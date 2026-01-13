Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Am Schweizer Aktienmarkt werden trotz neuer Rekorde an den US-Börsen zunächst keine stärkeren Kursbewegungen erwartet. Die Luft sei inzwischen recht dünn, heisst es von Händlern. Zwar trübe der sich zuspitzende Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und US-Notenbankchef Jerome Powell die Stimmung etwas ein. Aber noch bewerteten die Marktteilnehmer die brummende US-Wirtschaft als wichtiger als die politischen Störungen. Dennoch dürften sie sich vor den heute Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten und den Ergebnissen der Grossbank JPMorgan zurückhalten, heisst es weiter. Mit den Umsatzzahlen von Sika und Lindt & Sprüngli haben auch erste Schweizer Bluechipfirmen über den Geschäftsgang informiert.

- SMI vorbörslich: -0,20% auf 13'400,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,17% auf 49'590 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,26% auf 23'734 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +3,10% auf 53'549 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lindt&Sprüngli 2025: Umsatz 5,92 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 5,88 Mrd) Org. Wachstum 12,4% (AWP-Konsens: 11,5%) Org. Wachstum Europa 15,3% (AWP-Konsens: 15,0%) Org. Wachstum Nordamerika 8,9% (AWP-Konsens: 7,5%) Org. Wachstum Rest der Welt 11,7% (AWP-Konsens: 10,4%) EBIT-Margenplus am unteren Zielband 20-40 Bp erwartet 2026: Wachstumsziel von sechs bis acht Prozent bestätigt PS vorbörsliche Indikation +1,0% - Sika 2025: Umsatz 11,20 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 11,29 Mrd) Org. Wachstum -0,4% (AWP-Konsens: -0,2%) EBITDA-Marge von leicht über 19% erwartet Fast Forward bringt Einsparungen von 80 Mio Fr. Kosten von 90 Mio Fr. für Fast Forward Globale Märkte waren im vierten Quartal schwach 2026: Globale Marktbedingungen bis in H1 verhalten erwartet Paul Schuler tritt nicht mehr zur Wiederwahl an nominiert Barbara Frei und Lukas Gähwiler für den VR vorbörsliche Indikation -1,6% - SGS schliesst Übernahme von Applied Technical Services ab - AMS Osram: bestätigt fortgeschrittene Gespräche über Verkauf von Geschäften Verkäufe im Rahmen des Entschuldungsplans vorbörsliche Indikation +2,8% - Komax: CFO Christian Mäder verlässt Gruppe Mäder soll bei einem anderen Industrieunternehmen CFO werden - Basilea geht Partnerschaft mit Incate im Bereich Antipilzmittel ein - Kuros Biosciences erhält MDR-Zertifizierung für MagnetOs - Leonteq erhält BaFin-Lizenzerweiterung - LGT und LLB gründen Liechtensteinisches Pfandbriefinstitut NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,109% PRESSE DIENSTAG - Sergio Ermotti will im April 2027 zurücktreten (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Mittwoch: - Partners Group: AuM 2025 (nachbörslich - Conf. Call 18.15 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Dezember 2025 (nachbörslich) Donnerstag: - Geberit: Umsatz 2025 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Richemont: Umsatz Q3 - VAT: Vorläufiges Ergebnis 2025 - Bossard: Umsatz 2025 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte November 2025 (Donnerstag) Ausland: - US: ADP Beschäftigung (14.15 Uhr) Konsumentenpreise 12/25 (14.30 Uhr) Neubauverkäufe 10/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.01.2026 Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag HEUTE) - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9300 - USD/CHF: 0,7979 - Swiss Bond Index: +30 BP auf 138,87% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,322% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,04% auf 13'427 Punkte - SLI (Montag): +0,00% auf 2'176 Punkte - SPI (Montag): -0,02% auf 18'499 Punkte - Dax (Montag): +0,57% auf 25'405 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,40% auf 8'359 Punkte

