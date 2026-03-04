Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’405 -3.1%  SPI 18’471 -2.9%  Dow 48’501 -0.8%  DAX 23’791 -3.4%  Euro 0.9062 -0.3%  EStoxx50 5’772 -3.6%  Gold 5’171 1.6%  Bitcoin 53’576 0.3%  Dollar 0.7796 -0.3%  Öl 84 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Abkehr vom US-Markt? ETF-Investoren schichten Milliarden um
Bayer-Aktie: Weiterer Milliardenverlust - Operatives Ergebnis jedoch besser als gedacht - Prognose im Blick
Conti-Aktie mit Verlusten: Continental rechnet 2026 mit weniger Umsatz, aber besserer Rendite
Aroundtown-Aktie: Prognose am unteren Ende erreicht - Dividende wird wieder gezahlt
Februar 2026: So schätzen Experten die HENSOLDT-Aktie ein
Suche...
eToro entdecken

SMIM 1939983 / CH0019399838

3’047.47
Pkt
-72.31
Pkt
-2.32 %
03.03.2026
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

04.03.2026 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich nach dem Ausbruch des Kriegs in Iran am vergangenen Wochenende am Mittwoch zumindest gemäss den vorbörslichen Kursen eine erster Stabilisierungsversuch ab. Die Anspannung an den Finanzmärkten bleibt aber gross, wie auch die weiteren Verluste von rund 4 Prozent des Nikkei in Tokio zeigen. Eine gewisse Untersütztung für das Sentiment kommt am Berichtstag von Äusserungen des US-Präsidenten, wonach er Öl- und Gastransporte in der Strasse von Hormus mit der eigenen Marine zu schützen wolle. 

- SMI vorbörslich: +0,56% auf 13'480,00 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Dienstag): -0,83% auf 48'501 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): -1,02% auf 22'517 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): -3,61% auf 54'246 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Implenia 2025: Umsatz 3475 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3621 Mio)
                 EBIT 140,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 140,3 Mio)
                 EBIT-Marge 4,0% (AWP-Konsens: 3,9%)
                 Reinergebnis 84,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 88,0 Mio)
                 Dividende 1,40 Fr. (AWP-Konsens: 1,16 Fr.)
                 Auftragsbestand 8467 Mio Fr. (VJ 6788 Mio)
                 EK-Quote von 23,5% (VJ 21,2%) 
           2026: Streben EBIT von rund 150 Mio vor Wachstumsinvestitionen an
           2027: EBIT soll über rund 150 Mio Fr. steigen
                 Umsatzanstieg erwartet
           bestätigt mittelfristige Finanzziele EBIT-Marge >4,5% u EK-Quote 25%
           Personalchefin und Leiterin Division Service Solutions gehen
            
- Plazza 2025: Liegenschaftsertrag 39,9 Mio Fr. (VJ 33,0 Mio)
               EBIT vor NB 31,3 Mio Fr. (VJ 26,2 Mio)
               Ergebnis vor NB 23,6 Mio Fr. (VJ 20,4 Mio)
               Reinergebnis 60,7 Mio Fr. (VJ 50,7 Mio)
               Dividende Namenaktie A 10,00 Fr. (VJ 9,00)
         2026: Stabile Entwicklung erwartet
               Betriebsergebn. vor Abschreibungen und NB auf VJ-Niveau erw.
               Je nach Entwicklung wieder Gewinn aus Neubewertung erwartet
         Steigerung Netto-Mietertrag in 3-5 Jahren auf über 55 Mio Fr. erw.
         
- Asmallworld verschiebt Publikation des Jahresberichts um zehn Tage
- Bioversys  publiziert Phase-I-Daten zu Hoffnungsträger in Fachjournal
- Dormakaba übernimmt kleinen deutschen Zugangsspezialisten any2any
    Firma hat rund 10 Mitarbeiter

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Clariant: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,035%
- Mindmaze meldet Eigenanteil von 4,071%/59,322%
- Richemont: Blackrock meldet Anteil von 3,017%
- SHL: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,02%
- SMG: Blackrock meldet Anteil von 3,025%
- SPS: ELM B.V. meldet Anteil von <3%

PRESSE MITTWOCH
- Kritik an geplantem Cailler-Schokoladenpark von Nestlé in Broc (24 Heures/TdG)

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Mittwoch:
- Implenia: BMK zu Ergebnis 2025 (12.00 Uhr)
- Plazza: Webcast zu Ergebnis 2025 (10.00 Uhr)

  Donnerstag
- Galderma: Ergebnis 2025 (Webcast 14.00 Uhr)
- Bossard: Ergebnis 2025 (MK 15.00 Uhr)
- BKB: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr)
- Cicor: Ergebnis 2025 (Webcast 14.00  Uhr)
- R&S: Trading update 2025
- V-Zug: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr)
- BVZ: Ergebnis 2025 (nachbörslich)

  Freitag:
- Coltene: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr, Zürich)
- Comet: Ergebnis 2025 (BMK 13.30, Zürich/online)
- Mobilezone: Ergebnis 2025 (Conf. Call 9.15 Uhr)
- SFS: Ergebnis 2025 (BMK 09.00 Uhr, Zürich/Online)
- Mikron: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr, Zürich)

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Februar (08.30 Uhr)
- Seco: Arbeitsmarktdaten Februar (Donnerstag)

  Ausland:
- ZO: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung, 10.00 Uhr)
      Erzeugerpreise 1/26 (11.00 Uhr)
      Arbeitslosenquote 1/26 (11.00 Uhr)
- US: ADP Beschäftigung 2/26 (14.15 Uhr)
      S&P Global PMI Dienste 2/26 (2.  Veröffentlichung, 15.45 Uhr)
      ISM Services Index 2/26 (16.00 Uhr)
      EIA-Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr)
      Fed, Beige Book (20.00 Uhr)
      

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 20.03.2026

  Dekotierungen: 
- U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  
EX-DIVIDENDE DATEN:
-

DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9062
- USD/CHF: 0,7799
- Swiss Bond Index: -47 BP auf 139,49% (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz 0,332% (Dienstag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Dienstag): -3,10% auf 13'405 Punkte
- SLI (Dienstag): -3,04% auf 2'122 Punkte
- SPI (Dienstag): -2,93% auf 18'471 Punkte
- Dax (Dienstag): -3,44% auf 23'791 Punkte
- CAC 40 (Dienstag): -5,56% auf 8'104 Punkte

awp-robot/sw/

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Um 18 Uhr live: Wie du jede Aktie in eine Einnahmequelle verwandelst

Im Webinar heute Abend erfährst du, wie du jede Aktie in eine regelmässige Einnahmequelle verwandelst, statt nur auf grüne Vorzeichen zu hoffen!

Schnell Plätze sichern!

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .

Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen

Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

08:47 SMI rauscht in die Tiefe
07:23 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Korrektur weitet sich aus
03.03.26 Julius Bär: 11.80% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Partners Group Holding AG, UBS Group AG, Swissquote Group Holding SA
03.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 17.20% p.a. Barrier Reverse Convertible auf DocMorris
03.03.26 Finden Pharma-Unternehmen die passende Rezeptur?
03.03.26 Marktüberblick: Beiersdorf im Fokus
26.02.26 KI verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’080.89 16.28 S0WBHU
Short 14’224.09 13.90 SJJBGU
Short 14’764.58 8.98 STRBXU
SMI-Kurs: 13’404.93 03.03.2026 17:31:19
Long 12’793.11 19.76 SCQB1U
Long 12’482.35 13.70 SO3BSU
Long 11’937.78 8.93 SG1BPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
Mit seinem Hedgefonds Elliott Investment Management investierte Paul Singer auch im vierten Quar ...
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times
Jeremy Granthams Portfolio im Q4 2025: Veränderungen bei Amazon, Apple, Microsoft & Co.
Auch im vierten Quartal 2025 kam es im Aktienportfolio von Jeremy Granthams Investmentgesellscha ...
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Rohstoffe im Februar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMIM 3’047.47 -2.32%

finanzen.net News

Datum Titel
08:43 Ölpreise steigen weiter deutlich
08:40 AKTIE IM FOKUS: Redcare vor nächstem Kursrutsch - Ausblick enttäuscht
08:34 Der Börsengaspreis geht steil: Werden Strom und Gas jetzt teurer?
08:34 Iran-Krieg macht Öl teurer - Wie der Preis berechnet wird
08:34 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Kion auf 'Hold' - Ziel hoch auf 56 Euro
08:24 Bayer rechnet 2026 mit stabiler Geschäftsentwicklung - Verschuldung steigt
08:22 Pressestimme/'Wall Street Journal': US-Abschreckung braucht Munition
08:16 China: Stimmung in den größeren Industriebetrieben sinkt überraschend stark
08:10 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern
08:06 Zollrisiken und Geopolitik: Symrise geht vorsichtig ins Jahr 2026