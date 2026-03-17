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17.03.2026 08:45:36
Morning Briefing - Markt Schweiz
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handel starten. Der Erholungsversuch vom Vortag wird durch erneut steigende Ölpreise gebremst. - SMI vorbörslich: -0,25% auf 12'850,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,83% auf 46'946 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,22% auf 22'374 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +NA% auf 53'700 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon und Lensar beenden geplante Fusion wegen regulatorischer Hürden - Roche erweitert KI-Infrastruktur mit Nvidia-Technologie - BCGE 2025: Geschäftsertrag 553,84 Mio Fr. (VJ 585,5 Mio) Reinergebnis 220,89 Mio Fr. (VJ 219,2 Mio) Dividende 0,70 Fr. (VJ 0,65 Fr.) Betriebsergebnis 233,4 Mio Fr. (VJ 258,3 Mio) 2026: Rechnnen mit vergleichbarem Resultat trotz anspruchsvollem Umfeld - Medartis 2025: Umsatz reported 269,3 Mio Fr. (VJ 224,8 Mio) Kern-Umsatz 266,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 269,2 Mio) Kern-EBITDA 48,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 47,3 Mio) Kern-EBITDA-Marge 18,4% (AWP-Konsens: 17,1%) EBITDA reported 51,5 Mio Fr. (VJ 48 Mio) Reinergebnis 9,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7,4 Mio) 2026: Kern-EBITDA-Marge zu kWk im hohen 10er-%-Bereich erwartet Organisches Kernumsatz-Wachstum von 16-18% erwartet Übernahme von belgischer CADskills unterzeichnet VR: Jennifer Dean stellt sich nicht zur Wiederwahl VR schlägt Wahl von Yang Xu vor - Peach Property schliesst Rückkaufangebot für Wandelanleihe ab - Tecan spannt mit Nvidia bei datengetriebenen Laboren zusammen vorbörsliche Indikation +2,7% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,102% - Galderma: Gruppe EQT/Abu Dhabi/Singapore/L'Oréal senkt Anteil auf 20% - Julius Bär: Massachusetts Financial Services Company meldet Anteil von <3% - Richemont: Blackrock meldet Anteil von <3% PRESSE DIENSTAG - Swisscom-Chef verteidigt Einsatz von Huawei-Komponenten (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Medartis: BMK 2025 (10.30 Uhr) - BCGE: BMK 2025 (10.30 Uhr) - GV: CPH, Dätwyler Mittwoch: - TX Group: Ergebnis 2025 - Bioversys: Ergebnis 2025 - Investis: Ergebnis 2025 - Orell Füssli: Ergebnis 2025 - SMG: Ergebnis 2025 - Stadler Rail: Ergebnis 2025 - Swatch: BMK 2025 - GV: Also Donnerstag: - DocMorris: Ergebnis 2025 - Swissquote: Ergebnis 2025 - GV: ABB, BB Biotech, Givaudan, Zehnder WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Februar (08.30 Uhr) - KOF Konjunkturprognose Frühling (Mittwoch) - Seco: Konjunkturprognosen Frühling (Mittwoch) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Februar (Donnerstag) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW-Index 3/26 (11.00 Uhr) - US: Frühindikator 2/26 (15.00 Uhr) Hausverkäufe 2/26 (15.00 Uhr) SONSTIGES - Roche: Aus dem GS wird ein PS (per HEUTE, neue ISIN-Nummer CH1499059983) - Nächster Eurex-Verfall: 20.03.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 19.03: - CPH (2,00 Fr.) - Dätwyler (3,20 Fr.) per 20.03: - Also (5,30 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9059 - USD/CHF: 0,7886 - Swiss Bond Index: +20 BP auf 138,56% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,433% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,33% auf 12'882 Punkte - SLI (Montag): +0,38% auf 2'040 Punkte - SPI (Montag): +0,25% auf 17'938 Punkte - Dax (Montag): +0,50% auf 23'564 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,31% auf 7'936 Punkte
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Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?
Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.
Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
• Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
• Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
• Chancen bei Royalty- und Streaming-Unternehmen wie Franco-Nevada oder Wheaton Precious Metals
• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
• Welche Branchen zusätzlich profitieren – z.B. Baumaschinenhersteller wie Caterpillar
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Börse aktuell - Live TickerStabile Aussichten für den SMI-Start -- DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Am heimischen Aktienmarkt deutet sich ein kaum veränderter Start an. Der deutsche Aktienmarkt dürfte etwas tiefer starten. Die Börsen in Fernost geben am Dienstag mehrheitlich nach.