SLI 3025288 / CH0030252883

2’175.50 Pkt
0.09 Pkt
0.00 %
17:30:56
13.01.2026 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Am Schweizer Aktienmarkt werden trotz neuer Rekorde an den US-Börsen zunächst keine stärkeren Kursbewegungen erwartet. Die Luft sei inzwischen recht dünn, heisst es von Händlern. Zwar trübe der sich zuspitzende Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und US-Notenbankchef Jerome Powell die Stimmung etwas ein. Aber noch bewerteten die Marktteilnehmer die brummende US-Wirtschaft als wichtiger als die politischen Störungen. Dennoch dürften sie sich vor den heute Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten und den Ergebnissen der Grossbank JPMorgan zurückhalten, heisst es weiter. Mit den Umsatzzahlen von Sika und Lindt & Sprüngli haben auch erste Schweizer Bluechipfirmen über den Geschäftsgang informiert. 

- SMI vorbörslich: -0,20% auf 13'400,00 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Montag): +0,17% auf 49'590 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): +0,26% auf 23'734 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): +3,10% auf 53'549 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Lindt&Sprüngli 2025: Umsatz 5,92 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 5,88 Mrd)
                       Org. Wachstum 12,4% (AWP-Konsens: 11,5%)
                       Org. Wachstum Europa 15,3% (AWP-Konsens: 15,0%)
                       Org. Wachstum Nordamerika 8,9% (AWP-Konsens: 7,5%)
                       Org. Wachstum Rest der Welt 11,7% (AWP-Konsens: 10,4%)
                       EBIT-Margenplus am unteren Zielband 20-40 Bp erwartet
                  2026: Wachstumsziel von sechs bis acht Prozent bestätigt
                  PS vorbörsliche Indikation +1,0%

- Sika 2025: Umsatz 11,20 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 11,29 Mrd)
             Org. Wachstum -0,4% (AWP-Konsens: -0,2%)
             EBITDA-Marge von leicht über 19% erwartet
             Fast Forward bringt Einsparungen von 80 Mio Fr.
             Kosten von 90 Mio Fr. für Fast Forward
             Globale Märkte waren im vierten Quartal schwach
        2026: Globale Marktbedingungen bis in H1 verhalten erwartet
             Paul Schuler tritt nicht mehr zur Wiederwahl an
             nominiert Barbara Frei und Lukas Gähwiler für den VR
        vorbörsliche Indikation -1,6%

- SGS schliesst Übernahme von Applied Technical Services ab 

- AMS Osram: bestätigt fortgeschrittene Gespräche über Verkauf von Geschäften
             Verkäufe im Rahmen des Entschuldungsplans
             vorbörsliche Indikation +2,8%
           
- Komax: CFO Christian Mäder verlässt Gruppe
         Mäder soll bei einem anderen Industrieunternehmen CFO werden

- Basilea geht Partnerschaft mit Incate im Bereich Antipilzmittel ein
- Kuros Biosciences erhält MDR-Zertifizierung für MagnetOs 
- Leonteq erhält BaFin-Lizenzerweiterung
- LGT und LLB gründen Liechtensteinisches Pfandbriefinstitut

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:
- 

Ausland:
- 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,109%

PRESSE DIENSTAG
- Sergio Ermotti will im April 2027 zurücktreten (FT)

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Dienstag:
-   

  Mittwoch:
- Partners Group: AuM 2025 (nachbörslich - Conf. Call 18.15 Uhr)
- Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Dezember 2025 (nachbörslich)

  Donnerstag:
- Geberit: Umsatz 2025 (Conf. Call 09.00 Uhr)
- Richemont: Umsatz Q3
- VAT: Vorläufiges Ergebnis 2025
- Bossard: Umsatz 2025

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- BFS: Logiernächte November 2025 (Donnerstag)

  Ausland:
- US: ADP Beschäftigung (14.15 Uhr) 
      Konsumentenpreise 12/25 (14.30 Uhr)
      Neubauverkäufe 10/25 (16.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 16.01.2026

  Dekotierungen: 
- Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag HEUTE)
- U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

EX-DIVIDENDE DATEN:
-

DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9300
- USD/CHF: 0,7979
- Swiss Bond Index: +30 BP auf 138,87% (Montag)
- SNB: Kassazinssatz 0,322% (Montag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Montag): +0,04% auf 13'427 Punkte
- SLI (Montag): +0,00% auf 2'176 Punkte
- SPI (Montag): -0,02% auf 18'499 Punkte
- Dax (Montag): +0,57% auf 25'405 Punkte
- CAC 40 (Montag): +1,40% auf 8'359 Punkte

awp-robot/sw/

Indizes in diesem Artikel
SLI 2’175.89 0.02%

