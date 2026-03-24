SMIM 1939983 / CH0019399838
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24.03.2026 08:45:36
Morning Briefing - Markt Schweiz
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
STIMMUNG:
- Die Schweizer Börse dürfte am Dienstag kaum verändert in den Handel starten. Der erneute Anstieg der Ölpreise infolge der grossen geopolitischen Unsicherheiten im Nahen Osten halte die Verunsicherung hoch.
- SMI vorbörslich: unver. auf 12'390,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,38% auf 46'208 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,38% auf 21'947 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,43% auf 52'252 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche lanciert neuen Test zur Erkennung von Atemwegs-Erkrankungen - UBS fusioniert drei Immobilienfonds zum UBS LivingPlus per Ende Juni - APG ernennt neuen Leiter für Verkaufsregionen Zürich, Ost und Südost - Comet nominiert Anna Peter und Mads Joergensen für Verwaltungsrat - Curatis 2025: Umsatz 10,8 Mio Fr. (VJ 9,5 Mio) Operatives Ergebnis -1,5 Mio Fr. (VJ -3,3 Mio) Nettoergebnis -1,4 Mio Fr. (VJ -4,3 Mio) Liquide Mittel 1,9 Mio Fr. per 31.12.25 (Ende H1: 2,0 Mio) 2026: Erwarten Umsatzwachstum von über 25% Wollen weiterhin 2026 Break-even erreichen - Idorsia: Schlägt 3 Kandidaten für Wahl in VR vor nominiert Natalia Misciattelli, Gabriel Baertschi und André Muller - Inficon 2025: Umsatz 673,7 Mio USD (VJ 671 Mio) EBIT 112,3 Mio USD (VJ 136 Mio) Betriebsgewinnmarge 16,7% (VJ 20,3%) Reinergebnis 85,8 Mio USD (VJ 112,8 Mio) Dividende 2,00 Fr. (VJ 21,00 Fr. vor Split) 2026: Umsatz von 680 bis 720 Mio USD erwartet EBIT-Marge von 17-19% erwartet Blicken mit Zuversicht auf das neue Jahr Aufträge bieten solide Basis für kommende Monate vorbörsliche Indikation -4,5% - MCH 2025: Umsatz 429,6 Mio Fr. (VJ 435,7 Mio) Reinergebnis 18,6 Mio Fr. (VJ 3,0 Mio) EBITDA 51,2 Mio Fr. (VJ 34,5 Mio) Netto-Cashflow 30,4 Mio Fr. (2024: -6,6 Mio) 2026: Wollen Wachstumsstrategie konsequent weiterverfolgen - Newron 2025: Flüssige Mittel 28,9 Mio EUR (H1: 43,2 Mio) Reinergebnis -13,2 Mio EUR (VJ 15,8 Mio) 2026: Beantragen an GV Schaffung von American Depository Shares Gesamte verfügbare Barmittel reichen bis weit ins 2027 - Skan 2025: Umsatz 333,3 Mio Fr. (VJ 361,3 Mio) EBITDA 38,6 Mio Fr. (VJ 57 Mio) EBITDA-Marge 11,6% (VJ 15,8%) Reinergebnis 17,57 Mio Fr. (VJ 40,8 Mio) Dividende 0,22 Fr. (VJ 0,40 Fr.) Christian Schlögel soll für Patrick Schär in den VR gewählt werden 2026: Umsatzwachstum im oberen Zehnerprozentbereich erwartet EBITDA-Marge zwischen 13 und 15 Prozent erwartet NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - LGT 2025: Konzerngewinn +25% auf 445,6 Mio Fr. Verwaltete Vermögen +5% auf 386,1 Mrd Fr. per Ende Jahr - SIX 2025: Betriebsertrag 1,66 Mrd Fr. (VJ 1,59 Mrd) Reinergebnis -314 Mio Fr. (VJ +39 Mio) Wertanpassung von 561 Mio Fr. wegen Worldline Finanzchef: Handelsvolumen haben mit Nahost-Konflikt angezogen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Barry Callebaut: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,078% - SMG: Gruppe General Atlantic/Ringier/Mobiliar/TX meldet Anteil von 77,312% - Tecan: SEO Management meldet Anteil von 3,397% PRESSE DIENSTAG - Presse:Schweizer Pharmapreise sollen durch Anpassung in der Berechnung steigen ("Republik" online) - Presse:USA sponsern Versicherungen für Frachter mithilfe von Versicherer Chubb ("NZZ") ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag - Inficon: Ergebnis 2025 (Webcast 09.30 Uhr) - Newron: Ergebnis 20025 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Skan: Ergebnis 2025 (BMK/Webcast 10.30/13.30 Uhr) - GV: Bellevue (16.00 Uhr), Oerlikon (10.30 Uhr), Schindler (14.30 Uhr), Sika (16.00 Uhr) Mittwoch - Orior: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr) - Vaudoise: Ergebnis 2025 (BMK 09.00/14.00 Uhr) - GV: Swisscom (13.30 Uhr) Donnerstag - Bajaj Mobility: Ergebnis 2025 - BLKB: Ergebnis 2025 (BMK 9.15 Uhr) - GAM: Ergebnis 2025 - Warteck Invest: Ergebnis 2025 - EEII: aoGV zu Übernahme Jubin Fréres (08.30 Uhr) - GV: Novavest (09.30 Uhr), SGS (14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Zahlungsbilanz Q3 (09.00 Uhr) - UBS-CFA Index März (Mittwoch) Ausland: - DE: HCOB PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröff., 09.30 Uhr) - EU: HCOB PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 3/36 (1. Veröff., 10.00 Uhr) - GB: S&P Global PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröff., 10.30 Uhr) - US: Produktivität Q4/25 (endgültig, 13.30 Uhr) S&P Global PMI Verarb. Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröff., 14.45 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 3/26 (15.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Swissquote: Aktiensplit 10:1 (Datum noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Hypi Lenzburg (120,00 Fr.) per 25.03: - Belimo (10,00 Fr.) per 26.03: - Sika (3,70 Fr.) - Schindler (6,80 Fr.) - Bellevue (0,15 Fr.) - EFG International (0,65 Fr.) - Oerlikon (0,85 Fr.) per 27.03: - Swisscom (26,00 Fr.) - BKB (3,60 Fr.) - SPS (3,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.16 Uhr) - EUR/CHF: 0,9136 - USD/CHF: 0,7870 - Swiss Bond Index: +18 BP auf 138,54 (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,433% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,56% auf 12'390 Punkte - SLI (Montag): +0,55% auf 1'975 Punkte - SPI (Montag): +0,63% auf 17'311 Punkte - Dax (Montag): +1,22% auf 22'654 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,79% auf 7'726 Punkte
awp-robot/sw/
US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten
Im aktuellen Experteninterview spricht Marco Ludescher, über die grossen Belastungsfaktoren an den Kapitalmärkten. Gemeinsam analysieren wir die wachsenden Risiken rund um US-Staatsverschuldung, KI-Investitionen, Private Credit, Immobilienmärkte, internationale Kapitalströme und die Frage, warum Gold und Rohstoffe wieder stärker in den Fokus rücken.
Darum geht es in dieser Folge:
– Warum die US-Schuldenlast zunehmend zum Risiko für die Märkte wird
– Weshalb sinkende Leitzinsen politisch gewünscht sind, aber nicht alle Probleme lösen
– Wie stark sich die grossen Tech-Konzerne für den KI-Boom verschulden
– Warum die Gewinne im KI-Sektor noch nicht mit den Investitionen mithalten
– Welche Warnsignale es bei Nvidia, Microsoft, Oracle und anderen Tech-Werten gibt
– Was hinter dem boomenden, aber riskanten Private-Credit-Markt steckt
– Warum auch Software-Aktien, Immobilien und Konsumfinanzierung unter Druck geraten
– Wie sich die Lage in China, Japan, Korea, Indien und Europa entwickelt
– Weshalb Deutschlands Industrie weiter an Wettbewerbsfähigkeit verliert
– Warum Gold, Silber und Rohstoffe aus Sicht von Marco Ludescher aktuell besonders spannend bleiben
– Welche Chancen er bei Öl- und Gasproduzenten in den USA sieht
Besonders spannend: Das Interview verbindet kurzfristige Marktturbulenzen mit dem grossen makroökonomischen Bild und zeigt auf, welche Entwicklungen Anleger jetzt genau beobachten sollten.
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Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg vor Deeskalation? SMI startet stabil -- DAX mit etwas höherem Start -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit wenig Bewegung. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich auf höhem Niveau. Die Börsen in Fernost notieren am Dienstag auf grünem Terrain.