netto-Cashflow 30,4 Mio Fr. (2024: -6,6 Mio)
      2026: Wollen Wachstumsstrategie konsequent weiterverfolgen
      
- Newron 2025: Flüssige Mittel 28,9 Mio EUR (H1: 43,2 Mio)
               Reinergebnis -13,2 Mio EUR (VJ 15,8 Mio)
         2026: Beantragen an GV Schaffung von American Depository Shares
               Gesamte verfügbare Barmittel reichen bis weit ins 2027
          
- Skan 2025: Umsatz 333,3 Mio Fr. (VJ 361,3 Mio)
             EBITDA 38,6 Mio Fr. (VJ 57 Mio)
             EBITDA-Marge 11,6% (VJ 15,8%)
             Reinergebnis 17,57 Mio Fr. (VJ 40,8 Mio)
             Dividende 0,22 Fr. (VJ 0,40 Fr.)
        Christian Schlögel soll für Patrick Schär in den VR gewählt werden
       2026: Umsatzwachstum im oberen Zehnerprozentbereich erwartet
             EBITDA-Marge zwischen 13 und 15 Prozent erwartet
       

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- LGT 2025: Konzerngewinn +25% auf 445,6 Mio Fr.
            Verwaltete Vermögen +5% auf 386,1 Mrd Fr. per Ende Jahr

- SIX 2025: Betriebsertrag 1,66 Mrd Fr. (VJ 1,59 Mrd)
            Reinergebnis -314 Mio Fr. (VJ +39 Mio)
            Wertanpassung von 561 Mio Fr. wegen Worldline
     Finanzchef: Handelsvolumen haben mit Nahost-Konflikt angezogen 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:
- 

Ausland:
- 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Barry Callebaut: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,078%
- SMG: Gruppe General Atlantic/Ringier/Mobiliar/TX meldet Anteil von 77,312%
- Tecan: SEO Management meldet Anteil von 3,397%

PRESSE DIENSTAG
- Presse:Schweizer Pharmapreise sollen durch Anpassung in der Berechnung steigen
  ("Republik" online)
- Presse:USA sponsern Versicherungen für Frachter mithilfe von Versicherer Chubb
  ("NZZ")

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Dienstag
- Inficon: Ergebnis 2025 (Webcast 09.30 Uhr)
- Newron: Ergebnis 20025 (Conf. Call 14.30 Uhr)
- Skan: Ergebnis 2025 (BMK/Webcast 10.30/13.30 Uhr)
- GV: Bellevue (16.00 Uhr), Oerlikon (10.30 Uhr), Schindler (14.30 Uhr),
      Sika (16.00 Uhr)

  Mittwoch
- Orior: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr)
- Vaudoise: Ergebnis 2025 (BMK 09.00/14.00 Uhr)
- GV: Swisscom (13.30 Uhr)

  Donnerstag
- Bajaj Mobility: Ergebnis 2025
- BLKB: Ergebnis 2025 (BMK 9.15 Uhr)
- GAM: Ergebnis 2025
- Warteck Invest: Ergebnis 2025
- EEII: aoGV zu Übernahme Jubin Fréres (08.30 Uhr)
- GV: Novavest (09.30 Uhr), SGS (14.00 Uhr)

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- SNB: Zahlungsbilanz Q3 (09.00 Uhr)
- UBS-CFA Index März (Mittwoch)

  Ausland:
- DE: HCOB PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröff., 09.30 Uhr)
- EU: HCOB PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 3/36 (1. Veröff., 10.00 Uhr)
- GB: S&P Global PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröff., 10.30 Uhr)
- US: Produktivität Q4/25 (endgültig, 13.30 Uhr)
      S&P Global PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröff., 14.45 Uhr)
      Richmond Fed Herstellerindex 3/26 (15.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2026

  Dekotierungen: 
- U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen)

EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
- Hypi Lenzburg (120,00 Fr.)

per 25.03:
- Belimo (10,00 Fr.)

per 26.03:
- Sika (3,70 Fr.)
- Schindler (6,80 Fr.)
- Bellevue (0,15 Fr.)
- EFG International (0,65 Fr.)
- Oerlikon (0,85 Fr.)

per 27.03:
- Swisscom (26,00 Fr.)
- BKB (3,60 Fr.)
- SPS (3,50 Fr.)

DEVISEN/ZINSEN (08.16 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9136
- USD/CHF: 0,7870
- Swiss Bond Index: +18 BP auf 138,54 (Montag)
- SNB: Kassazinssatz 0,433% (Montag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Montag): +0,56% auf 12'390 Punkte
- SLI (Montag): +0,55% auf 1'975 Punkte
- SPI (Montag): +0,63% auf 17'311 Punkte
- Dax (Montag): +1,22% auf 22'654 Punkte
- CAC 40 (Montag): +0,79% auf 7'726 Punkte

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US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten

Im aktuellen Experteninterview spricht Marco Ludescher, über die grossen Belastungsfaktoren an den Kapitalmärkten. Gemeinsam analysieren wir die wachsenden Risiken rund um US-Staatsverschuldung, KI-Investitionen, Private Credit, Immobilienmärkte, internationale Kapitalströme und die Frage, warum Gold und Rohstoffe wieder stärker in den Fokus rücken.

Darum geht es in dieser Folge:
– Warum die US-Schuldenlast zunehmend zum Risiko für die Märkte wird
– Weshalb sinkende Leitzinsen politisch gewünscht sind, aber nicht alle Probleme lösen
– Wie stark sich die grossen Tech-Konzerne für den KI-Boom verschulden
– Warum die Gewinne im KI-Sektor noch nicht mit den Investitionen mithalten
– Welche Warnsignale es bei Nvidia, Microsoft, Oracle und anderen Tech-Werten gibt
– Was hinter dem boomenden, aber riskanten Private-Credit-Markt steckt
– Warum auch Software-Aktien, Immobilien und Konsumfinanzierung unter Druck geraten
– Wie sich die Lage in China, Japan, Korea, Indien und Europa entwickelt
– Weshalb Deutschlands Industrie weiter an Wettbewerbsfähigkeit verliert
– Warum Gold, Silber und Rohstoffe aus Sicht von Marco Ludescher aktuell besonders spannend bleiben
– Welche Chancen er bei Öl- und Gasproduzenten in den USA sieht

Besonders spannend: Das Interview verbindet kurzfristige Marktturbulenzen mit dem grossen makroökonomischen Bild und zeigt auf, welche Entwicklungen Anleger jetzt genau beobachten sollten.

US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten

Inside Trading & Investment

07:12 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Tagesumkehr zum Wochenstart
23.03.26 Marktüberblick: Steigende Anleiherenditen im Fokus
23.03.26 SMI steuert auf schwächstes Monatsergebnis seit 2002 zu
23.03.26 Accelleron gibt Vollgas
20.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Biontech, Moderna
19.03.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Comet Holding AG, Inficon Holding AG, VAT Group AG
19.03.26 US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’034.17 19.10 B84SAU
Short 13’298.06 13.54 B8RSFU
Short 13’784.11 8.86 SZ3BMU
SMI-Kurs: 12’389.68 23.03.2026 17:31:05
Long 12’012.46 19.87 SRQB1U
Long 11’736.35 13.84 S7MBDU
Long 11’249.63 8.96 SQZB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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