Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Nach vier schwachen Tagen könnte es am Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag wieder einmal nach oben gehen. Grund ist, dass sich die Spannung zwischen den USA und Europa wieder etwas gelegt hat. US-Präsident Trump will nun von den in der Grönland-Frage angedrohten Strafzölle gegen acht europäische Länder absehen und auch keine Gewalt anwenden, wie er am Mittwochabend sagte. Dadurch hätten sich die Sorgen über einen erneuten Zollkrieg entspannt, heisst es am Markt. Allerdings dürfte die Lage nervös und die Unsicherheit hoch bleiben.

- SMI vorbörslich: +0,75% auf 13'255,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,21% auf 49'077 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,18% auf 23'225 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,73% auf 53'689 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Galderma beendet Zusammenarbeit mit Ipsen im Bereich Neuromodulatoren zeigt neueste Fortschritte bei ästhetischen Injektionen an Kongress - Kuehne+Nagel erweitert Schwalbe-Distributionszentrum in Vietnam - SGS erweitert akkreditierte Labortests in Frankreich - Aryzta 2025: Jahresziele erreicht oder übertroffen Organ. Wachstum im tiefen bis mittleren einstelligen Bereich EBITDA über 305 Mio Euro (AWP-Konsens: 302,6) freier Cashflow von 115 bis 120 Mio Euro Finanzierungskosten unter Guidance bei 42 bis 44 Mio Euro investiert rund 40 Mio Euro in neue Brötchenfabrik in Portugal Neue Fabrik wird bei Lissabon gebaut und soll 2028 in Betrieb gehen 2026: weiteres organisches Wachstum erwartet vorbörsliche Indikation +4,2% - Galenica 2025: Umsatz 4135,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4138 Mio) Umsatz Products & Care 1816,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1803 Mio) Umsatz Logistics & IT 3332,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3395 Mio) Umsatz Corp. & Elimi. -1013,4 Mio Fr. (AWP-Konsens -1066 Mio) Breit abgestütztes Wachstum - Beitrag aller Geschäftsbereiche Dividende mindestens auf Vorjahresniveau erwartet EBIT-Guidance mit Steigerung von 10-12% bestätigt Nachfrage nach rezeptpflichtigen Medikamenten treibt Umsatz GLP-1-Abnehmpräparate/Nahrungsergänzungsmitteln stützen - Huber+Suhner 2025: Umsatz 864,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 873 Mio) Auftragseingang 1032 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1045 Mio) Weiterhin EBIT-Marge von 10-11% erwartet vorbörsliche Indikation -0,7% - Schlatter 2025: Auftragsbestand per Ende Jahr 48,8 Mio Fr. (VJ 61,4 Mio) Auftragseingang 91,1 Mio Fr. (VJ 101,6 Mio) Umsatz 104,4 Mio Fr. (VJ 113,2 Mio) Betriebsergebnis (EBIT) leicht positiv erwartet 2026: Marktaussichten sind verhalten positiv "Schweissen" im H1 ausgelastet, "Weben" mit Auslastungslücken NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Blackrock meldet Anteil von 3,041% - Comet: Ernst Göhner Stiftung meldet Anteil von 5,917% - DocMorris: Astaris Capital Mmgt. LLP meldet Anteil von 4,651%; JPMorgan 9,945% - Interroll: Blackrock meldet Anteil von 3,001% - R&S: Janus Henderson plc meldet Anteil von 3,379% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Aryzta: Trading Update 2025 (Conf. Call 08.30 Uhr) Freitag: - Autoneum: Umsatz 2025 - BB Biotech: Ergebnis 2025 - Gurit: Umsatz 2025 - HBM: Ergebnis Q3 - Mikron: Umsatz 2025 - SFS: Umsatz 2025 - APG SGA: aoGV zu Einführung Opting-Out (16.30 Uhr) Montag: - keine Ankündigung WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - WEF 2026 (bis 23.1.) - BFS: Logiernächte Dezember (1. Schätzung, (Montag) Ausland: - NO: Zentralbank Zinsentscheid (10.00 Uhr) - DE: Bundesbank Monatsbericht (12.00 Uhr) - EU: EZB Sitzungsprotokoll vom 17./18.12.25 (13.30 Uhr) Verbrauchervertrauen 1/26 (vorab, 16:00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14:30 Uhr) BIP Q3/25 (3. Veröffentlichung, 14.30 Uhr) Persönliche Einkommen und Ausgaben 11/25 (16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9289 - USD/CHF: 07948 - Swiss Bond Index: -3 BP auf 138,76% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,307% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,10% auf 13'157 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,19% auf 2'136 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,04% auf 18'206 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,58% auf 24'561 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,53% auf 8'069 Punkte

awp-robot/sw/uh