Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag mit einem verhaltenen Start erwartet. Die Vorgaben von der Wall Street sind etwas unmotiviert. "Anleger gönnen sich nach dem für die Märkte insgesamt starken Jahresstart eine verdiente Verschnaufpause", kommentierte ein Händler. Am Nachmittag stehen noch einige US-Daten - unter anderem die Industrieproduktion - an, die aber kaum das Gewicht für eine Änderung der Zinserwartungen haben dürften.

- SMI vorbörslich: -0,23% auf 13'445,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,60% auf 49'442 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,25% auf 23'530 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,32% auf 53'936 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS erhält erste Genehmigung für nationale Bankenlizenz in den USA - Coltene 2025: Umsatz 240,2 Mio Franken (VJ 250,2 Mio) Vor allem ungünstige Wechselkurse belasteten Für 2025 EBIT-Marge von 8,8% erwartet Halten an den bereits kommunizierten Mittelfristzielen fest - Interroll Holding meldet Abgang von COO Ayan Demirel CTO Van Der Beek tritt ebenfalls zurück Ulrich Engenhardt wird neuer CTO - Swissquote 2025: Nettoumnsatz von etwa 720 Mio Fr. erwartet Vorsteuergewinn von knapp 420 Mio Fr. erwartet Kundenvermögen per 31. Dez. 89 Mrd Fr. Nettoneugeld 8,5 Mrd Fr. Pos. Nettoeffekt von Yuh-Beteiligung - Sondereffekt 50 Mio vorbörsliche Indikation +3,4% - Titlisbahnen 2024/25: Geschäftsertrag 81,3 Mio Fr. (VJ 85,7 Mio) EBITDA 23,6 Mio Fr. (VJ 30,3 Mio) Reinergebnis 7,7 Mio Fr. (VJ 15 Mio) Unveränderte Dividende von 0,80 Fr. vorgeschlagen - Zehnder 2025: Umsatz 760,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 754,3 Mio) Umsatz Lüftungen 501,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 490,3 Mio) Umsatz Heizkörper 259,0 Mio EUR (AWP-Konsens 263,4 Mio) - Burkhalter kauft BZ-Dépannage Sàrl - Jahresumsatz rund 2,7 Mio. Fr. - DKSH: Natale Capri wird alleiniger Leiter für Performance Materials - Hiag nimmt mit Greenbond 100 Mio Fr. für 7 Jahre auf NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN CH - Ausland - DE: VERBRAUCHERPREISE DEZEMBER +1,8% GG VJ (PROG +1,8) - 2. SCHÄTZUNG INFLATION 2025 BEI 2,2 % WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Norges Bank meldet Anteil von 3,024% - Arbonia: Reade Griffith meldet Anteil von 3,059% - Comet: Blackrock meldet Anteil von <3% PRESSE FREITAG - Reuters: Sunrise-Grossaktionär Seth Klarman verkauft 4 Millionen Aktien vorbörsliche Indikation -3,1% ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - Belimo: Umsatz 2025 (Conf. Call 09.00 Uhr) Dienstag - DocMorris: Umsatz 2025 - Komax: Umsatz 2025 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - WEF 2026: Start der Konferenz (Montag bis Freitag 23.1.) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Dezember/Gesamtjahr 2025 (Dientag) Ausland: IT: Verbraucherpreise 12/25 (detailliert - 10.00 Uhr) US: Industrieproduktion 12/25 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 12/25 (15.15 Uhr) NAHB Wohnungsmarkt-Index 01/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE Dekotierungen: - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9318 - USD/CHF: 0,8022 - Swiss Bond Index: +6 BP auf 139,00% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,288% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,09% auf 13'476 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,35% auf 2'182 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,28% auf 18'595 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,26% auf 25'352 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,41% auf 8'313 Punkte

awp-robot/sw/to