SLI 3025288 / CH0030252883

2’135.55 Pkt
4.02 Pkt
0.19 %
17:31:36
Marktkapitalisierung
22.01.2026 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Nach vier schwachen Tagen könnte es am Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag wieder einmal nach oben gehen. Grund ist, dass sich die Spannung zwischen den USA und Europa wieder etwas gelegt hat. US-Präsident Trump will nun von den in der Grönland-Frage angedrohten Strafzölle gegen acht europäische Länder absehen und auch keine Gewalt anwenden, wie er am Mittwochabend sagte. Dadurch hätten sich die Sorgen über einen erneuten Zollkrieg entspannt, heisst es am Markt. Allerdings dürfte die Lage nervös und die Unsicherheit hoch bleiben. 

- SMI vorbörslich: +0,75% auf 13'255,00 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Mittwoch): +1,21% auf 49'077 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,18% auf 23'225 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): +1,73% auf 53'689 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Galderma beendet Zusammenarbeit mit Ipsen im Bereich Neuromodulatoren
            zeigt neueste Fortschritte bei ästhetischen Injektionen an Kongress

- Kuehne+Nagel erweitert Schwalbe-Distributionszentrum in Vietnam
- SGS erweitert akkreditierte Labortests in Frankreich

- Aryzta 2025: Jahresziele erreicht oder übertroffen
               Organ. Wachstum im tiefen bis mittleren einstelligen Bereich
               EBITDA über 305 Mio Euro (AWP-Konsens: 302,6)
               freier Cashflow von 115 bis 120 Mio Euro
               Finanzierungskosten unter Guidance bei 42 bis 44 Mio Euro
          investiert rund 40 Mio Euro in neue Brötchenfabrik in Portugal
         Neue Fabrik wird bei Lissabon gebaut und soll 2028 in Betrieb gehen
          2026: weiteres organisches Wachstum erwartet
          vorbörsliche Indikation +4,2%

- Galenica 2025: Umsatz 4135,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4138 Mio)
                 Umsatz Products & Care 1816,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1803 Mio)
                 Umsatz Logistics & IT 3332,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3395 Mio)
                 Umsatz Corp. & Elimi. -1013,4 Mio Fr. (AWP-Konsens -1066 Mio)
                 Breit abgestütztes Wachstum - Beitrag aller Geschäftsbereiche
                 Dividende mindestens auf Vorjahresniveau erwartet
                 EBIT-Guidance mit Steigerung von 10-12% bestätigt
                 Nachfrage nach rezeptpflichtigen Medikamenten treibt Umsatz
                 GLP-1-Abnehmpräparate/Nahrungsergänzungsmitteln stützen

- Huber+Suhner 2025: Umsatz 864,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 873 Mio)
                     Auftragseingang 1032 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1045 Mio)
                     Weiterhin EBIT-Marge von 10-11% erwartet
                vorbörsliche Indikation -0,7%

- Schlatter 2025: Auftragsbestand per Ende Jahr 48,8 Mio Fr. (VJ 61,4 Mio)
                  Auftragseingang 91,1 Mio Fr. (VJ 101,6 Mio)
                  Umsatz 104,4 Mio Fr. (VJ 113,2 Mio)
                  Betriebsergebnis (EBIT) leicht positiv erwartet
             2026: Marktaussichten sind verhalten positiv
                  "Schweissen" im H1 ausgelastet, "Weben" mit Auslastungslücken

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
  Schweiz:
- 

  Ausland:
-

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Basilea: Blackrock meldet Anteil von 3,041%
- Comet: Ernst Göhner Stiftung meldet Anteil von 5,917%
- DocMorris: Astaris Capital Mmgt. LLP meldet Anteil von 4,651%; JPMorgan 9,945%
- Interroll: Blackrock meldet Anteil von 3,001%
- R&S: Janus Henderson  plc meldet Anteil von 3,379%

PRESSE DONNERSTAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Donnerstag:
- Aryzta: Trading Update 2025 (Conf. Call 08.30 Uhr)

  Freitag:
- Autoneum: Umsatz 2025
- BB Biotech: Ergebnis 2025
- Gurit: Umsatz 2025
- HBM: Ergebnis Q3
- Mikron: Umsatz 2025
- SFS: Umsatz 2025
- APG SGA: aoGV zu Einführung Opting-Out (16.30 Uhr)

  Montag:
- keine Ankündigung

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- WEF 2026 (bis 23.1.)
- BFS: Logiernächte Dezember (1. Schätzung, (Montag)

  Ausland:
- NO: Zentralbank Zinsentscheid (10.00 Uhr)
- DE: Bundesbank Monatsbericht (12.00 Uhr)
- EU: EZB Sitzungsprotokoll vom 17./18.12.25 (13.30 Uhr)
      Verbrauchervertrauen 1/26 (vorab, 16:00 Uhr)
- US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14:30 Uhr)
      BIP Q3/25 (3. Veröffentlichung, 14.30 Uhr)
      Persönliche Einkommen und Ausgaben 11/25 (16.00 Uhr)
      EIA-Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 20.02.2026

  Übernahmeangebote: 
- 

  Dekotierungen: 
- U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- 
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- 

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- 

EX-DIVIDENDE DATEN:

-

DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9289
- USD/CHF: 07948
- Swiss Bond Index: -3 BP auf 138,76% (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz 0,307% (Mittwoch)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Mittwoch): -0,10% auf 13'157 Punkte
- SLI (Mittwoch): +0,19% auf 2'136 Punkte
- SPI (Mittwoch): +0,04% auf 18'206 Punkte
- Dax (Mittwoch): -0,58% auf 24'561 Punkte
- CAC 40 (Mittwoch): -0,53% auf 8'069 Punkte

awp-robot/sw/uh

Indizes in diesem Artikel
SMI 13’156.81 -0.10%
SPI 18’205.85 0.04%
SLI 2’135.55 0.19%

