Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich nach dem Ausbruch des Kriegs in Iran am vergangenen Wochenende am Mittwoch zumindest gemäss den vorbörslichen Kursen eine erster Stabilisierungsversuch ab. Die Anspannung an den Finanzmärkten bleibt aber gross, wie auch die weiteren Verluste von rund 4 Prozent des Nikkei in Tokio zeigen. Eine gewisse Untersütztung für das Sentiment kommt am Berichtstag von Äusserungen des US-Präsidenten, wonach er Öl- und Gastransporte in der Strasse von Hormus mit der eigenen Marine zu schützen wolle.

- SMI vorbörslich: +0,56% auf 13'480,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,83% auf 48'501 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,02% auf 22'517 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -3,61% auf 54'246 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Implenia 2025: Umsatz 3475 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3621 Mio) EBIT 140,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 140,3 Mio) EBIT-Marge 4,0% (AWP-Konsens: 3,9%) Reinergebnis 84,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 88,0 Mio) Dividende 1,40 Fr. (AWP-Konsens: 1,16 Fr.) Auftragsbestand 8467 Mio Fr. (VJ 6788 Mio) EK-Quote von 23,5% (VJ 21,2%) 2026: Streben EBIT von rund 150 Mio vor Wachstumsinvestitionen an 2027: EBIT soll über rund 150 Mio Fr. steigen Umsatzanstieg erwartet bestätigt mittelfristige Finanzziele EBIT-Marge >4,5% u EK-Quote 25% Personalchefin und Leiterin Division Service Solutions gehen - Plazza 2025: Liegenschaftsertrag 39,9 Mio Fr. (VJ 33,0 Mio) EBIT vor NB 31,3 Mio Fr. (VJ 26,2 Mio) Ergebnis vor NB 23,6 Mio Fr. (VJ 20,4 Mio) Reinergebnis 60,7 Mio Fr. (VJ 50,7 Mio) Dividende Namenaktie A 10,00 Fr. (VJ 9,00) 2026: Stabile Entwicklung erwartet Betriebsergebn. vor Abschreibungen und NB auf VJ-Niveau erw. Je nach Entwicklung wieder Gewinn aus Neubewertung erwartet Steigerung Netto-Mietertrag in 3-5 Jahren auf über 55 Mio Fr. erw. - Asmallworld verschiebt Publikation des Jahresberichts um zehn Tage - Bioversys publiziert Phase-I-Daten zu Hoffnungsträger in Fachjournal - Dormakaba übernimmt kleinen deutschen Zugangsspezialisten any2any Firma hat rund 10 Mitarbeiter NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Clariant: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,035% - Mindmaze meldet Eigenanteil von 4,071%/59,322% - Richemont: Blackrock meldet Anteil von 3,017% - SHL: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,02% - SMG: Blackrock meldet Anteil von 3,025% - SPS: ELM B.V. meldet Anteil von <3% PRESSE MITTWOCH - Kritik an geplantem Cailler-Schokoladenpark von Nestlé in Broc (24 Heures/TdG) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Implenia: BMK zu Ergebnis 2025 (12.00 Uhr) - Plazza: Webcast zu Ergebnis 2025 (10.00 Uhr) Donnerstag - Galderma: Ergebnis 2025 (Webcast 14.00 Uhr) - Bossard: Ergebnis 2025 (MK 15.00 Uhr) - BKB: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr) - Cicor: Ergebnis 2025 (Webcast 14.00 Uhr) - R&S: Trading update 2025 - V-Zug: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr) - BVZ: Ergebnis 2025 (nachbörslich) Freitag: - Coltene: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr, Zürich) - Comet: Ergebnis 2025 (BMK 13.30, Zürich/online) - Mobilezone: Ergebnis 2025 (Conf. Call 9.15 Uhr) - SFS: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr, Zürich/Online) - Mikron: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr, Zürich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Februar (08.30 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten Februar (Donnerstag) Ausland: - ZO: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung, 10.00 Uhr) Erzeugerpreise 1/26 (11.00 Uhr) Arbeitslosenquote 1/26 (11.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigung 2/26 (14.15 Uhr) S&P Global PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung, 15.45 Uhr) ISM Services Index 2/26 (16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) Fed, Beige Book (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.03.2026 Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9062 - USD/CHF: 0,7799 - Swiss Bond Index: -47 BP auf 139,49% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,332% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -3,10% auf 13'405 Punkte - SLI (Dienstag): -3,04% auf 2'122 Punkte - SPI (Dienstag): -2,93% auf 18'471 Punkte - Dax (Dienstag): -3,44% auf 23'791 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -5,56% auf 8'104 Punkte

awp-robot/sw/